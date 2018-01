Confira as exposições que são inauguradas esta semana em São Paulo

Evento bienal promovido pelo MAM, o 35º Panorama da Arte Brasileira – que, neste ano, traz o subtítulo ‘Brasil por Multiplicação’ – tem como ponto de partida o texto ‘Esquema Geral da Nova Objetividade’, publicado por Hélio Oiticica em 1967.

Tópicos como a participação do espectador, a tomada de posição dos artistas e a falta de definição de uma identidade nacional estão na mostra, com curadoria de Luiz Camillo Osorio. Entre fotografias, instalações, vídeos e esculturas, são expostos trabalhos de nomes importantes, como Dora Longo Bahia, Barbara Wagner, José Rufino e o cineasta e artista visual Karim Aïnouz. O evento também recebe coletivos como o Mão na Lata, do Complexo da Maré, e o indígena IbãHuniKuin, do Acre.

ONDE: MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. QUANDO: Inauguração: 4ª (27). 10h/17h30 (fecha 2ª). Até 17/12. QUANTO: R$ 6.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

CONFIRA OUTRAS EXPOSIÇÕES

Ocupação Inezita Barroso

A mostra destaca a carreira da artista que virou ícone da música caipira. Com curadoria de Paulo Freire, reúne fotografias, gravações de programas de televisão, prêmios e publicações em jornal. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Inauguração: 5ª (28). 9h/ 20h (sáb., dom., e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 5/11.

Quem Sou Eu?

A mostra traz o olhar dos curadores Cristiano Burlan, Diógenes Moura e Viviane Ferreira para o acervo do Museu da Pessoa. A partir de imagens e vídeos, eles criaram intervenções artísticas sobre histórias de vida. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Inauguração: sáb. (23). 10h/21h30 (sáb., até 20h30; dom., até 18h30; fecha 2ª). Grátis. Até 17/12.

1967-2017 Museu Lasar Segall – 50 anos

Com acervos artísticos, bibliográficos e arquivísticos, a mostra homenageia Maurício Segall – filho de Lasar e mentor da instituição – e será ilustrada por projetos realizados por ele, como exposições nos Estados Unidos e em Paris. R. Berta, 111, V. Mariana, 2159-0400. Inauguração: dom. (24). 11h/19h (fecha 3ª). Grátis. Até 24/9/2018.

Adelina Galeria

O espaço recebe duas mostras. Com curadoria de Nathalia Lavigne, ‘Algorab’ reúne fotografias de Rodrigo Linhares, que exploram o conceito de espelhamento. Com curadoria de Lucas Bambozzi, ‘Partituras’ tem instalações do artista sonoro Marcelo Armani. R. Cardoso de Almeida, 1.285, Perdizes, 3868-0050. Inauguração: 4ª (27). 10h/19h (sáb., até 17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 4/11.

(Des)limites: Livro(s) de Artista(s)

Com curadoria de Fabiola Norari, a coletiva reúne livros de artista de nomes como Anne Courtois, Irene Guerreiro e Vitor Bossa. Casa Contemporânea. R. Capitão Macedo, 3.701, V. Mariana, 2337-3015. Inauguração: sáb. (23). 14h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 28/10.

Felipe Ehrenberg

Entre pinturas, instalações, colagens, desenhos e filmes, a mostra homenageia o artista mexicano, morto este ano. Baró. R. da Consolação, 3.417, Cerqueira César, 3666-9770. Inauguração: 6ª (22). 10h/19h (sáb., 11h/19h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 21/10.

Fernanda Naman

‘Paisagens Silenciosas’ reúne intervenções da artista em fotografias, divididas em três séries: ‘Abstrata’, ‘Fênix’ e ‘Ágata’. Galeria de Arte Gabriel Wickbold. R. Lourenço de Almeida, 167, V. Nova Conceição, 3051-4919. Inauguração: 5ª (28). 11h/18h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 1º/11.

Jaqueline Martins

A galeria recebe duas mostras. ‘Torneio Democrático’ reúne 70 trabalhos – entre xerox, colagens e arte postal – de Mario Ishikawa, desenvolvidos durante a ditadura militar. ‘DramaFobia’ traz desenhos, esculturas e instalações de Ana Mazzei. R. Dr. Cesário Mota Júnior, 443, V. Buarque, 2628-1943. Inauguração: 3ª (26). 10h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 28/10.

Kohei Nawa

Com curadoria de Marcello Dantas, o artista apresenta ‘Espuma’, uma instalação em constante transformação, com montanhas de espuma modificadas a cada segundo. Japan House. Térreo. Av. Paulista, 52, metrô Brigadeiro, 3090-8900. Inauguração: sáb. (23). 10h/22h (dom. e fer., até 18h; fecha 2º). Grátis. Até 12/11.

Mariana Palma

‘Soma’ reúne pinturas e fotografias da artista, que cria composições abundantes em detalhes. A mostra é acompanhada por textos de Paulo Miyada. Casa Triângulo. R. Estados Unidos, 1.324, Jd. América, 3167-5621. Inauguração: sáb. (23), 12h. 10h/19h (fecha dom.). Grátis. Até 4/11.

Museu de Arte Sacra

O museu recebe a mostra ‘300 Anos de Devoção Popular’, que conta, por meio de uma linha do tempo e de objetos como esculturas e ex-votos, a história desde a descoberta da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Já no metrô Tiradentes, outra mostra, gratuita, exibe 16 imagens feitas por Thiago Leon, fotógrafo do Santuário Nacional de Aparecida. Av. Tiradentes, 676, metrô Tiradentes, 3326-5393. Inauguração: 6ª (22). 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6. Até 19/11.

Nossa Itália Brasileira – Mostra Sabor & Arte

A exposição apresenta obras de arte nacionais e italianas, que retratam desde elementos gastronômicos a partir da manipulação de ingredientes até as tradições culinárias entre familiares. Participam artistas como Enio Squeff e Giancarlo Zorlini. Oca. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 3105-6118. Inauguração: 6ª (22). 9h/17h (fecha 2ª). Grátis. Até 4/11.

Renato Viégas

Os desenhos do artista, formado em arquitetura, sugerem questões ligadas ao controle e ao acaso. Nas 50 obras da exposição, ele emprega principalmente as técnicas de encáustica e monotipia sobre papel. Escola da Cidade. R. General Jardim, 65, V. Buarque, 3258-8108. Inauguração: 6ª (22). 10h/20h (sáb., até 14h; fecha dom.). Grátis. Até 11/10.

Ricardo Camargo Galeria

O espaço recebe duas mostras simultâneas de trabalhos sobre papel. Uma traz um recorte da produção de Ismael Nery. A outra, ‘Recorte Modernista’, reúne 40 obras de 14 artistas – entre eles, Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral e Candido Portinari. Além disso, exibe uma escultura de mármore de Victor Brecheret. R. Frei Galvão, 121, Jd. Paulistano, 3031-3879. Inauguração: 6ª (22). 10h/19h (sáb., até 15h; fecha dom.). Grátis. Até 18/11.

Storaro: Escrever com a Luz

A mostra reúne 70 fotografias do diretor de fotografia italiano Vittorio Storaro, responsável por filmes como ‘Apocalipse Now’ e ‘O Último Tango em Paris’. Oca. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, Ibirapuera, 3105-6118. Inauguração: 6ª (22). 9h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 4/11.