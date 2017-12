Confira as estreias de cinema da semana

Entre os filmes que ficam em cartaz a partir desta 6ª (16/9), está o drama ‘Mate-me, por Favor’, de Anita Rocha da Silveira

De repente, o corpo de uma jovem aparece num terreno baldio da Barra da Tijuca. Assassinada, talvez estuprada. O fato basta para despertar tanto a fantasia quanto o temor da meninada que mora nos condomínios próximos e estuda na escola ao lado. E basta para impulsionar Mate-me, por Favor, de Anita Rocha da Silveira, em direção a uma estranheza em tese só encontrável em cineastas mais experientes. Mas não. Anita dirige com segurança de veterana.

Aposta muito mais na atmosfera de temor que passa a cercar a juventude da Barra do que numa trama de terror explícito. Daí o filme ganhar com um tom francamente documental, que vai além do crime em si. Ela aproveita para lançar um olhar crítico ao modo de vida dos adolescentes cariocas, o cotidiano de festinhas e namoros, o celular onipresente, a rivalidade presente nos relacionamentos.

Os diálogos com outros cineastas podem incluir David Lynch ou Gus Van Sant, ou ambos. Em todo caso, há essa busca de apuro formal, que leva ao mistério, nas longas panorâmicas de lugares descampados que se opõem ao clichê do medo associado aos espaços fechados.

O longa conta também com ótimas interpretações. Em especial, Valentina Herszage, que interpreta Bia, e Bernardo Marinho, no papel de seu irmão, João. A solidão adolescente é expressa nesse mundo só deles, em que adultos não entram. Apenas a morte os espreita. Luiz Zanin Oricchio

OUTRAS ESTREIAS

Bruxa de Blair

(Blair Witch, EUA/2016, 90 min.) – Terror. Dir. Adam Wingard. Com Valorie Curry, Callie Hernandez, Brandon Scott. Depois de encontrar um vídeo que acredita ser de experiências de sua irmã desaparecida, James e um grupo de amigos decidem explorar a floresta de Black Hills, cercada pela lenda da Bruxa de Blair. 14 anos.

Conexão Escobar

(The Infiltrator, EUA/2016, 127 min.) – Drama. Dir. Brad Furman. Com Diane Kruger, John Leguizamo, Bryan Cranston. O agente federal Robert Mazur consegue se infiltrar no maior cartel de drogas da Colômbia, para desvendar um esquema de lavagem de dinheiro que envolve o chefe do tráfico em Medellín, Pablo Escobar. 14 anos.

Desculpe o Transtorno

(Brasil/2016, 80 min.) – Comédia. Dir. Tomas Portella. Com Clarice Falcão, Gregório Duvivier, Dani Calabresa. Um homem com dupla personalidade se envolve em uma grande confusão amorosa, quando seu alter ego se apaixona por uma mulher que acaba de conhecer. 12 anos.

Hestórias da Psicanálise – Leitores de Freud

(Brasil/2016, 96 min.) – Documentário. Dir. Francisco Ronald Capoulade Nogueira. No primeiro filme de uma série sobre a psicanálise, leitores e pensadores analisam textos de Freud e suas técnicas, abordando assuntos ligados a história, cultura e sociedade. Livre.

Lua em Sagitário

(Brasil/2016, 105 min.) – Drama. Dir. Márcia Paraíso. Com Jean Pierre Noher, Manuela Campagna, Fagundes Emanuel. Um jovem casal apaixonado cruza o Estado de Santa Catarina numa moto, para participar de um festival de música. O filme foi selecionado para o Prêmio Estreia Mundial do Festival de Avanca (Portugal). 14 anos.

Mortadelo & Salaminho – Em Missão Inacreditável

(Mortadelo y Filemón Contra Jimmy el Cachondo, Espanha/2016, 91 min.) – Animação. Dir. Javier Fesser. Com Marco Luque, Lucas Salles, Jacqueline Sato. Mortadelo e Salaminho são agentes secretos atrapalhados, convocados para deter um criminoso que foi responsável por causar um riso incontrolável na população. Livre.

Os Senhores da Guerra

(Brasil/2016, 124 min.) – Guerra. Dir. Tabajara Ruas. Com André Arteche, Rafael Cardoso, Leonardo Machado. O filme conta a história de dois irmãos, Julio e Carlos Bozano, que se enfrentam em lados opostos durante a guerra civil de 1923, no sul do Brasil. 14 anos.