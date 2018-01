Confira as novidades no Sympa e em outros restaurantes da capital

MENU DA ESTAÇÃO

Foto: Raphael Criscuolo

Autor de uma cozinha francesa moderna, o chef Thiago Cerqueira Lima prepara novas receitas no Sympa. O polvo grelhado (R$ 69; foto), por exemplo, vem com purê de milho doce, farofa de pancetta e vinagrete de morcela. R. Haddock Lobo, 1.002, Jd. Paulista, 3061-2295. 12h/15h e 19h30/23h30 (5ª e 6ª, até 0h; sáb., 12h/16h e 19h30/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

PRATO FRIO

Foto: Henrique Peron/divulgação

Para os dias mais quentes, o Alucci Alucci aposta em pratos à base de ingredientes crus, que servem de base para ceviches, carpaccios e tartares, como o de robalo (R$ 53; foto). Entre os carpaccios, há opções como o de salmão com pimenta jalapeño (R$ 51). R. Vitório Fasano, 35, Jd. Paulista, 3086-1252. 18h30/1h (6ª, até 2h; sáb., 19h30/2h; fecha dom.).

Confira dois novos restaurantes na cidade:

Lima Restobar

Sob o comando do chef Marco Espinoza, serve pratos autênticos da cozinha peruana. Comece pelo ceviche ‘Clássico’ (R$ 35), com peixe branco, leite de tigre, cebola roxa, milho e batata-doce. Os pratos são generosos, caso do ‘Tacu Tacu de Mar’ (R$ 59), com posta de peixe branco, camarões, polvo e lula, sobre ‘tacu tacu’, uma mistura à base de arroz, feijão e temperos. De sobremesa, prove os ‘Churros Morados’ (R$ 19) feitos com farinha de milho roxo. R. Adolfo Tabacow, 269, Itaim Bibi, 4327-0623 (35 lug.). 11h30/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Teus

Com pegada de bar, o lugar é convidativo, com pé direito alto e um amplo terraço com mesas. A cozinha está a cargo do chef Francisco Farah. No cardápio enxuto, com boas porções para compartilhar, estão apenas nove ‘principais’, incluindo sanduíches como o ‘Porco no Pão’ (R$ 29), com cebola e abacate; o polvo grelhado com batatinhas ao murro e aioli picante (R$ 55); e o arroz de abóbora, cebola assada e avelã (R$ 39). R. Natingui, 1.548, Pinheiros, 3031-0654 (55 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 23h30; sáb., 12h/17h e 19h/23h30; dom. e fer., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.