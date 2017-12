Confira as novidades no menu do P.J. Clarke’s e outras dicas de Quitutes

Foto: Wellington Nemeth/divulgação

Quatro sanduíches estreiam no cardápio do P.J. Clarke’s. O ‘Est 2008’ (R$ 30; foto), por exemplo, leva hambúrguer coberto com queijo Minas padrão, peperoni, rúcula e maionese de mostarda escura. No ‘Minas Burguer’ (R$ 30), entram na composição queijo de nata, geleia de pimenta biquinho e cebola crocante.

R. Dr. Mário Ferraz, 568, Itaim Bibi, 3078-2965.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Octavio Café

O cafezinho – bem tratado da seleção dos grãos ao preparo – é só mais um pretexto para quem frequenta a movimentada casa, que serve a bebida em diferentes métodos de preparo, do coado (R$ 11) ao expresso (R$ 6,50). Outra boa receita é o cappuccino ‘Tentação’, com pedaços de chocolate belga (R$ 13,50). Para comer, há saladas, sanduíches e pratos rápidos. Av. Brig. Faria Lima, 2.996, Jd. Paulistano, 3074-0111. 7h/20h (sáb., dom. e fer., 8h30/20h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.octaviocafe.com.br

Doces

Bolo à Toa

Dos fornos, saem, diariamente, bolos fofinhos e caseiros, adaptados de receitas de família. Os mais procurados são os de iogurte com limão (R$ 20) e o ‘Bolo à Toa’, feito com pão de ló e glacê de limão (R$ 22). Também é possível provar os sabores de fubá, milho, maçã com canela e chocolate (R$ 18 a R$ 30). R. Padre Carvalho, 103, Pinheiros, 2857-4857. 9h30/18h30 (sáb., até 16h; fecha dom. e fer.). Cc.: não aceita. Cd.: todos. www.boloatoa.com.br

Rotisserias

Bologna

Ampliada, a casa prepara desde 1958 um famoso frango assado (R$ 28,50) e massas, como o fusili à bolonhesa (R$ 71,30, para dois). Enquanto aguarda o pedido, prove ali mesmo o empanado de camarão (R$ 13,30), a coxa creme (R$ 9,90) e os sorvetes de fabricação própria (R$ 88, o quilo). Também serve pratos rápidos no almoço. R. Augusta, 379, Consolação, 3256-1108. 6h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.rotisseriebologna.com.br

Salgados

Esfiharia Effendi

O proprietário Armando serve receitas árabes na casa desde 1973. As porções de homus, coalhada seca e babaganuche (R$ 31, cada), charutos de folha de uva (R$ 44) e de repolho (R$ 41) são preparados na casa, assim como as boas esfihas de carne (R$ 4,20) e de queijo (4,70). De sobremesa, prove o folhado de nozes (R$ 5). R. Dom Antônio de Melo, 77, Luz, 3228-0295. 8h/16h (sáb., até 15h30; dom., 9h/14h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.effendi.com.br

Sanduíches

Hamburgueria do Sujinho

Aberta em 2009, pertence à mesma família que comanda o Sujinho, famoso pela bisteca, desde 1921. Prove o clássico cheese salada, com hambúrguer de 160g preparado na grelha (R$ 20,99), ou o ‘Mathias Burger’ (R$ 23,64), com cebola assada, maionese temperada e cheddar. R. Maceió, 64, Consolação, 3231-5207. 12h/0h (6ª e sáb., até 2h). Cc.: não aceita. Cd.: não aceita. www.sujinho.com.br

Sucos

Madureira Sucos

Com jeitão de casa praiana, prepara misturas criativas e um açaí cremoso (R$ 17, 350 ml). A casa usa cerca de 50 tipos de fruta fresca para fazer as combinações. Os sucos podem levar de duas a quatro frutas, a partir de R$ 8 (350 ml). Serve ainda sanduíche natural, como o de pasta de atum (R$ 15,90), e tortas em fatia, como a de palmito e a de abobrinha com mix de cogumelos (R$ 17, cada). R. João Cachoeira, 217, Itaim Bibi, 3044-1914. 8h/23h (sáb., até 22h; dom., até 20h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.madureirasucos.com.br

Especial

Pátio Gourmet

A 2ª edição do evento, no boulevard do Shopping Pátio Higienópolis, vai reunir food trucks, bikes e barraquinhas de casas como Saj, Le Manjue, Forneria San Paolo, Sonheria Dulca, Los Mendozitos, Japengo, Modi, Real Burger e Pirajá. Os quitutes e pratos vão custar de R$ 6 a R$ 20. Av. Higienópolis, 618, S. Cecília, 3823-2300. Sáb. (9) e dom. (10), 12h/21h.