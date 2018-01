Confira as novidades no almoço do Pitico e outras dicas de Quitutes

Foto: Bruno Geraldi/divulgação

Além dos kebabs, o Pitico serve no almoço, de 3ª a 6ª, um prato diferente (R$ 25, cada) elaborado com os ingredientes da Quitandoca – quitanda recém-instalada no simpático espaço. Entre as sugestões do dia, pode haver sardinha empanada com salada de shitake e castanha de caju (foto); e costela de porco com abóbora.

R. Guaicuí, 61, Pinheiros, 3582-7365.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Beluga Café

Com ambiente clean, minimalista e sem serviço no salão – tem um pequeno arsenal atrás do balcão de madeira para extrair o café em diferentes métodos, do expresso (R$ 4) ao ótimo coado, servido no copo de vidro (R$ 6 e R$ 7, gelado). Os grãos, vendidos também em pacotinhos, são de pequenos produtores brasileiros. Para acompanhar, há pão de queijo do Lá da Venda (R$ 6) e tortas d’A Torteria. R. Dr. Cesário Mota Filho Jr., 379, V. Buarque, 3214-5322. 10h/19h (fecha dom.). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V. www.belugasp.com

Doces

Da Feira ao Baile

Os tecidos listrados no teto e as louças coloridas dão charme ao salãozinho. O menu traz salgados, pratos e tortas do dia (R$ 17,90), que são servidas no almoço. Especialidade da chef Roberta Julião, os bolos são fatiados e vendidos por quilo. Há versões como brownie de cacau com brigadeiro de pistache (R$ 95, o quilo); bolo pão de mel com doce de leite (R$ 90); e bolo de coco cremoso (R$ 90). R. Mateus Grou, 80, Pinheiros, 3062-0450. 10h30/19h (sáb., 11h/18h; 2ª, 11h/19h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Fôrma de Pudim

Além dos tamanhos maiores, de 500g (R$ 55, para quatro pessoas), 1 quilo (R$ 88) e 1,7 quilo (R$ 115, até 18 porções), a loja vende o cremoso pudim em fatias (R$ 10) e em versões individuais na forminha (R$ 4,50, de 30g; R$ 10, 80g, e R$ 12, para viagem). Entre os 12 sabores que se alternam na vitrine, estão o tradicional de leite condensado com fava de baunilha, de chocolate belga, pistache e nozes. R. Normandia, 102, Moema, 2309-2030. 10h/19h (sáb., até 16h; fecha dom.). Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V. www.formadepudim.com.br

Padarias

Favos D’Mel

Não deixe escapar a boa e velha receita da família: o bolo de pamonha (R$ 29,90, o quilo). A massa cremosa é feita a partir de milho ralado. Outra boa receita é o bolo de fubá com goiabada (R$ 24,90, o quilo). O cappuccino (R$ 5,40) faz boa companhia aos quitutes e à minibroa (R$ 35, o quilo). R. Reims, 594, Jd. das Laranjeiras, 3951-6090. 5h40/22h20. Cc.: todos. Cd.: todos. Estac.: grátis.

Fazenda dos Pães

Sempre movimentada, está próxima ao Estádio do Morumbi. Na entrada, ficam as estações de bolos e salgadinhos e a vitrine dos fundos guarda os pães, como o minipão de queijo (R$ 42,90, o quilo). Entre os doces, fique com o quindim ou com a bomba de chocolate (R$ 6,50, cada). Há ainda um balcão onde são servidos os sanduíches feitos na chapa, caso do cheese salada (R$ 18,60). R. dos Três Irmãos, 579, Morumbi, 3721-1691. 6h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Tortteria D’Almada

A casa é especializada em tortinhas doces e salgadas. Prove os caminitos, parecidos com empanadas, com recheios como o de carne picante ou de queijo com cebola (R$ 6,60, cada). O tortini, um pão de queijo recheado, pode ganhar peito de peru com queijo branco (R$ 4,30). Complete com a ‘Tortinha d’Almada’, com creme e frutas vermelhas (R$ 8,50). R. Luís Góis, 1548, V. Mariana, 5071-2343. 9h/18h. Cc.: todos Cd.: todos. www.tortteriadalmada.com.br

Sanduíches

Bronx Street Food Shop

Com ambiente descolado e cardápio enxuto, a casa serve sanduíches como o ‘Bronx Burger’, com hambúrguer, cheddar e cebola caramelizada no pão australiano (R$ 27). Outra sugestão é ‘B.L.T.’ (R$ 25), hambúrguer com queijo, alface, tomate, maionese e bacon da casa, temperado com mel e barbecue. Para começar, vá de ‘corn on the cob’ (R$ 14), milho adocicado com parmesão. R. Inhambu, 683, Moema, 5051-3974. 12h/0h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Holy Burger

Lambe-lambe nas paredes e tijolos sem revestimento criam um ambiente de ar inacabado. O hambúrguer de 160 gramas aparece em versões mais clássicas, como a que leva o nome da casa (R$ 27), com queijo prato, salada, picles, cebola roxa, molho de tomate, bacon e maionese; e também em fórmulas como a do ‘Original’ (R$ 27), com cheddar, cebola caramelizada, bacon e maionese caseira. R. Dr. Cesário Mota Jr., 527, Centro, 4329-9475. 12h/16h e 18h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Davvero

A decoração clean e o atendimento prestativo tornam a experiência mais agradável. Os gelatos, feitos no dia e com ingredientes frescos, são cremosos e intensos, como os de pistache, gianduia crocante, frutas vermelhas, abacate, coco e manga (R$ 11 a R$ 15, no copinho). A casquinha feita na casa custa R$ 13, com um sabor. R. Pais de Araújo, 129, Itaim Bibi, 3881-6552. 11h30/22h (6ª e sáb., até 23h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.davvero.com.br

Snow Fall

Os sorvetes são feitos à moda sul-coreana: uma máquina congela o leite fresco e o transforma em ‘neve’, raspinhas que se assemelham à raspadinha e servem de base para os ‘Snow Ice Cream’. Montadas em dois tamanhos (R$ 17 a R$ 23), as taças intercalam camadas de ‘neve’ e caldas de frutas, chocolate, avelã e até uma versão com chá verde, doce de feijão e moti. R. Oscar Freire, 48, Cerq. César, s/tel. 11h/23h (6ª e sáb., até 0h; dom., 13h/22h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Especial

Pão, Queijo e Vinho

Até domingo (29), a Vila Butantan terá sopas, fondue, massas e outros quitutes com queijo a partir de R$ 10. R. Agostinho Cantu, 47, Butantã. Hoje (27) e sáb. (28), 11h/22h; dom. (29), até 20h. Grátis.