Confira as novidades em três hamburguerias e outras dicas de Quitutes

Foto: divulgação

O Sailor Burgers & Beers realiza, no sábado (27), o Burger no Quintal, das 14h30 às 19h30. Da churrasqueira, sai o exclusivo ‘NY Deli Burger’ (R$ 29). R. Vupabussu, 309, Pinheiros, 3031-1267.

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Para o almoço, o General Prime Burger lança o ‘Prime Lunch’ (R$ 39,90), com opções como escalopes de filé mignon, ‘arroz Prime’ e legumes (foto). R. Joaquim Floriano, 541, Itaim Bibi, 3060-3333.

O menu do Holy Burger lista cinco novos sanduíches, a exemplo do ‘Mr. Chris P.’ (R$ 25), hambúrguer com gorgonzola cremoso, cebola crispy e molho barbecue. R. Dr. Cesário Mota Jr., 527, Centro, 4329-9475.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Fazenda Café

Faz quitutes do interior e mói os grãos nobres da Fazenda Águas Claras, e das marcas do Centro e o Três Serras. O expresso (R$ 3,90) figura ao lado de receitas que misturam a bebida com pé de moleque (R$ 16,50) ou cachaça, caso do ‘Café Brasil’ (R$ 11,70). Para aplacar a fome, há pratos do dia, como o picadinho (R$ 29,80), às sextas. De sobremesa, prove o pudim de café (R$ 5,90). Lgo. São Francisco, 20, Sé, 3101-8117. 7h/19h (fecha sáb., dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

A Casa do Churro

O churro vem enrolado em espiral, do tamanho de um disco de pizza. A versão simples é feita apenas com açúcar e canela (R$ 70). Mas pode receber até quatro coberturas doces: chocolate, goiabada, doce de leite ou doce de banana (R$ 80). Entre os salgados, há de frango, tomate seco e muçarela (R$ 85) e bacalhau (R$ 95). No formato tradicional, cada churro doce custa R$ 8, e salgado, R$ 13. R. Rodrigues Barbosa, 232, V. Regente Feijó, 2671-7180. 15h/22h (6ª, até 23h; sáb., dom. e fer., 12h/23h). Cc.: não aceita. Cd.: não aceita. www.casadochurro.com.br

Fina Fatia

A doceria faz sucesso pelos bolos fofinhos e bastante recheados. Mas fique atento também ao balcão de docinhos. O bolo ‘Chocomax’ é um exagero: pão de ló de chocolate, duas camadas de brigadeiro, creme de trufas com gotas de chocolate, coberto com mousse e hot fudge (R$ 59, o quilo). Outra opção é o bolo ‘Primavera’, com dois recheios, de creme de abacaxi e de mousse de maracujá (R$ 59, o quilo). R. João Cachoeira, 1.198, V. Nova Conceição, 3845-4288. 9h30/19h (sáb., 10h/17h30; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.finafatia.com.br

Padarias

B.LEM Portuguese Bakery

A charmosa padaria prepara doces e salgados que seguem à risca os livros de receitas lusitanos. Lá, o sonho vira ‘Bola de Berlim’. A massa leve e fofinha vem recheada com creme de doce de leite ou creme de ovos (R$ 7,90, cada). Na dúvida, prove os dois e o bom pastel de Belém (R$ 6,40). Entre os pães de fermentação natural, leve o alentejano (R$ 14,90) e o de azeitonas (R$ 17,40). R. Afonso Braz, 400, V. Nova Conceição, 2614-3933. 8h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.blembakery.com

Sanduíches

Vinil Burger

Hambúrguer e cerveja são os carros-chefes da casa. O ‘Vinil Burger’ (R$ 22) leva cebola, picles, bacon, alface, tomate, molho béarnaise e queijo, que pode ser cheddar, provolone ou muçarela. O cliente escolhe os recheios e o ponto da carne. Há ainda uma opção vegetariana, com pasta de berinjela, parmesão e especiarias (R$ 20). R. Padre Carvalho, 18, Pinheiros, 3032-1442. 12h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.vinilburger.com.br

Sorvetes

Freddo

A marca argentina de sorvetes artesanais serve mais de 30 sabores, como o famoso Vauquita de leite, (R$ 10,50/R$ 19,90), que também pode vir nas opções (com pedaços caramelizados) ou Tentação (com doce de leite cremoso). Peça também o de amora e o de coco com doce de leite. Outra pedida são os ‘Batidos’, que levam sorvete e suco de fruta (R$ 13,90). R. Normandia, 22, Moema, 3562-2254. 11h/20h (dom. e fer., 12h/20h). Cc.: todos Cd.: todos.