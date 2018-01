Confira as dicas do bora.aí para as crianças

A seguir, as opções do site bora.ai para a semana de 13/5 a 19/5

PARQUE RADICAL

Inaugurado em março pela Prefeitura, o Centro de Esportes Radicais, localizado no bairro da Ponte Pequena, na Marginal Tietê, próximo ao bairro da Barra Funda, tem opções de lazer para adultos e crianças. Com uma área de mais de 38 mil m2, o parque tem mini pista de skate em formato de U, playground com brinquedos para crianças de até 12 anos, pistas de pump track destinadas à prática de bicicleta, patins ou patinete, circuito de parkour, equipamentos de ginástica e alongamento ao ar livre, ciclovia, pista para caminhada, mesas com tabuleiro para jogo de damas e até um ginásio de sumô – o único fora do Japão. Prepare-se para um dia repleto de esportes radicais e pouco convencionais para toda família. Av. Pres. Castelo Branco, 5.700. 8h/22h. Grátis.

PARA EMBALAR SONHOS

O espetáculo O que Eu Sonhei? Teatro para Bebês mistura teatro e dança para recriar a atmosfera do mundo dos sonhos e entreter mesmo as crianças bem pequenas.

Ao som de uma delicada música executada ao vivo, canções de ninar buscam afugentar o medo que os pequenos sentem na hora de dormir. Teatro UMC. Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 3476-6403. Dom. (15), 10h e 11h. R$ 50/R$ 25.

DOMINGO NO TEATRO

A peça Para Meninos e Gaivotas, da Cia. Sylvia que Te Ama Tanto, tem sessão no domingo (15). Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185. Dom., 12h. R$ 17.