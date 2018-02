Confira as novidades no cardápio de quatro restaurantes de São Paulo

+ A manga grelhada com coalhada e consommé de abacaxi (R$ 29; foto) é uma das sugestões do chef André Mifano, do Lilu, para a temporada. Para acompanhar, a dica é o novo drinque ‘Kuya’ (R$ 32), com vodca, maracujá e baunilha. R. Francisco Leitão, 269, Pinheiros, 99746-0269. 19h/23h (sáb., 13h/16h e 19h/23h; fecha dom. e 2ª).

+ Entre as novidades do Spot estão o ‘Penne Oriental’ (R$ 65/R$ 84), agora em nova versão com camarão; e o ‘SpotBurger’ (R$ 49), com 170 g de carne, bacon, queijo cheddar ou gorgonzola, acompanhado de fritas ou salada. Al. Ministro Rocha Azevedo, 72, Jd. Paulista, 3283-0946. 12h/15h e 19h30/1h (sáb., 12h/17h e 19h30/1h; dom., 12h/17h e 19h30/0h).

+ No Mangiare Gastronomia, a pedida é o ‘Crudo do Mar’ (R$ 140; foto). Com mexilhões, vieiras, ostras e tiradito de peixe, o prato será servido até o fim de fevereiro, no jantar e fins de semana. Av. Imperatriz Leopoldina, 681, V. Leopoldina, 3034-5074. 12h/15h30 e 19h30/22h30 (6ª, até 0h; sáb., 12h/16h e 19h30/0h; dom., 12h/17h; 2ª e 3 ª, 12h/15h30).

+ Comemorado na 6ª (16), o ano novo chinês ganhou um menu especial no P.F. Chang’s, que será servido até 29/3. Para ter sorte, a sugestão é o ‘General Tso Chicken’ (R$ 61), que traz frango salteado com molho agridoce. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 627, V. N. Conceição, 3044-0571. 12h/15h30 e 18h30/22h30 (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h).