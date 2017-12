Confira as estreias da semana em Teatro e Dança

Processo de Conscerto do Desejo

Dirigida e encenada por Matheus Nachtergaele, a peça homenageia a mãe do ator, que morreu em 1968 quando ele ainda era um bebê de três meses. Os poemas de Maria Cecília Nachtergaele são recitados com acompanhamento instrumental de Luã Belik no violão e Henrique Rohrmann no violino.

O nome da peça é escrito com ‘s’ e ‘c’ pois deriva de um jogo de palavras que mistura concerto e conserto. Além de declamar os poemas da mãe em primeira pessoa, Nachtergaele também resgata algumas das músicas favoritas da autora.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A obra, que estreia no Sesc Pompeia, já passou pelos festivais de Ouro Preto, Mariana e Curitiba. Além de ter passado pelos palcos de Pernambuco e do Rio de Janeiro. 60 min. 14 anos.

ONDE: Sesc Pompeia (50 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. QUANDO: Estreia 5ª (7). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 19h30. Até 1º/5. QUANTO: R$ 25.

4Ever – A Última Noite

Voltado para o público jovem, o espetáculo aborda de maneira bem-humorada os dilemas da juventude narrando a última noite na república de quatro estudantes que estão se formando. Dir. Alan Moraes. 60 min. 12 anos. Teatro Santo Agostinho (690 lug.). R. Apeninos, 118, Liberdade, 3209-4858. Estreia sáb. (2). Sáb., 17h30; dom., 18h. R$ 60. Até 1º/5.

Anti-Comics – Desconstruindo os Super-Heróis

Montagem do Coletivo Teatral Commune, a comédia dirigida por Augusto Marin é inspirada por três textos da autora argentina Sonia Daniel que parodiam personagens como Batman e Mulher Maravilha. 60 min. 10 anos. Teatro Commune (99 lug.). R. da Consolação, 1.218, 3476-0792. Estreia sáb. (2). Sáb., 21h30; dom., 20h. R$ 30. Até 1º/5.

Balé da Cidade de São Paulo

Após turnê na Europa, o grupo volta à cidade com 111 músicos da Orquestra Sinfônica Municipal, sob a regência de Eduardo Strausser, e pelo Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Sé, 3053-2100. Hoje (1º) e sáb. (2), 20h; dom. (3), 17h.

R$ 25/R$ 90.

Blink

Após quatro anos da estreia do texto de Phill Porter em Londres, a peça chega aos palcos paulistanos dirigida por Kleber Montanheiro. Na trama, a relação solitária de Jonas e Sofia expõe o isolamento do indivíduo contemporâneo. 70 min. 10 anos. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. General Jardim, 182, Vila Buarque, 3017-5699. Sáb., 20h30; dom., 19h. R$50. Até 8/5.

Cabaré Literótico Musicado

Poemas eróticos de diversos autores consagrados, como Goethe La Fountaine e John Donne, são recitados por atrizes acompanhadas ao piano por Cervolo Augusto. Dir. Lígia Pereira. 60 min. 16 anos. SP Escola de Teatro (80 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, Consolação, 3775- 8600. Estreia 4ª (6). 4ª e 5ª, 21h. R$ 30. Até 12/5.

Cisne

Com direção de Dinah Perry, o espetáculo de teatro coreográfico aborda questões íntimas ligadas ao universo feminino, de forma intensa e lúdica. 70 min. 10 anos. Espaço Incena (50 lug.). R. Augusta, 912. Sáb. (2), 21h; dom. (3), 18h. R$ 40.

Desmonte

Para criar este solo, a bailarina Juliana Moraes partiu de uma experiência pessoal angustiante, quando seu parceiro teve uma doença grave. Dir. Gustavo Sol. 40 min. 14 anos. Galeria Olido. Av. São João, 473 , Centro, 3331-8399. Hoje (1º) e sáb. (2), 20h; dom. (3), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Engravidei, Pari Cavalos e Aprendi a Voar sem Asas

Baseada em depoimentos de 55 mulheres negras, montagem da cia. Os Crespos, mostra seis personagens que moram em um mesmo prédio e expressam sua relação com o corpo e traumas psicológicos. Dir. Lucelia Sergio. 60 min. 14 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos I (110 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (1º) e sáb. (2), 21h30; dom. (3), 18h30. R$ 6/R$ 20.

Esperando Godot

Léo Stefanini dirige a montagem de obra-prima do irlandês Samuel Beckett. Em um retrato estático, dois vagabundos aguardam por um tal de Godot e nessa espera preenchem o sentido da existência. 90 min. 12 anos. Teatro Sergio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 3ª, 4ª e 5ª, 19h30. R$ 50. Até 28/4.

Fora do Mundo

Celebrando 60 anos de carreira, Miriam Mehler interpreta a história verídica de Dona Yayá, mulher moderna dada como louca e confinada por 42 anos em sua casa. Texto e direção de Analy Alvarez. 70 min. 16 anos. Teatro Sergio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Estreia hoje (1º). 6ª e dom., 20h; sáb., 19h. R$ 30. Até 24/4.

Fusões – A Música que o Teatro Tem

Parte do projeto que explora a intersecção entre as artes cênicas e a música, a parceria entre o grupo de músicos A Barca e a Companhia do Feijão abre a programação gratuita. 60 min. 12 anos. Sede da Cia. do Feijão (50 lug.). R. Dr. Teodoro Baima 68, República, 3259-9086. Estreia 3ª (5). 3ª, 21h. Grátis.

In On It

Emílio de Mello e Fernando Eiras jogam entre si e interpretam dez personagens em In On It, peça metalinguística escrita por Daniel MacIvor. O espetáculo volta ao cartaz com direção de Enrique Diaz. 90 min. 16 anos. Teatro Jaraguá (265 lug.). R. Martins Fontes, 71, Bela Vista, 3255-4380. Estreia 4ª (6). 4ª e 5ª, 21h. R$ 60. Até 26/5.

Ledores no Breu

Guimarães Rosa, Zé da Luz e Paulo Freire engrossam o caldo de inspirações do espetáculo, que trata da leitura e critica o analfabetismo. Dir. Rodrigo Mercadante. 60 min. Livre. SESC Campo Limpo. R. Nossa Sra. do Bom Conselho, 120, Chacara Nossa Sra. do Bom Conselho, 5510-2700. 4ª (6) e 5ª (7), 20h. Grátis. (Retirar ingresso 1h antes).

Lili & Cia.

Inaugurando o Teatro Jardim Sul, Eraldo Fontiny interpreta a garotinha Lili, que finge apresentar um programa infantil com seus amigos, uma boneca amassada e um ursinho de pelúcia. 80 min. 12 anos. Teatro Jardim Sul (184 lug.). Av. Giovanni Gronchi, 5.819, Morumbi, 4777-5819. Estreia 3ª (5). 3ª, 19h e 21h. R$ 50. Até 26/4.

Os Médios

Com direito a texto e direção de Michelle Ferreira, a comédia dramática interpretada pela Má Companhia Provoca questiona as boas intenções do discurso de pretensos cidadãos de bem. 80 min. 14 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1000, 3397-4002. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$20. Até 15/5.

Nany People – 3 em 1

O stand-up compila os melhores momentos dos últimos três espetáculos de Nany People: ‘Então… Deu No Que Deu’, ‘TsuNany’ e ‘Minhas Verdades – Muito Mais Que Um Stand-up’. 75 min. 14 anos. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Estreia 5ª (7). 5ª, 21h. R$40/R$60. Até 26/5.

Oju Orum

Questões de gênero, o papel da mulher e as relações de poder são alguns dos temas explorados pela peça. A criação do Coletivo Quizumba é dirigida por Johana Albuquerque. 95 min. 14 anos. CCSP. Sala Adoniran Barbosa (600 lug.). R. Vergueiro, 1.000, 3397-4002. Estreia 3ª (5). 3ª e 4ª, 20h. R$ 15. Até 31/5.

Oleanna

Gustavo Paso dirige a peça que aborda a incomunicabilidade entre as pessoas por meio da relação entre um professor e sua aluna. 75 min. 14 anos. Teatro Leopoldo Fróes (111 lug.). R. Antonio Bandeira, 114, Sto Amaro, 5541-7057. Hoje (1º) e sáb. (2), 20h; dom. (3), 19h. Grátis.

Que Deus Nos Sacuda!

Baseada nos textos de Jean di Barros para a internet, a comédia retrata esquetes do cotidiano. Renato Scarpin dirige e compõe o elenco com Maritta Cury, Andresa Gavioli e Mauro Pucca. 60 min. 14 anos. Teatro Santo Agostinho (690 lug.). R. Apeninos, 118, Liberdade, 3209-4858. Estreia sáb. (2). Sáb., 20h30. R$50. Até 28/5.

Os Realistas

Inédito na América Latina, espetáculo que marcou a estreia de Will Eno na Broadway ganha montagem dirigida por Guilherme Weber. O quarteto de atores vive dois casais vizinhos com sobrenomes iguais. 100 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 3226-7300. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$100. Até 29/5.

Retina

Cinco bailarinos discutem com o movimento de seus corpos o excesso de informações ao qual somos expostos cotidianamente. O espetáculo da Cia. Camaleão é dirigido por Marjorie Quast. 60 min. 12 anos. Teatro Municipal Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Hoje (1º) e sáb. (2), 21h; dom. (3), 19h. Grátis.

Rita Lee Mora ao Lado

Vivida pela atriz Mel Lisboa, a rainha do rock nacional volta aos palcos da cidade em curta temporada. Com 30 canções, o musical tem, além de Rita Lee, faixas de Beatles, Tim Maia, Gil, Caetano e Gal Costa. 120 min. 14 anos. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2460, Morumbi. Estreia sáb. (2). Sáb., 21h; dom., 18h. R$50/R$100. Até 24/4.

Uma Espécie de Alasca

Texto de Harold Pinter traz uma menina que acorda após 29 anos, um médico que descobriu a cura de uma doença e uma mulher que cuida de sua irmã, abordando questões existenciais. Dir. Gabriel Fontes Paiva. 60 min. 12 anos. Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149, 2168-1776. 3ª (5) e 4ª (6), 20h. Grátis. (Retirar ingresso 1h antes).

Visitando o Sr. Green

Um acidente de trânsito aproxima dois desconhecidos de forma inusitada. Um jovem executivo é condenado a prestar serviços a um judeu ortodoxo idoso. Dir. Cássio Scapin. 100 min. 12 anos. Teatro Flávio Império. R. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba, 2621-2719. Hoje (1º) e sáb. (2), 20h; dom. (3), 19h. Grátis.