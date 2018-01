Confira as novidades no menu do Esther Rooftop e outros bons restaurantes de SP

JÁ PODE PEDIR

Foto: Léo Feltran/divulgação

O ‘Ovo Surpresa’ com creme de abóbora (R$ 32; foto) é uma das novas sugestões no menu do Esther Rooftop. Entre as receitas do chef Benoit Mathurin também estreia o prato com legumes orgânicos

assados, purê cremoso de cenoura e pipoca (R$ 54). Pça. da República, 80, República, 3256-1009. 12h/15h e 18h/23h (6ª, até 23h30; sáb., 12h/23h30; dom., 12h/17h).

PARA COLECIONAR

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

No Supra di Mauro Maia, quem pedir o ‘Casonsei’, massa recheada com muçarela defumada e banana-da-terra (R$ 78; foto), leva para casa o prato da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança. R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 681, Itaim Bibi, 3071-4473. 12h/15h e 19h30/23h (6ª, até 23h30; sáb., 12h/16h30 e 19h30/23h30; dom. e fer., 12h/16h30).

Confira outras dicas de restaurantes na cidade:

Novos

Casa Ravioli

Difícil não reparar no pôster do chef Roberto Ravioli ao lado do cantor Luciano Pavarotti. Da cozinha, saem pratos de sucesso do chef, como a língua com purê (R$ 41). Entre as novidades, está o polvo grelhado com batatas (R$ 52). Da seleção de massas, prove o ‘Mezze Maniche all’Amatriciana e Calamaretti’ (R$ 43), com pancetta e lulinhas. O almoço executivo sai por R$ 49. R. Joaquim Antunes, 197, Pinheiros, 3083-1625 (76 lug.). 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/17h e 19h/1h; dom., 12h/17h; 2ª, 12h/15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tatá Sushi & Noodle Bar

Grandes lustres de papel de arroz estampados com ideogramas enfeitam o primeiro salão, onde foi instalado o sushi bar. No segundo ambiente fica a cozinha envidraçada. Boa pedida, o combinado ‘Moriawase’ (R$ 35) traz 12 fatias de diferentes peixes e frutos do mar. Da seleção de quentes, o ‘Tempurá Udon’ (R$ 40) traz a massa imersa em caldo aromático e escoltada por bom tempurá de camarão. A yakissoba, com filé mignon e vegetais, custa R$ 37. R. João Cachoeira, 278, Itaim Bibi, 3078-2006 (90 lug.). 12h/23h30 (dom., até 18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Brasileiro

Arimbá

A chef Angelita Gonzaga comanda esta casa com jeitão de interior. Carro-chefe, o ‘Rojão’ é um espeto de carne suína e especiarias, servido como entrada (R$ 52,50), com molho de maracujá e farofa, ou como prato (R$ 109,50, para dois), acompanhado de andu tropeiro e arroz. A maioria dos pratos serve duas pessoas, como o ‘Arroz dos Pampas’ (R$ 43,50), com contrafilé, feijão andu, ovos e queijo. R. Min. Ferreira Alves, 464, V. Pompeia, 3477-7063 (62 lug.). 12h/16h (6ª, até 23h; sáb., dom. e fer., até 18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mocotó

Simples, simpático e com ótima cozinha de onde saem pratos nordestinos cheios de sabor. O chef Rodrigo Oliveira prepara linguiça de pernil com cebola roxa (R$ 45,90, a porção) e ‘Peixadinha do São Francisco’, pintado no molho de coco com tomatinhos, acompanhado de farofa de castanha e coco queimado (R$ 49,90). Peça também o creme brulée de doce de leite e amburana (R$ 16,90). Av. Nossa Senhora do Loreto, 1.100, V. Medeiros, 2951-3056 (120 lug.). 12h/23h (sáb., 11h30/23h; dom. e fer., 11h30/17h). Cc.: todos. Cd: todos. Manobr.: R$ 20.

Carnes

Açougue Central

O cardápio desta casa moderna – que tem o chef Alex Atala entre os sócios – traz cortes conhecidos e outros menos valorizados preparados na grelha, no forno ou na panela. Da grelha saem, por exemplo, bife de patinho (R$ 60, 250g); e ‘Tomahawk’, um corte grande com osso (R$ 210, 1,4 kg). Da panela, prove o músculo com molho rôti e purê de cará (R$ 57), ou o ossobuco com nhoque (R$ 185, para dois).

R. Girassol, 384, V. Madalena, 3095-8800 (100 lug.). 12h/15h e 18h/0h (6ª e sáb., 12h/1h; dom., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Malba Cocina y Bar

É uma casa à moda antiga, com clima familiar e garçons atenciosos. O menu foca nas carnes preparadas na grelha a carvão. A linguiça parrillera, grelhada em espiral e servida com o pão da casa (R$ 30), abre o serviço. Na seleção de carnes, destaque para o bombom de alcatra com salada verde e molho chimichurri (R$ 69). R. Gabriele D’Annunzio, 1.319, Campo Belo, 5041-9511 (100 lug.). 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20.

Martín Fierro

Serve ótimas carnes com cortes à moda argentina, como o bife de chorizo (R$ 105) e o bife noix (R$ 105). De acompanhamento, fique com a saborosa porção de batata inglesa e batata-doce assadas com alho e alecrim (R$ 19). De sobremesa, vale pedir a taça com creme de limão-siciliano (R$ 11). A ampla carta de vinhos tem exemplares de boa relação custo-benefício. R. Aspicuelta, 683, V. Madalena, 3814-6747 (100 lug.). 12h/23h. Cc.: todos. Cd: todos.

Italiano

Più

O ambiente agradável faz parte da acolhida na casa do chef Marcelo Laskani. Quase tudo é feito ali: massas, molhos, pães e alguns embutidos. Dentre as opções de massa, estão o tortelloni recheado de pernil de vitelo, ao sugo de porcini e creme de parmesão (R$ 58), e a lasanha verde com bolonhesa (R$ 49). O almoço executivo sai por R$ 48, com entrada, prato e sobremesa, de 2ª a 6ª. R. Ferreira de Araújo, 314, Pinheiros, 3360-7718 (48 lug.). 12h/15h e 19h30/23h (sáb., 12h30/15h30 e 19h30/23h; dom., 12h30/15h30; 2ª, até 22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Variada

Jamile

O salão principal tem aspecto rústico e mobiliário moderno. O cardápio assinado pelo chef Henrique Fogaça abre com sugestões para compartilhar, como a burrata com tomate e pesto de rúcula (R$ 38). Entre os principais, há ragu de rabada com nhoque de batata e agrião (R$ 69). R. 13 de Maio, 647, Bexiga, 2985-3005 (80 lug.). 20h/0h (6ª, 12h/15h e 20h/1h; sáb., 13h/17h e 20h/1h; dom., 13h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Maní

Em ambiente acolhedor, a dupla Helena Rizzo e Daniel Redondo serve pratos inspirados nas escolas catalã e italiana. Prove o talharim de pupunha ao molho de parmesão e azeite trufado (R$ 79), ou a paleta de cordeiro com tubérculos e farofa de castanha-do-pará (R$ 97). R. Joaquim Antunes, 210, Jd. Paulistano, 3064-0640 (73 lug.). 12h/15h e 20h/23h30 (sáb., 13h/16h e 20h30/0h; dom., 13h/16h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.