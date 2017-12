Confira as novidades do açougue Feed para o almoço e outras dicas de quitutes

O Espaço Gourmet do açougue Feed – que já contava com bufê executivo – foi reformado e passa a atender com cardápio à la carte, no almoço de 2ª a sábado. Da seleção de cortes, há chorizo (R$ 109, 400g; foto) e ‘Flat Iron’ (R$ 89, 400g), que são servidos com três guarnições. R. Dr. Mário Ferraz, 547, Itaim Bibi, 5627-4700. 9h/21h (sáb., 9h/19h; dom., até 15h).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Cupping Café

Nesta casa agradável, há bons cafés pinçados de Minas Gerais, São Paulo e Bahia. Em geral, a torra clara permite que o mesmo grão seja usado nos diferentes métodos de preparos, como express o(R$ 5,50) e prensa francesa (R$ 12). O macchiato (R$ 7), expresso com espuma cremosa de leite, combina perfeitamente com o brownie (R$ 8). Há ainda pão de queijo da Serra da Canastra (R$ 5) e sanduíche com peito de peru e queijo minas na chapa (R$ 12). R. Wisard, 171, V. Madalena, 3813-6154. 9h/21h (sáb., 10h30/19h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Stefan Behar Sucré

A enorme barra dourada é uma das estrelas na vitrine. À base de chocolate ao leite, vem recheada com mais de um quilo de Nutella (R$ 186). Já as barras de chocolate, em versões como 70% cacau ou caramelo com flor de sal, custam R$ 34, cada. Outras especialidades são o bolo de mel orgânico (R$ 280, 2 Kg) e as compoteiras de cerâmica, recheadas com doce de colher, como goiabada ou doce de leite (R$ 396/R$ 436). Shopping Iguatemi. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, térreo, Jd. Paulistano, 3082-7090. 10h/22h (dom. e fer., 12h/ 20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Paradis

Os macarons e chocolates do pâtissier francês Pierre Cornet-Vernet enfeitam a vitrine da pequenina Paradis, butique paulistana da marca, com lojas no Rio de Janeiro. Vale provar o potinho de caramelo com flor de sal (R$ 29,90, 100g), a placa de chocolate meio amargo com mix de frutas (R$ 27, 100g) e um dos mais de 20 sabores de macarons, como o de chocolate belga e o de frutas vermelhas (R$ 5,40, cada). R. Haddock Lobo, 1.380, Jd. Paulista, 3542-2652. 9h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Mr. Baker

Feitos com farinha orgânica, os ótimos pães (croissant, multigrãos, figo e nozes) podem ser devorados lá mesmo, em sanduíches como o ‘Delicious’: croissant com filé de frango orgânico, queijo prato, rúcula, pesto, manjericão e tomate-cereja (R$ 32,90). Outra boa pedida é o ‘Pain au Chocolat’, de massa folhada e recheado com muito chocolate belga (R$ 8,90, 100g). R. Pedroso Alvarenga, 655, Itaim Bibi, 3078-0045. 7h/23h (dom. e fer., 8h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Jaber

Em ambiente simples e caseiro, prepara receitas árabes como as saborosas esfihas abertas de carne e de queijo (R$ 5,50 cada). Tem ainda quibe cru (R$ 26, 300 g) e o delicioso quibe redondo, recheado com nozes, hortelã e passas (R$ 8). Para adoçar, prove o ninho de damasco (R$ 9,50, cada). R. Afonso Braz, 281, V. N. Conceição, 3842-8354. 9h/20h30 (dom., 10h/15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Gelateria San Paolo

Os sorvetes da rede cearense são cremosos e densos – entre os sabores, pistache, cheesecake, chocolate e morango (R$ 11/R$ 15,50). Também há versões que agradam a paladares mais infantis, como leite Ninho e Ovomaltine. A casa ainda prepara o gelato na pedra fria, misturando-o a chocolates, biscoitos, frutas e caldas (R$ 15/R$ 19,90). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 2197-7800. 10h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.