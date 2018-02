Confira as baladas para o fim de semana

O Baile Pixaim realiza hoje (23) uma noite em homenagem ao Soul Train, programa de TV americano dedicado à black music. Na balada, os DJs residentes Cláudio Costa (foto), Lula Superflash e Paulo Sakae tocam sets cheios de soul e R&B, entre outros gêneros. Morfeus Club. R. Ana Cintra, 110, Campos Elísios. Hoje (23), 23h. R$ 10/ R$ 15. Cc. e cd.: M e V.

Casa 92

Hoje (23), a ‘Polaroid’, com pop, rock e indie, é tocada pelos DJs Rodrigo Raposa e Sonia Abreu, entre outros. Sábado (24), a ‘Dementia’ tem sets dos DJs Pri Góes e Marcio Vermelho. No domingo (25), a ‘#EstopinhaParty’ comemora o aniversário da cachorra Estopinha, com a venda dos convites revertidos para entidades de proteção a animais. Nesse dia, humanos pagam R$ 50 e cães pagam R$ 30. R. Cristovão Gonçalves, 92, Pinheiros, 3032-0371. Hoje (23) e sáb. (24), 22h30; dom. (25), 16h. R$ 30/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos. www.92casa.com.br

D-Edge

A programação de hoje (23) é a ‘Freak Chic’, que traz o trio alemão de techno Brandt Brauer Frick, numa noite com sets de Gui Scoot e Finesse. Sábado (24) é dia de ‘Mothership’ – ao som de techno, eletro, minimal e deep house, discotecados por Kenzo Tominaga e convidados. A festa emenda com a ‘Superafter’, seguindo a mesma linha manhã adentro, a partir das 5h de domingo (25), com direito a café da manhã a partir das 6h. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 141, Barra Funda, 3665-9500. Hoje (23) e sáb. (24), 23h59; dom. (25), 5h. R$ 40/R$ 120. Cd.: todos. Cc.: todos. www.d-edge.com.br

Neu

A programação do Neu Club, na Barra Funda, começa hoje (23) com a ‘Cosmopolish’, movida a hits de pop, hip hop, indie, funk e rock. No sábado (24), ‘GBDG 10’ comemora dez anos de carreira dos DJs Dago e Guab. As festas começam à meia-noite, mas quem chegar às 22h aproveita o ‘Esquenta’ – com discotecagem da casa, comidinhas e, neste sábado, show da banda Bonifrate – e não paga nada para continuar na balada. R. Dona Germaine Burchard, 421, 3862-0481. Hoje (23) e sáb. (24), 23h59. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos. www.neuclub.com.br

Tex

A casa na rua Augusta – que se apresenta como um misto de boliche, balada, bar e karaokê – realiza hoje (23) a ‘Psycho’, festa de rockabilly, com os DJs Leandro Pakk, Felipe Manso, Clemente e Joe Klenner. No sábado (24), a ‘Yank!’, movida ao som de rock clássico e pop rock, tem sets dos DJs Fish Nothing, Adan Stokinger, Caio Rodrigues, Rafael Kent e Rodrigo Branco. R. Augusta, 1.053, Consolação, 98264-2221. Hoje (23) e sáb. (24), 22h. R$ 20/R$ 60. Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V. www.texbar.com.br

Festas

Funfarra

Sucesso no Rio, a festa desembarca mais uma vez em São Paulo, sábado (24), na Liberdade, em sua primeira edição do ano. Quem comanda a pista são os DJs Pedro Neschling, Matheus Puertas e Beto Artista. A pista é movida ao som de sets com lançamentos e clássicos dos anos 90, além de hits de Daft Punk, Azealia Banks, The Strokes e Phoenix e Mika, entre outros. Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, 3101-1305. Sáb. (24), 23h59. R$ 40/R$ 80. www.cinejoia.tv

Selvagem

Domingo (25), é realizada a primeira edição do ano da ‘Selvagem’, comandada pelos DJs Millos Kaiser e Trepanado, que tocam house e black music psicodélicos na marquise do Paribar, na Praça Dom José Gaspar. Paribar. Pça. D. José Gaspar, 42, República, 3237-0771. Dom. (25), 17h. Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V.

Wobble

A programação de sábado (24) do Bar Secreto, em Pinheiros, é a ‘Wobble’, festa que vem do Rio, onde é realizada há mais de três anos. Na pista, o que toca é bass music – com trap, drum ‘n bass e dubstep, entre outros ritmos da música eletrônica tocados pelos DJs Rodrigo S., Fabio Heinz e Marginal Men. Bar Secreto. R. Álvaro Anes, 97, Pinheiros, 3032-4334. Sáb. (24), 23h59. R$ 30/R$ 40. Cc: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V. www.barsecreto.com.br