Confira as novidades da padaria Santo Pão e outras dicas de Quitutes

Foto: Thays Bittar/divulgação

A padaria Santo Pão renova o cardápio com pratos, sanduíches e também almoço executivo por R$ 39, com entrada, prato e sobremesa. O pudim de leite (foto), por exemplo, adoça o menu de segunda. R. Padre João Manuel, 968, Jd. Paulista, 2309-5594.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Suplicy

Além de ótimos cafés torrados na casa, serve salgados e doces. Para acompanhar o ‘Café Mocha’, à base de expresso, leite, calda de caramelo e chantilly (R$ 10,50/R$ 13), ou o ‘Macchiato’, feito com expresso e espuma de leite (R$ 7,30, simples; R$ 9,30, o duplo), peça o pão de queijo (R$ 4,20). Al. Lorena, 1.430, Jd. Paulista, 3061-0195. 7h30/21h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.suplicycafes.com.br

Doces

Fôrma de Pudim

Além dos tamanhos maiores, de 500 gramas (R$ 55), 1 quilo (R$ 88) e 1,7 quilo (R$ 115), a loja vende o cremoso pudim em fatias (R$ 10) e em versões individuais na forminha (R$ 4,50, de 30g; R$ 10, 80g). Entre os 12 sabores, estão o tradicional de leite condensado com fava de baunilha, além dos de chocolate belga, pistache e nozes. R. Normandia, 102, Moema, 2309-2030. 10h/19h (sáb., até 16h; fecha dom.). Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V.

Le Ganache

O bolo que leva o nome da casa é feito de massa de chocolate trufado úmida e macia com damascos e nozes (R$ 160, 1,5 Kg). Já o carro-chefe ‘Ébano’ é montado com pão de ló branco e preto, recheio de leite condensado, pedacinhos de chocolate branco e preto, e cobertura de marshmallow (R$ 75, o quilo). R. dos Otonis, 414, V. Clementino, 5084-5307. 10h/18h (fecha dom., 2ª e fer.). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.

Padarias

Nova Charmosa

Os irmãos portugueses Antônio e Manuel Gomes comandam a antiga padaria. Em 2008, a casa foi repaginada e ganhou um piso superior, onde é servido o bufê de café da manhã (R$ 49,50, o quilo). No salão principal, escolha o pão de ló português (R$ 42, o quilo) e a macia broa de milho com erva-doce (R$ 31,50, o quilo). R. Dr. Homem de Melo, 626, Perdizes, 3673-6571. 5h30/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Pastel da Maria

O famoso pastel da Dona Maria é recheado com 28 combinações diferentes, entre salgadas e doces. Prove o de escarola com queijo (R$ 6,50) e o de camarão (R$ 7). Os tradicionais de carne e de queijo custam R$ 6,50, cada. Para completar a visita, peço um copo de caldo de cana (R$ 6,50, 500 ml; R$ 12, 1 litro). R. Fradique Coutinho, 580, Pinheiros, 2373-7071. 11h/20h (sáb., até 18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

212 Burger

A inspiração nova-iorquina começa no nome – o código 212 é o prefixo telefônico mais antigo de Manhattan. Os hambúrgueres são servidos em tábuas, caso do ‘Soho’ (R$ 22), montado com queijo da casa, rúcula, tomate, cebola roxa e picles. Já o ‘Empire State’ (R$ 43) leva 320 gramas de carne, queijo, bacon e ovo. Para fechar, prove o ‘212 Oreo Cake’ (R$ 20), fatia de bolo com recheio cremoso. Al. Campinas, 1.021, Jd. Paulista, 3052-1878. 18h/0h (6ª, sáb. e dom., 12h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tradi Hamburgueria

Ao som de rock’n’roll, prepara bons hambúrgueres. Até 21/8, serve receitas criadas por diferentes blogueiros. A versão ‘Melhor Sanduíche do Mundo’ (R$ 25,11) vem com hambúrguer de 180g, queijo provolone derretido, bacon caramelizado e vinagrete, no pão francês. Já o ‘Big PC’ (R$ 25,11) leva dois hambúrgueres, queijo, molho da casa, cebola e picles. R. Diogo Jácome, 391, V. N. Conceição, 2339-7107. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h30/0h; dom., 12h30/22h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Dolci Magie

Para celebrar a Olimpíada, o sorveteiro italiano Andrea Beccaria prepara sabores em homenagem a alguns países, caso do brasileiro cupuaçu, do doce de leite argentino e do sorbet de champanhe francês, servidos no copinho ou casquinha (R$ 11/R$ 15). R. João Cachoeira, 289, Itaim Bibi, 4371-6244. 11h/22h (dom., até 20h; 2ª, 12h/16h). Cc.: todos. Cd.: todos.