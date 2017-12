Confira as novidades no cardápio da Santo Pão e outras dicas de quitutes

A ‘Tapioca Mediterrânea’ (R$ 35; foto), recheada com abobrinha grelhada, coalhada seca, tomates e ervas frescas, é uma das estreias na padaria Santo Pão, que também sugere as tortas de frango orgânico com requeijão e alho-poró e de legumes assados com queijo de cabra (R$ 18, cada). R. Pe. João Manuel, 968, Jd. Paulista, 2309-5594. 8h/22h (dom., até 21h).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Octavio Café

O cafezinho – bem tratado da seleção dos grãos ao preparo – é só mais um pretexto para quem frequenta a movimentada casa, que serve a bebida em diferentes métodos de preparo, do coado (R$ 13) ao expresso (R$ 9). Outra boa receita é o cappuccino ‘Tentação’, com pedaços de chocolate belga (R$ 20). Para comer, há saladas, sanduíches e pratos rápidos. Av. Brig. Faria Lima, 2996, Jd. Paulistano, 3074-0111. 7h/21h (fecha sáb. e dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Folie

Nesta simpática casinha, misto de café e ateliê, Renata Fernandes faz ótimos chocolates (R$ 76, caixa com 250g), macarons (R$ 5,50, cada) e sorvetes, como frutas vermelhas, jabuticaba e brigadeiro de chocolate belga (R$ 10/R$ 17). Outra delícia é o pão de mel com doce de leite (R$ 11). R. Cristiano Viana, 295, Cerqueira César, 3101-0193. 10h/19h (sáb., 12h/19h; fecha dom. e 2ª). Cc.: A, M e V. Cd.: M e V.

Santo Bolo

Os bolos são preparados por Nicole de Bruijn. Prove uma fatia do de chocolate com calda de chocolate (R$ 8) ou da torta de banana (R$ 12), acompanhada de um expresso Treviolo (R$ 5). Outro carro-chefe é o ‘Pavê Crocante’ (R$ 12, a fatia), com biscoito de maisena, crocante de caju e doce de leite. Leve para casa o bolo de milho (R$ 26, cada). R. Bruxelas, 64, Perdizes, 3675-1464. 9h/18h (5ª a sáb., 9h/19h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Nova Charmosa

Os irmãos portugueses Antônio e Manuel Gomes comandam a padaria. No piso superior, é servido o bufê de café da manhã (R$ 49,50, o quilo). No salão principal, escolha o pão de ló português (R$ 42, o quilo) e a broa de milho com erva-doce, macia por dentro (R$ 3,50, cada). R. Dr. Homem de Melo, 626, Perdizes, 3673-6571. 5h30/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Pastel do Trevo

O pastel faz sucesso pelo tamanho: são, em média, 300 gramas de recheio, 8 cm de altura e 30 de comprimento. O de carne sai por R$ 13,50 (ou R$ 8,70 o de 15 cm). Se quiser variar, experimente o ‘Boi Ralado’, com carne, ovo e palmito (R$ 19,40), ou o de carne-seca com Catupiry ou muçarela (R$ 24,80). De sobremesa, peça o ‘Romeu e Julieta’ (R$ 14,90). R. Ministro Ferreira Alves, 730, Pompeia, 3871-9609. 11h/22h30 (dom. e 2ª, 16h/22h30). Cc.: D, E, M e V. Cd.: todos.

Sanduíches

Burguer Fun

No pequeno salão, uma das paredes exibe o enxuto cardápio. São dois tipos de hambúrgueres – de carne bovina (R$ 23,90) ou vegetariano, à base de abóbora (R$ 24,90). Eles são o ponto de partida para a escolha do pão (tradicional ou francês); um tipo de queijo (prato, cheddar ou gorgonzola); e três complementos (como alface, bacon, cebola roxa ou caramelizada). Neste sábado (16), o segundo lanche sairá de graça para quem levar um brinquedo ou quilo de alimento para doação. R. Purpurina, 94, V. Madalena, 2638-0478. 12h/22h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Stuppendo

A gelateria de Eduardo Guedes segue a receita italiana de sorvete. São mais de 30 sabores em exposição feitos com frutas frescas e ingredientes orgânicos (R$ 14/R$ 17, com três sabores), como o bem-casado, que é campeão de pedidos. Outras versões que se revezam nas cubas são de creme brulée, chocolate com fava tonka, jabuticaba, laranja kinkan, chocolate com cranberry e melancia com hortelã. Para o Natal, criou o sorvete de rabanada. R. Canário, 1321, Indianópolis, 5093-2967. 12h30/21h (2ª, 12h30/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.