Confira as novidades no cardápio de seis restaurantes da cidade

O ‘CarboMare’ (R$ 59; foto), espaguete à carbonara com lulas, lagostins, sálvia, manjericão e bacon, está na nova seleção de pratos do TonTon – que agora não cobra taxa de quem levar o vinho, às terças, e prepara menu-degustação às quartas. R. Caconde, 132, Jd. Paulista, 2597-6168. 12h/15h e 19h30/23h (sáb., 12h30/16h e 19h30/23h30; dom., 12h30/16h30; fecha 2ª).

O Sympa completou um ano com novidades no cardápio, como o magret de canard com vagem, maçã e ovo perfeito (R$ 76; foto). R. Haddock Lobo, 1.002, Jd. Paulista, 3061-2295. 12h/15h e 19h30/0h (sáb., 12h/16h e 19h30/0h30; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

Entre as novas pedidas do Tanit, há ‘Pintxos de Pulpo à la Gallega’ (R$ 39; foto), de polvo grelhado e batatas confit. R. Oscar Freire, 145, Jd. Paulista, 3062-6385. 12h/15h e 19h30/23h30 (5ª e 6ª, até 0h; sáb., 12h30/16h30 e 19h30/0h; dom., 12h30/16h30; fecha 2ª).

A paçoca de carne de sol (R$ 27) e o ‘Arroz Pregado de Cabrito’ (R$ 55) estão entre as estreias no menu do Micaela. R. José Maria Lisboa, 228, Jd. Paulista, 3473-6849. 12h/15h30 e 19h/23h (sáb., 12h/16h30 e 19h/23h; fecha dom.).

O Osteria del Pettirosso lança o menu Leggero, no almoço, com entrada, prato e sobremesa (ou taça de vinho da casa), por R$ 59. Os pratos mudam a cada semana, com opções como o espaguete com tomate e ricota fresca (foto). Al. Lorena, 2.155, Jd. Paulista, 3062-5338. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/16h30 e 19h/0h; dom., 12h/16h30; fecha 2ª).

O ‘Offeli di Patate alla Sporcellata’ (foto), massa recheada com linguiça picante ao molho de cogumelos, está no almoço (R$ 85) do Tre Bicchieri, com couvert, antepasto, prato e sobremesa. R. General Mena Barreto, 765, Itaim Bibi, 3885-4004. 12h/15h e 19h/23h (6ª, 12h/16h e 19h/0h30; sáb., 12h/16h30 e 19h/0h30; dom., 12h/17h).