Confira as novas empanadas da Padoca do Maní e outras dicas de Quitutes

Foto: Estúdio Silo/divulgação

O padeiro argentino Mauro Fernandez é quem prepara as fornadas de empanadas (foto) que estreiam no balcão da Padoca do Maní. São três sabores: carne moída, ovo e azeitona verde; carne desfiada com uvas-passas; e a ‘Humita’, aberta, de milho, abóbora, manjericão, queijo meia-cura e cebola (R$ 14, cada). R. Joaquim Antunes, 138, Pinheiros, 2579-2410.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cafés

AASP Cafezal

Fica a poucos metros de outra unidade da rede, no Centro Cultural Banco do Brasil. No cardápio, é possível escolher o grão de café que será usado no preparo do expresso (R$ 5) ou do café coado (R$ 6). Há ainda drinques gelados e quentes, como o ‘Cappuccino do Papa’, com doce de leite, casquinha de laranja, leite e expresso (R$ 9). A torta de frango (R$ 11) e o bolo gelado de coco (R$ 9) fazem boa companhia. R. Álvares Penteado, 151, Centro, 3291-9330. 8h30/19h30 (fecha sáb., dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Chocolates Marghi

Nesta simpática casa da região de Interlagos, você encontra biscoitos caseiros que derretem na boca, chocolates feitos com matéria-prima belga e delicadas trufas. O quilo dos bombons custa R$ 200. Não saia de lá sem os biscoitinhos de castanha-do-pará (R$ 15, 200 g) e o bastão de marzipã (R$ 13,50). R. Nossa Senhora do Outeiro, 537, Interlagos, 5666-0877. 9h/17h (sáb., 9h30/16h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.chocolatesmarghi.com.br

Gimbernau

É conhecida por fazer doces típicos catalães, como o ‘Chuchu’, massa de brioche recheada, que pode ser assada ou frita (R$ 6) – apenas sob encomenda. Mas vá à pequenina doceria pelos suspiros (R$ 4,50, 125g), que são soberanos no balcão. Estão lá em forma de discos, pinguinhos e ninhos. A torta holandesa é feita sob encomenda e vale ser levada para casa (R$ 73, inteira). R. Aimberê, 113, Perdizes, 3862-3795. 9h/20h (dom. e fer., até 13h). Cc.: M e V. Cd.: M e V. www.confeitariagimbernau.com.br

Rotisserias

Don Carlini Pasta & Co.

Descendente da tradicional cantina da Mooca, a rotisseria vende massas frescas, como o tortelli de queijo meia cura (R$ 43, 500g), além de antepastos, molhos e carnes. Neste sábado (2), realiza a ‘Piazza Don Carlini’, com um pit de defumação na área externa, das 14h às 20h. No cardápio: costelinhas de porco com milho na grelha e sanduíche de costela com molho barbecue (R$ 25, cada). Av. Aclimação, 273, Aclimação, 2626-6151. 9h/20h30 (dom. e fer., até 15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

O Melhor Pão de Queijo do MundoPor mais que a decoração de estilo rococó insista em desviar a atenção, vá direto ao que interessa: o bom pão de queijo feito com polvilhos doce e azedo e queijo meia-cura da Serra da Canastra. Além da versão tradicional (R$ 4,90), ganha recheios como carne-seca com banana-da-terra e purê de mandioquinha (R$ 14,90) e doce de leite com coco (R$ 9,90). Al. Lorena, 1.655, Jd. Paulista, 3567-6204. 10h/22h (sáb., até 23h; dom., 14h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Classic Burger Haüs

Minúscula e colada às casas irmãs – The Dog Haüs e Tap Haüs – serve um único sanduíche, o cheese salada bacon com picles, por R$ 20. O pão vem com disco de 100 gramas de carne, coberto com requeijão mineiro, molho da casa à base de páprica, bacon caramelizado e picles de pepino. R. Bandeira Paulista, 406, Itaim Bibi, 2361-7189. 12h/15h e 16h/2h (dom., 12h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Hot D.O.C.

Com 21 cm, os hot-dogs podem ser montados com dois sabores, como a versão meio ‘Japadog’ e meio ‘BLT’, com bacon (R$ 18). A casa também prepara a ‘Corn Dog’ (R$ 9), salsicha empanada e frita (R$ 15, cada). Neste sábado (2), lança três sanduíches com renda revertida à Gastromotiva, até o fim de abril. R. dos Pinheiros, 248, Pinheiros, 3571-6491. 12h/21h (4ª a 6ª, até 23h; sáb., até 0h; dom., 12h30/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.