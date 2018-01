Confira as inaugurações da semana em São Paulo

Foto: Casa Triângulo/divulgação

Vânia Mignone

A paulista Vânia Mignone apresenta duas séries recentes de pinturas (foto), em mostra na Casa Triângulo. Em uma delas, a artista aborda questões relacionadas ao universo feminino. Já na outra, há referências ao circo. R. Estados Unidos, 1.324, Jd. América, 3167-5621. Inauguração: sáb. (4), 12h/18h. 10h/19h (fecha dom.). Grátis. Até 25/3.

Amalia Giacomini

Para ‘Entreaberto’, a paulistana reuniu 14 trabalhos. São obras como a série ‘Memória Superficial’, em que Amalia exibe painéis de acrílico formados pela sobreposições de placas retangulares e quadradas. Galeria Lume. R. Gumercindo Saraiva, 54, Jd. Europa, 4883-0351. Inauguração: 6ª (3). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 11/3.

Anita Malfatti: 100 Anos de Arte Moderna

Cercada de polêmicas, em 1917, Anita (1889-1964) inaugurou uma mostra que antecedeu a Semana de Arte Moderna de 1922. Cem anos depois, a artista tem sua trajetória revista no MAM em cerca de 70 obras – o que inclui criações daquela primeira exposição. MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. Inauguração: 4ª (8). 10h/17h30 (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 30/4.

Eduardo Rezende

O fotógrafo apresenta um ensaio feito em uma viagem à Islândia em 2016. Com curadoria de Diógenes Moura, ‘O Homem e a Pedra’ reúne 30 obras. Gabriel Wickbold Studio & Gallery. R. Lourenço de Almeida, 167, V. Nova Conceição, 3051-4919. Inauguração: 6ª (3). 10h/18h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 22/3.

Lydia Okumura

Em algumas de suas instalações, a artista dialoga com a arquitetura do espaço expositivo ao pintar cantos de paredes e interligá-los com fios. Sua obra está na retrospectiva ‘Dentro, o que Existe Fora’, que reúne nove dessas instalações históricas, além de desenhos e projetos. Galeria Jaqueline Martins. R. Dr. Cesário Mota Junior, 433, V. Buarque, 2628-1943. Inauguração: sáb. (4). 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 11/3.

Gianni Ratto – 100 Anos

Em comemoração ao centenário de Gianni Ratto (1916-2005), uma mostra recupera a carreira do dramaturgo italiano. Documentos, fotos, croquis e maquetes repassam sua obra, incluindo sua importância no teatro brasileiro. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Inauguração: 4ª (8). 11h30/21h30 (sáb. e fer., 10h/18h30; fecha dom.). Grátis. Até 29/4.

Metrópole

Na mostra coletiva, 28 obras apresentam diferentes visões sobre a cidade e a vida urbana. Foram selecionadas criações de artistas como Hélio Oiticica, Lucia Koch e Virginia Medeiros. Galeria

Nara Roesler. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 2039-5454. Inauguração: sáb. (4). 10h/19h (sáb., 11h/ 15h; fecha dom.). Grátis. Até 18/3.

Red Bull Station

Em ‘Aceita’, Moisés Patrício aborda o racismo e a intolerância religiosa em uma série de fotografias.

O espaço também inaugura a instalação ‘Construção de Valores’, de André Komatsu. No dia da abertura, haverá performance de Patrício, às 16h, e apresentação do grupo Ilú Obá de Min, às 17h30. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Inauguração: sáb. (4). 11h/20h (sáb., 11h/19h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 4/3.

Refazer: Alexandre Arrechea

Integrante do coletivo cubano Los Carpinteros, Arrechea apresenta trabalhos de sua pesquisa recente. Como se fosse uma instalação, ele cobre as paredes da galeria com um mural que remete a um campo arado – sobre ele, são expostos objetos e aquarelas. Galeria Nara Roesler. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 2039-5454. Inauguração: sáb. (4). 10h/19h (sáb., 11h/ 15h; fecha dom.). Grátis. Até 18/3.

A Terceira Mão

A artista Erika Verzutti assina a curadoria da mostra coletiva. Ela apresenta 13 pinturas que têm em comum o uso da tridimensionalidade em sua superfície. Entre os artistas, estão Daniel Rios Rodriguez e Adriana Varejão. Galeria Fortes D’Aloia & Gabriel. R. Fradique Coutinho, 1.500, V. Madalena, 3032-7066. Inauguração: 3ª (7). 10h/19h (6ª, 10h/18h; fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 25/3.