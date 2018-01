Confira as exposições que inauguram nesta semana em São Paulo

Foto: Cristiano Mascaro

Antilogias: O Fotográfico na Pinacoteca

Na mostra, é proposto um diálogo entre grandes nomes do acervo da Pinacoteca, como Cristiano Mascaro (foto) e German Lorca, e imagens de artistas convidados – entre eles, Gui Mohallem. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. Inauguração: sáb. (20), 11h. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Virada Cultural: dom. (21), grátis. Até 7/8.

Alma e Arte

A exposição coletiva inaugura o novo Centro Cultural do Alumínio, na Vila Mariana. Na mostra, foram selecionadas obras que tomam o alumínio como material ou referência. Entre os artistas expostos, estão Maria Bonomi e Ricardo Barcellos. R. Humberto I, 220, 4º andar, V. Mariana, 5904-6459. Inauguração: 2ª (22). 9h/17h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 29/9.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bruno Novelli

Nas pinturas de Novelli, figuras de troncos, flores e frutos se misturam a formas geométricas. Essas obras mais recentes do artistas são apresentadas na mostra ‘Muito Sol na Cachoeira’. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 14/6.

+ Coleção do Itaú Cultural ganha mostra na Oca do Ibirapuera

Elida Tessler

A literatura é uma das principais inspirações da artista. Na mostra ‘Recortar Copiar Colar’, ela aborda o tema em 15 obras de sua carreira, entre livros de artista, objetos e instalações. Galeria Bolsa de Arte. R. Mourato Coelho, 790, Pinheiros, 3812-7137. Inauguração: sáb. (20). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 15/7.

Wanda Pimentel: Envolvimentos

Entre 1967 e 1984, Wanda Pimentel retratou o corpo feminino em meio a objetos cotidianos, como eletrodomésticos e cinzeiros. Essa série ‘Envolvimentos’ é o foco da mostra, com 30 pinturas, como no detalhe acima. Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. Inauguração: 6ª (19). 10h/18h (5ª, até 20h; fecha 2ª). R$ 30 (3ª, grátis). Até 17/9.

Flávia Ribeiro – Entre Objeto e Ser

Para a mostra, Flávia exibe um conjunto de desenhos e esculturas, feitos entre 2014 e 2017. Nas obras, a artista aborda questões relacionados à matéria, ao corpo e à linguagem. Galeria Marcelo Guarnieri. Al. Lorena, 1.966, Jd. Paulista, 3063-5410. Inauguração: sáb. (20), 14h. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 1º/7.

Krajcberg Uma Homenagem

Desde os anos 1970, o polonês Frans Krajcberg vive na Bahia. A diversidade da fauna brasileira é inspiração tanto para suas obras quanto para seu trabalho como ativista. A mostra reúne 39 obras do artista, incluindo pinturas raras da década de 1950 e criações mais recentes. Galeria Frente. R. Melo Alves, 400, Jd. Paulista, 3061-3155. Inauguração: 4ª (24). 10h/ 19h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Grátis. Até 24/6.

Luzescrita

Arnaldo Antunes, Fernando Laszlo e Walter Silveira produziram em conjunto as 60 obras da mostra. Nelas, os artistas exploram diferentes relações entre a poesia e a luz. Espaço Cultural Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 610, Campos Elísios, 3226-7361. Inauguração: 6ª (19). 10h/19h (dom. e fer., 10h/17h; fecha 2ª). Grátis. Até 30/7.

MAC no Século XXI – A Era dos Artistas

A coletiva apresenta as mais novas aquisições do MAC USP. São mais de cem obras, com foco na arte produzida a partir dos anos 2000. Entre os nomes, estão Iran do Espírito Santo, Sandra Cinto e Albano Afonso. MAC USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. Inauguração: sáb. (20), 11h. 10h/18h (3ª, até 21h; fecha 2ª). Grátis. Por tempo indeterminado.

Pablo Lobato

A mostra ‘Outono, Apesar de Tudo’ apresenta trabalhos recentes do artista, inspirados no período que ele viveu no Japão e na Coreia do Sul. São obras como a série ‘Kimonos’, feita com colagem e dobraduras com um papel artesanal coreano. Luciana Brito Galeria. Av. 9 de Julho, 5.162, Jd. Europa, 3842-0634. Inauguração: sáb. (20), 12h. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 22/7.