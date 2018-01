Confira as novidades da Bolo à Toa para o Natal e as bebidas geladas do Sofá Café

DIRETO DO FORNO

Foto: Bolo à Toa/divulgação

Uma das pioneiras em se dedicar exclusivamente à produção de bolos caseiros, a Bolo à Toa prepara novas receitas para esta época natalina. Entre as opções estão o bolo de especiarias (R$ 25) e também o de nozes (R$ 45; foto) – que já podem ser encomendados. R. Padre Carvalho, 103, Pinheiros, 3812-6889. 9h30/18h30 (sáb., até 16h; fecha dom.).

CAFÉ GELADO, POR FAVOR!

Foto: Sofá Café/divulgação

Um dos cafés mais simpáticos e aconchegantes da cidade, o Sofá Café também traz no cardápio boas pedidas para a estação mais quente do ano. Entre as sugestões, estão drinques gelados, como o ‘Cult’ (R$ 14; foto), à base de café, leite gelado, Nutella, Amarula e gelo. Outra bebida refrescante é o ‘Expresso Tônica’ (R$ 9), feito com uma dose de expresso mergulhada em água tônica e gelo. Para acompanhar, há saladas, omeletes e também sanduíches. R. Bianchi Bertoldi, 130, Pinheiros, 3034-5830. 9h/18h30 (sáb., 10h/18h; fecha dom. e fer.).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Knit Café

A loja Novelaria é encantadora e o café torna o lugar ainda mais agradável. Tudo ali lembra uma casa de avó: da louça bonita ao cardápio. Peça o cappuccino (R$ 7) ou chocolate quente (R$ 7). A quiche de queijo de cabra (R$ 26 ou R$ 32, com salada), o tostex (R$ 10), a fatia de bolo do dia (R$ 7) e a banana toffee no pote (R$ 14) também são boas pedidas para acompanhar o chá da Talchá (R$ 8,50). R. Mourato Coelho, 678, Pinheiros, 3729-7188. 9h30/17h30 (3ª e 5ª, até 21h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Da Feira ao Baile

Os tecidos listrados no teto e as louças coloridas dão charme ao salãozinho. O menu traz salgados, pratos e tortas do dia (R$ 17,90). Especialidade da chef Roberta Julião, os bolos são fatiados e vendidos por quilo, como o de brownie com brigadeiro de pistache (R$ 95, o quilo). A chef também faz panetones, como o de laranja cristalizada recheado com brigadeiro belga (R$ 50, 450g). R. Mateus Grou, 80, Pinheiros, 3062-0450. 10h30/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Santo Pão

Lugar ideal para um café da manhã demorado, com pães de fermentação natural. Mas é difícil escolher só um item do cardápio. Na dúvida, não dispense os ovos mexidos com cream cheese e ervas (R$ 14), acompanhado de pãozinho, e a revigorante ‘Vitamina de Padoca’, com morango, banana, leite e mel (R$ 14, 340 ml). O panetone de chocolate custa R$ 35 (450g). R. Padre João Manuel, 968, Jd. Paulista, 2309-5594. 8h/22h (dom., até 21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Pastel da Maria

O famoso pastel da Dona Maria é recheado com 28 combinações diferentes – 24 versões salgadas e 4 doces. Prove o de escarola com queijo (R$ 7) e o de camarão (R$ 7). Os tradicionais de carne e de queijo custam R$ 6, cada. Para completar a visita, peça um copo de caldo de cana (R$ 6,50, 500 ml; R$ 12, 1 litro). R. Fradique Coutinho, 580, Pinheiros, 2373-7071. 11h/20h (sáb., até 18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

SudDog

No temporário bar de cachorro-quente da chef Roberta Sudbrack – no fundo da loja de roupas Uma – são preparados apenas cinco lanches. O ‘Original’ (R$ 25) vem com salsicha húngara e queijo pernambucano na baguete; e o ‘Parrillero’ (R$ 27), com linguiça, queijo fontina e chimichurri. Arremate com o bolo molhado de chocolate (R$ 19). R. Girassol, 273, V. Madalena, 3037-7792. 12h/15h e 17h/21h (sáb. e dom., 12h/21h; fecha 2ª).

The Fifties

Um dos lanches mais pedidos é o ‘Picburguer’ (R$ 29,90), com hambúrguer de picanha, alface, cebola, queijo e molho especial. Até 25/12, prepara duas receitas exclusivas: o ‘Jingle Bell Burger’ (R$ 24), de costelinha de porco, couve, maionese da casa, queijo prato, onion rings e molho barbecue no pão brioche; e o ‘Black Cookie Cheesecake’ (R$ 19,90). R. Jauaperi, 1468, Moema, 2387-4868. 11h30/0h (6ª e sáb, até 1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Trevisi

Feitos artesanalmente e com ingredientes frescos, os gelatos surgem em versões como baunilha com infusão de limão, avelã, pistache, goiaba, manga, leite Ninho e morango com laranja e manjericão (R$ 11 a R$ 17, no copinho; R$ 14, na casquinha). Também serve bolo, café e drinques à base de sorvete. Pça. Vilaboim, 53, Higienópolis, 2649-2373. 12h/23h (6ª e sáb., até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.