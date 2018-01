Confira as exposições que são inauguradas esta semana em São Paulo

Carlos Moreira

Trinta fotografias compõem a mostra ‘Os Dias Lindos’ (foto), de Carlos Moreira, com curadoria de Rosely Nakagawa. Ampliadas pelo próprio artista a partir de técnica analógica, são registros de Santos e Guarujá nas décadas de 1970 e 1980. Utópica. R. Rodésia, 26, V. Madalena, 3037-7349. Inauguração: 6ª (18). 11h/19h (sáb., até 17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 16/9.

Graciela Sacco

A Zipper Galeria recebe exposição de Graciela Sacco, que reúne instalações, vídeos, fotografias e objetos da artista argentina. Em suas obras, ela costuma imprimir imagens em itens como facas, colheres e pedaços de madeira. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. Inauguração: 4ª (23). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 30/9.

15 fotógrafos

Com curadoria de Ian Duarte Lucas, a coletiva é composta apenas por fotografias em preto e branco. Armando Prato, Cristiano Mascaro e Janaina Matarazzo estão entre os artistas que integram a mostra. Verve Galeria. R. Lisboa, 285, Jd. Paulista, 2737-1249. Inauguração: 4ª (23). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 23/9.

Alessandra Rehder

A mostra ‘Subtração e Forma’ reúne 80 imagens, entre registros de paisagens e de comunidades carentes, captados em países como Camboja, Índia e Indonésia. Centro Cultural Correios. Av. São João, s/nº, Centro, 2102-3690. Inauguração: 2ª (21). 11h/17h. Grátis. Até 8/10.

André Severo

Na mostra ‘Espelho (El Mensajero)’, o gaúcho exibe 20 fotografias sobre a relação da imagem com o tempo e a memória. Galeria Bolsa de Arte. R. Mourato Coelho, 790, Pinheiros, 3097-9673. Inauguração: 4ª (23). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 23/9.

Casa Nova Arte e Cultura Contemporânea

O local reúne duas mostras. Uma traz um panorama do fotógrafo alemão Michael Wesely. A outra, de Gilvan Barreto, traz fotografias sobre a violência da ditadura militar no Brasil. R. Chabad, 61, Jd. Paulista, 2305-2427. Inauguração: 4ª (23). 11h/18h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 13/10.

Celso Gitahy

Ligado à street art, o artista exibe obras em estêncil, além de pinturas, instalações e objetos que refletem sobre a vida nas metrópoles. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, Metrô Trianon-Masp, 3146-7406. Inauguração: 3ª (22). 10h/20h. Grátis. Até 22/10.

Cris Rocha – Da Gravura e Além

A artista exibe desenhos desenvolvidos a partir de incisões e corrosões em superfícies duras, utilizadas, depois, como matrizes para a impressão em papel. ArteEEdições Galeria. R. Estados Unidos, 1.162, Jd. América, 3031-0142. Inauguração: 2ª (21). 10h/19h (sáb., mediante agendamento; fecha dom.). Grátis. Até 22/9.

Coletiva

A mostra reúne pinturas, esculturas, desenhos e fotografias de nomes como Suzy Fukushima, Victor Chain e Stella Gomide. Galeria 22. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 417, V. Nova Conceição, 3742-0294. Inauguração: 6ª (18). 10h/18h. Grátis. Até 14/11.

Excertos

A mostra reúne a obra de três fotógrafos: Hilton Ribeiro, com duas séries urbanas e uma tendo o mar como tema; Ricardo de Vicq, com o projeto ‘Metamorfo’; e Willy Biondani, com editoriais de beleza e moda. Galeria Vilanova. R. Domingos Leme, 73, V. Nova Conceição, 2691-1190. Inauguração:

3ª (22). 12h/18h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 21/9.

Interurbana

A mostra do Grupo Pigmento reúne pinturas, gravuras, instalações e esculturas de 13 artistas, como Helena Carvalhosa, Lilian Camelli e Roberta Fabra. Casa Contemporânea. R. Capitão Macedo, 370, V. Mariana, 2337-3015. Inauguração: 3ª (22). 14h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 2/9.

Ivan Reis

A mostra ‘A Era Heroica: o Universo DC Comics’ exibe mais de 200 itens do desenhista de super-heróis Ivan Reis, entre artes originais e estátuas colecionáveis. Memorial da América Latina. Biblioteca Latino-americana. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4732. Inauguração: 6ª (18). 9h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 17/9.

Julio Bittencourt

Entre fotografias, composições e vídeos, a mostra ‘Plethora’ apresenta um ensaio sobre a superpopulação global. Galeria Lume. R. Gumercindo Saraiva, 54, Jd. Europa, 4883-0351. Inauguração: 4ª (23). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 7/10.

Kitty Paranaguá

A mostra é dividida em duas séries. Em ‘Campos de Altitude’, a fotógrafa faz um retrato dos morros do Rio de Janeiro. Em ‘Copacabana’, ela apresenta visões do bairro carioca. Janaina Torres Galeria. R. Joaquim Antunes, 177, sala 11, 2367-9195. Inauguração: 4ª (23). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 30/9.

Laura Gorski

A mostra reúne cerca de 30 trabalhos da artista, com desenhos, fotografias e instalações sobre o encantamento por paisagens e pela natureza. Blau Projects. R. Fradique Coutinho, 1.464, V. Madalena, 3467-8819. Inauguração: sáb. (19), 12h. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 30/9.

Raphael Galvez

A mostra beneficente apresenta 60 obras do pintor e desenhista, doadas pelo colecionador Orandi Momesso. Galeria Almeida e Dale. R. Caconde, 152, Jd. Paulista, 3882-7120. Inauguração: 6ª (18). 10h/18h (sáb., 10h/13h; fecha dom.). Grátis. Até 16/9.