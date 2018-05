Confira as novidades no cardápio de cinco restaurantes de São Paulo

O ‘Tuna Fit Salad’ (R$ 49; foto), tartar de atum com quinoa e avocado, acompanhado de salada de minifolhas verdes, tomate-cereja e aspargo, é uma das criações do sushiman Fabrizio Matsumoto para o Geiko-San. O prato figura apenas no menu do jantar, de 2ª a sábado, e no almoço de sábado. Outra novidade é a salada de frutos do mar (R$ 64). R. Haddock Lobo, 1.416, Jd. Paulista, 3061-0150. 19h/0h (5ª e 6ª, 19h/0h30; sáb., 12h/ 16h e 19h/0h30; fecha dom.).

O sushiman Juraci Pereira, que foi discípulo de Shundi Kobayashi, passa a dividir o balcão do Niaya com o mestre. Para comemorar, a dupla assina o Menu de Boas-vindas (R$ 150), servido em sete tempos, até 31/5. A sequência inclui tartar de atum, ceviche, sashimis, sushis, degustação de ovas (foto), kobe beef com purê de batata e cogumelos, e mochi. R. Joaquim Antunes, 224, Jd. Paulistano, 3081-2420. 19h/0h (6ª e sáb., 19h/1h; fecha dom.).

A chef Patrícia Sampaio – que assumiu a cozinha do A Bela Sintra com a volta da chef alentejana Ilda Vinagre para Portugal, há dois anos – tem conquistado a clientela com pratos que vão além das boas receitas com bacalhau. Entre as sugestões, ‘Camarão ao Champanhe’ (R$ 175; foto) e lagostins grelhados com purê de queijo (R$ 164). R. Bela Cintra, 2.325, Cerqueira César, 3891-0740. 12h/15h30 e 19h/1h (6ª, até 2h; sáb., 12h/2h; dom., 12h/23h30).

O chef Anderson Laranjeira, que pilota a cozinha do requintado La Tambouille, traz nova seleção de pratos para o almoço executivo, de 3ª a 6ª. Servida em três etapas, a refeição (R$ 98) inclui opções como o filé mignon grelhado e recheado com muçarela e presunto, acompanhado de risoto à milanesa (foto). Av. 9 de Julho, 5.925, Itaim Bibi, 3079-6276. 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/17h e 19h/1h; dom. e fer., 12h/17h e 19h/23h; fecha 2ª).

Uma vez por mês, o chef Dagoberto Torres receberá um convidado para elaborar um jantar a quatro mãos, no Barú Marisquería. A estreia será com Cauê Tessuto, nesta 2ª (28), a partir das 19h. No menu, tacos de bochecha de peixe (R$ 18) e chicharrones de camarão (R$ 34; foto). R. Augusta, 2.542, lojas 5 e 6, Cerqueira César, 3060-9386.