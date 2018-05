Confira as estreias da semana nos cinemas

Ciganos da Ciambra

(A Ciambra, Itália-EUA-França-Suécia-Alemanha-Brasil/2017, 120 min.) – Drama. Dir. Jonas Carpignano. Com Pio Amato, Koudous Seihon, Damiano Amato. Numa pequena comunidade romani da Calábria, Pio, de apenas 14 anos, circula entre as facções da região, os italianos locais e os refugiados. Depois que seu irmão morre, ele terá de lidar com difíceis escolhas. 14 anos.

Gringo – Vivo ou Morto

(Gringo, EUA-Austrália/2017, 110 min.) – Comédia. Dir. Nash Edgerton. Com Joel Edgerton, Charlize Theron, David Oyelowo. Funcionário dedicado e marido exemplar, Harold Soyinka tem sentido medo de ser demitido, devido a mudanças na empresa. Quando ele precisa viajar a trabalho ao México, vê a possibilidade de simular um sequestro. Mas nada sairá como planejado. 16 anos.

Os Fantasmas de Ismael

(Les Fantômes d’Ismaël, França/2017, 114 min.) – Drama. Dir. Arnaud Desplechin. Com Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg. Traumatizado após o desaparecimento de sua mulher, há duas décadas, o cineasta Ismael finalmente volta a se apaixonar. Um dia, porém, Carlotta retorna, bagunçando a vida dele. 12 anos.

O Parque

(Le Parc, França/2017, 72 min.) – Comédia dramática. Dir. Damien Manivel. Com Naomie Vogt-Roby, Maxime Bachellerie, Sobere Sessouma. Tímidos, um rapaz e uma garota se encontram pela primeira vez em um belo parque. Logo, a curiosidade e o medo dão lugar à paixão. Mas, com a noite, vem uma situação desagradável: é hora de se separarem. 14 anos.

Paulo, Apóstolo de Cristo

(Paul, Apostle Of Christ, Estados Unidos/2018, 108 min.) – Histórico. Dir. Andrew Hyatt. Com James Faulkner, Jim Caviezel, Olivier Martinez. O filme conta a história de Paulo, um dos mais fiéis apóstolos de Cristo. Conhecido por ser um grande perseguidor de cristãos, ele se transforma após um encontro com Jesus. 12 anos.

Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos

(Brasil/2016, 94 min.) – Drama. Dir. Paulo Nascimento. Com Edson Celulari, Soledad Villamil, Leonardo Machado. Cego de nascença, Vitório é dono de uma pizzaria herdada por seu pai no tradicional bairro do Bexiga, em São Paulo. Mas, ao descobrir que existe a possibilidade de enxergar, o homem inicia um conflito consigo mesmo e precisa tomar uma grande decisão. Livre.

Verdade ou Desafio

(Truth or Dare, Estados Unidos/2018, 100 min.) – Terror. Dir. Jeff Wadlow. Com Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane. Enganado, um jovem estudante universitário começa a jogar ‘verdade ou consequência’ e, em seguida, passa a ser assombrado por uma presença sobrenatural. 12 anos.