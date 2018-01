Confira as novas lojas da Maria Brigadeiro e da Éclair Moi; e outras dicas do roteiro de Quitutes

Foto: divulgação

SEMPRE FRESQUINHO

Na primeira filial da Maria Brigadeiro, aberta no Shopping JK Iguatemi, os brigadeiros (R$ 4, cada; foto) também são enrolados na hora, na cozinha à vista. Entre os sabores estão os de fava de baunilha (R$ 4), de leite Ninho, de castanha-do-pará e de pistache, por R$ 5, cada. Na vitrine, há ainda barras de chocolate ao leite 45% cacau da marca (R$ 22). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, térreo, Itaim Bibi, 3152-6120.

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

DOCES EM SÉRIE

Na nova unidade da Éclair Moi, a vitrine está recheada de bolos e sobremesas, além da seleção de éclair, como a ‘Red Velvet’ (R$ 10,50; foto), ainda baunilha, caramelo salgado, chocolate e limão-siciliano (a partir de R$ 10, cada). Também serve drinques com champanhe (R$ 25) e alguns pratos. Al. Lorena, 1.204, Jd. Paulista, 2985-2204.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Café Raiz

Os grãos de café são torrados e moídos na própria cafeteria. Depois, são usados no preparo do expresso, ingrediente do ‘Cappuccino Raiz’, com pedaços de chocolate, leite vaporizado e chantilly (R$ 16,90), e do ‘Moka Café’, com calda de café, chocolate e leite (R$ 13,90). Também serve sanduíches, como o croque monsieur no pão de miga (R$ 36,90), e bufê de sopas (R$ 45,90), de 5ª a sábado. R. Cardoso de Almeida, 920, Perdizes, 3672-2199. 10h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 10. www.caferaiz.com.br

Doces

Confeitaria Christina

A casa, tocada por uma família austríaca desde 1972, é especializada em tortas e bolos alemães. O ‘Apfelstrudel’, de massa folhada e recheio de maçã (R$ 78,90, o quilo), também é preparado na versão zero açúcar (R$ 87,05, o quilo). A ‘Sachertorte’ (R$ 87,60, o quilo), de chocolate amargo e damascos, é fiel à receita do hotel de mesmo nome. R. Vieira de Moraes, 837, Campo Belo, 5561-2354. 8h/20h (sáb., até 19h; dom. e fer., 10h/19h);. Cc.: todos. Cd.: todos. www.confeitariachristina.com.br

Pâtisserie Douce France

Na loja de Fabrice Le Nud, é fácil se perder entre doces e tortas. Há macarons (R$ 5,90), bombons (R$ 350, o quilo) e um ótimo croissant com amêndoas (R$ 9,80). O pâtissier também prepara sorbets cremosos como sorvetes. O de manga tem o sabor forte e doce da fruta e o de chocolate 70% é feito com matéria-prima belga (R$ 9, uma bola; R$ 70 o quilo). Al. Jaú, 554, Jd. Paulista, 3262-3542. 8h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.patisseriedoucefrance.com.br

Padarias

Villa Grano

A padaria funciona 24h e está sempre movimentada. Seja por pessoas em busca de pães e doces, seja por quem aproveita os bufês e sanduíches. No cardápio recheado de opções, os sanduíches (de R$ 9,90 a R$ 39,90) podem ser feitos até com presunto cru. Para levar, o pão de mandioca custa R$ 2,30 e o de gorgonzola, nozes e uva passa, R$ 4,90. O bufê de café da manhã nos fins de semana custa R$ 49,90, o quilo. R. Wisard, 500, V. Madalena, 3031-6636. 24h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.villagrano.com.br

Salgados

Yoka

A família trabalha com pastel há mais 60 anos. Tem, sim, os sabores tradicionais de feira e com massa sequinha, mas o pastel ‘Japonês’ surpreende: tofu, shitake, kamaboko (massa de peixe) e cebolinha (R$ 9,80). Tem também o pastel salgado recheado com carne-seca e muçarela (R$ 8,50) e a versão doce de banana com canela ou Romeu e Julieta (R$ 7,50, cada).

R. dos Estudantes, 37, Sé, 3207-1795. 9h/20h (sáb. e dom., 8h30/19h). Cc.: não aceita. Cd.: todos. www.yoka.com.br

Sanduíches

P.J. Clarke’s

A filial brasileira é uma bem-sucedida transposição da tradicional casa de Nova York. A cozinha segue os mesmos parâmetros, com receitas simples, muitos sanduíches e pratos rápidos. Dentre eles, prove o ‘The Cadillac’ (R$ 29), hambúrguer com tomate, bacon e queijo cheddar. Até 12/6 realiza o Festival do Cheesecake, com versões como café, canela e goiabada com queijo minas padrão (R$ 19, cada). R. Dr. Mário Ferraz, 568, Jd. Paulistano, 3078-2965. 12h/15h e 18h/23h30 (6ª, 12h/1h; sáb., 10h/1h; dom., 10h/23h30; 2ª, 12h/15h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.pjclarkes.com.br

Zé do Hamburger

Com dois andares, tem decoração em estilo dos anos 1950. O cliente pode montar o sanduíche com os ingredientes que escolher ou optar por uma das ‘Sugestões do Zé’, caso do ‘Kanguru Bacon’ (R$ 38,90), que leva hambúrguer de fraldinha de 200g, cheddar, bacon e relish de pepino, no pão australiano, acompanhado de fritas. Adoce com o ‘Special Oreo Shake’ (R$ 31,90), sorvete de leite Ninho batido com biscoito. R. Itapicuru, 419, Perdizes, 3868-4884. 12h/1h (6ª e sáb., até 4h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.zedohamburger.com.br

Sorvetes

Le Botteghe di Leonardo

A rede italiana produz os sorvetes apenas com ingredientes naturais e sem conservantes. Mais de 20 sabores ficam armazenados na geladeira – como chocolate ao leite, morango e os ótimos de gianduia e de leite. Todos podem ser pedidos na casquinha ou no copinho (R$ 10/R$ 14). A casa também sugere combos, como o que inclui cappuccino, croissant e suco (R$ 24). R. Oscar Freire, 42, Jd. Paulista, 2528-2000. 8h/23h (6ª e sáb., até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.lebotteghedileonardo.com.br

Especial

Foodspot

A 4ª edição do evento vai reunir barraquinhas de 19 restaurantes e docerias no Boulevard do Shopping Iguatemi. Entre os participantes estão Ben & Jerry’s, Casa Mathilde, Jamie’s Italian, Japengo, Kouzina, Las Chicas, Le Bife, Le Manjue Organique, Marakuthai, Pirajá, Piselli Sud, Taberna da Esquina e Z Deli. Música ao vivo, DJ e atrações para as crianças completam a programação. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Jd. Paulistano. Sáb. (21) e dom. (22), 12h/21h. Entrada: R$ 10 (R$ 5, crianças).

Tardes no Terraço – Food, Beer & Art

O terraço do Shopping Vila Olímpia será palco da primeira edição do festival com food trucks, cervejas artesanais e apresentação de bandas. Para comer, presença garantida dos trucks do Mocotó, Da Praia, Mexicano Loko e Sonheria Dulca (R$ 15/R$ 30). R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 3º piso, 4003-4173. Hoje (20) a dom. (22), 11h/21h.