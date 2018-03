Confira as estreias da semana nos cinemas

Château-Paris

(La Vie de Château, França/2016, 105 min.) – Comédia dramática. Dir. Modi Barry, Cédric Ido. Com Jacky Ido, Tatiana Rojo, Zirek Ahmet. Num bairro africano de Paris, o trabalho de Charles é encher os salões de cabeleireiro com muitos clientes. Quando ele resolve abrir seu próprio negócio, surge um concorrente na área. 16 anos.

Círculo de Fogo: A Revolta

(Pacific Rim Uprising, Estados Unidos/2017, 111 min.) – Drama. Dir. Steven S. DeKnight. Com John Boyega, Scott Eastwood, Jing Tian. Promissor piloto, Jake Pendergast abandonou o treinamento e entrou para a vida do crime. Mas após seu irmão, Mako Mori, precisar de ajuda, Jake ganhará uma nova chance. 10 anos.

A Livraria

(The Bookshop, Espanha-Reino Unido-Alemanha/2017, 110 min.) – Drama. Dir. Isabel Coixet. Com Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson. Na década de 1950, uma mulher recém-chegada a uma cidade litorânea da Inglaterra tenta abrir uma livraria ali. Mas a população local não vai gostar de sua iniciativa. 10 anos.

A Melhor Coisa

(Last Flag Flying, Estados Unidos/2017, 124 min.) – Drama. Dir. Richard Linklater. Com Bryan Cranston, Laurence Fishburne, Steve Carell. Anos após ter sido preso, Meadows pede ajuda a dois amigos para que eles tragam o corpo de seu filho, morto na Guerra do Iraque, de volta para casa. 12 anos.

A Odisseia

(L’Odyssée, França/2016, 123 min.) – Biografia. Dir. Jérôme Salle. Com Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou. Anos após terem embarcado em uma grande viagem, o aventureiro oceânico e cineasta Jacques-Yves Cousteau e seu filho, Phillippe, voltam a bordo para acertar a relação que ficou deteriorada. 12 anos.

Pedro Coelho

(Peter Rabbit, Estados Unidos/2018, 95 min.) – Família. Dir. Will Gluck. Com Rose Byrne, Domhnall Gleeson, Sam Neill. Pedro Coelho é um animal rebelde que apronta todas no quintal e até dentro da casa do senhor McGregor. Livre.

Por Trás dos Seus Olhos

(All I See Is You, Estados Unidos/2016, 111 min.) – Drama. Dir. Marc Forster. Com Blake Lively, Jason Clarke, Yvonne Strahovski. Cega, Gina é casada com um homem muito atencioso. No entanto, quando ela recupera a visão e passa a perceber o mundo de uma maneira diferente, a relação matrimonial toma um rumo incerto. 14 anos.

Soldados do Araguaia

(Brasil/2017, 73 min.) – Drama. Dir. Belisario Franca. Documentário investiga a história de um grupo de soldados designado pela ditadura militar brasileira para pôr fim à chamada Guerrilha do Araguaia. 14 anos.

