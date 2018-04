Confira as novidades de teatro e dança da semana

Atração

Idealizada pelo autor e diretor Leo Chacra, a peça (foto acima) apresenta três textos curtos protagonizados por mulheres. Uma série de conflitos privados se revela nas histórias de uma advogada, de uma professora e de duas irmãs. 70 min. 12 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Viga (80 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Estreia sáb. (28). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 26/3.

Ballet Stagium

Com direção de Marika Gidali e coreografia de Décio Otero, a companhia reúne em um único espetáculo os trabalhos ‘Memória’ (em que resgata momentos de sua trajetória) e ‘Preludiando’ (inspirado na obra musical de Claudio Santoro). 60 min. Livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. 6ª (27) e sáb. (28), 21h30; dom. (29), 20h. R$ 20/R$ 50.

Eu por Detrás de Mim

Com concepção e direção de Ana Bottosso, a Companhia de Danças de Diadema apresenta coreografia (foto abaixo) inspirada na obra do artista dinamarquês Olafur Eliasson e no conto ‘O Espelho’, de Machado de Assis. 50 min. 14 anos. Sesc Santo Amaro. Teatro (271 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (27), 21h; sáb. (28), 20h. R$ 5/R$ 17.

Leporifobia

Inspirada no conto ‘Carta a uma Senhorita em Paris’, de Julio Cortázar, a peça do grupo Lacuna Coletiva retrata as angústias de uma mulher que vive em um apartamento emprestado. Dir. Zi Arrais. Tusp. (98 lug.). R. Maria Antônia, 294, V. Buarque, 3123-5233. Estreia 6ª (27). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom. e 2ª, 20h. R$ 20. Até 6/2.

Morte Entre Amigos

Dirigida por Mário Bortolotto, a peça reúne textos curtos dos jovens dramaturgos Bruno Goularte, Edivaldo Ferreira, Carol Teixeira e Lucas Mayor. 70 min. 16 anos. Teatro Cemitério de Automóveis (35 lug.). R. Frei Caneca, 384, Consolação, 2371-5743. Estreia 4ª (1º). 4ª e 5ª, 21h. R$ 30. Até 2/3.

Roque Santeiro

Sucesso na TV nos anos 1980, o texto de Dias Gomes ganha adaptação no formato de musical. Com direção geral de Débora Dubois e direção musical de Zeca Baleiro, a peça tem Flávio Tolezani no papel de Roque Santeiro. O elenco, composto por 13 atores que executam a trilha sonora ao vivo, tem ainda nomes como Mel Lisboa (Mocinha), Jarbas Homem de Mello (Chico Malta) e Livia Camargo (viúva Porcina). 120 min. 14 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. Estreia 6ª (27). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. Até 14/5. R$ 80/R$ 90. (27/1 e 3/2, R$ 30).

Sonata

Um conto fantástico de Érico Veríssimo inspira a peça dirigida por Christina Trevisan. A partir da história de um professor de piano, o enredo traz temas como o amor e a passagem do tempo.

60 min. 12 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Estreia 2ª (30). 2ª e 3ª, 20h. R$ 30. Até 28/2.