Confira as novidades no cardápio do High Line Bar e outras dicas de bares

Foto: Lecca Fernandes/Divulgação

O High Line Bar tem novidades no cardápio – como o ‘Steak Tartar de Mignon’ (R$ 29,90; foto acima), com picles, alcaparras e molho defumado de ostra, e o drinque ‘Greenwich Freshness’ (R$ 28,90), com rum, limão-siciliano, hortelã e energético. R. Girassol, 144, V. Madalena, 3032-2934. 18h/últ. cliente (sáb., 15h/ últ. cliente; dom., 16h/últ. cliente; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Empanadas Bar

O nome do bar já diz tudo: são 11 opções de sabores de empanadas, incluindo goiabada com queijo.

O cliente pode pedir apenas uma (R$ 6,70, pequena; R$ 8,90, grande), ou a porção com seis unidades, menorzinhas, de carne, frango, palmito, carne seca e queijo roquefort (R$ 36,30). Para beber, peça cerveja Serramalte (R$ 12,90, 600 ml.). R. Wisard, 489, V. Madalena, 3032-2116. 12h/últ. cliente.

Ipo Bar

O bar tem clássicos da coquetelaria (e algumas variações) a preços acessíveis, como ‘Trash do Dia’

(R$ 16), preparado com bebidas nacionais ou rótulos mais em conta. A porção de brusquetas

(R$ 20, 2 unid.) é uma das poucas mas boas opções do cardápio. R. Mota Pais, 32, V. Ipojuca, 3853-6178. 18h/1h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Recreo

O atendimento é rápido e o cardápio, inspirado na cozinha mediterrânea. Para comer, peça as ‘Pizzetas’ (R$ 26), que vêm em porção de seis discos e são acompanhadas por ‘stracciatella’, filetes de queijo, com tomate confit e azeite de manjericão. O bom drinque ‘Spice Mule’ (R$ 33; foto) é o principal da casa, feito com rum, limão, bitter e espuma de gengibre. R. Pe. João Manuel, 1.249, Jd. Paulista, 3068-0169. 19h/0h (5ª, 19h/1h; 6ª, 18h/1h30; sáb., 13h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Verissimo

A decoração é dedicada ao escritor Luis Fernando Veríssimo. Nas paredes, há caricaturas e ampliações de 48 capas de livros. A saborosa porção de bolinho de mandioca com camarão (R$ 36, 8 unid.) é boa pedida. Para beber, fique com o chope Brahma (R$ 8, claro; R$ 10, black) ou Stella Artois (R$ 10).

R. Flórida, 1.488, Brooklin, 5506-6748. 12h/1h. Couv. art.: R$ 10 (sáb.). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20.

Você Vai se Quiser

Todo sábado, há feijoada (R$ 45, a pequena; R$ 59, a média; R$ 82, a grande) e, a partir das 16h, uma roda de samba com clássicos do estilo toma conta do botequim, com bambas do Rio e de São

Paulo. Para beber, as opções de cervejas são Skol (R$ 10) e Heineken (R$ 12). R. João Guimarães Rosa, 241, Consolação, 3129-4550. 9h/15h (sáb., 13h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.