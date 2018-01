Confira as novas entradas e massas da rede de restaurantes America

Foto: divulgação

O ‘Penne Steak’ (R$ 41,90; foto), com molho de tomate fresco, azeitonas pretas e manjericão, servido com tiras de fraldinha e manteiga temperada, é uma das novidades na rede America, que também traz entradas para compartilhar, caso do queijo de cabra com tomate, azeitonas e torradas de pão sírio (R$ 27,90).

Al. Santos, 957, Jd. Paulista, 3178-4424.

Confira outras opções do cardápio:

‘Spinach Dip’ – creme de espinafre com ‘molho paulista’ e torradinhas (R$ 27,90)

‘Macaroni & Cheese’ – massa curta com molho cremoso de queijo cheddar, bacon e farofa crocante de pão, parmesão e manjericão (R$ 32,90)