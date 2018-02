Confira as baladas para o fim de semana

Na segunda edição do Festival Órbita, que acontece na Casa das Caldeiras, há som para todos os gostos. A balada vespertina prevê sets do coletivo Macumbia, dedicado a ritmos latinos, soundsystem de reggae do High Public e show da Gestos Sonoros, entre outras atrações. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Pompeia. Dom. (18), 16h. Grátis. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

A Lôca

A tradicional casa gay da cidade dá início à programação de fim de semana hoje (16) com a ‘Friends in The House’, com house progressiva tocada pelo DJ residente Diego Tavares e os convidados Alyson Nunes e Wendell Silva. No sábado (17), os DJs Rafael Augustto e a VJ LC Ambient fazem a ‘Festonna’, inspirados por Madonna. Domingo (18) é dia da balada ‘Grind’, que começa cedo e toca rock. R. Frei Caneca, 916, Bela Vista, 3159-8889. Hoje (16) e sáb. (17), 23h59; dom. (18), 20h. R$ 15/ R$ 50. Cc.: M e V. Cd.: M e V. www.aloca.com.br

Beco 203

Hoje (16) é dia de ‘Rocknbeats’. Na edição especial Foo Fighters e Two Door Cinema Club, os sets dos DJs Junior Passini e Fernando Siciliano, entre outros, terá de The Killers a Imagine Dragons, passando por Foals e The Vaccines. No sábado (17), a ‘Sasha Grey’, noite ‘safadinha’ da casa, terá edição especial Led Zeppelin e vai de rock, indie e pop sensuais. R. Augusta, 609, Consolação, 3969-0203. Hoje (16) e sáb. (17), 23h. R$ 30/R$ 40. Cc: E, M e V. Cd.: E, M e V. www.beco203.com.br

Festas

Call the Cops

A noite eclética deste sábado (17) no Neu Club será de rock, pop, indie, electro, hip hop, trap, funk e outros ritmos discotecados pelo coletivo de DJs ‘Call the Cops’. Quem quiser chegar antes da abertura da pista, à meia-noite, aproveita o ‘Esquenta’, a partir das 22h, com discotecagem da casa e comidinhas do Rango Lab, além de continuar na festa sem pagar nada. Neu Club. R. Dona Germaine Burchard, 421, 3862-0481. Sáb. (17), 22h. R$ 15/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mironga

Em sua primeira edição do ano, a ‘Mironga’ faz, no sábado (17), uma noite de sons afro-brasileiros comandada por Leandro Pardí, na Vila Madalena. Com discotecagem de Pardí e da DJ Evelyn Cristina, as batucadas e danças – ritmos da Guiné e ritmos populares brasileiros, como o maracatu – são responsabilidade de Flavia Marzal e da Trupe Benkady. Jongo Reverendo. R. Inácio Pereira da Rocha, 170, V. Madalena, 2769-0059. Sáb. (17), 23h30. R$ 20/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos. www.jongoreverendo.com.br

Pilantragi

A festa comandada pelo DJ residente Rodrigo Bento, no Mundo Pensante, realiza sua noite semanal só de música brasileira na quinta (22). A edição é ‘Em Ritmo de Carnaval’, com sets dos DJs Rodrigo Bento, Lia Macedo, PG e Ricardo Venturini. Quem chegar até as 22h escolhe entre levar um acompanhante grátis ou uma dose de cachaça ou catuaba. Mundo Pensante. R. 13 de maio, 825, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (22), 20h. R$ 20 Cc.: M e V. Cd.: M e V. www.mundopensante.com.br

Priscilla

A terceira edição da noite é realizada hoje (16) na Blue Space, casa conhecida por ser um reduto clássico de drags. A convidada especial da noite é Alaska 5000, finalista da quinta temporada do programa ‘Ru Paul’s Drag Race’, reality show americano de competição de transformismo. Na pista, bastante música pop nos sets dos DJs Sérjô, Gabriel Rocha, André Pomba Thiago Pereira e Daniel MS, entre outros. Blue Space. R. Brig. Galvão, 723, Barra Funda, 3666-1616. Hoje (16), 23h59. R$ 25/R$ 60. Cc: todos. Cd.: todos. www.bluespace.com.br

Respect

A noite de música negra – soul, r&b, funk, disco e hip hop – é realizada no sábado (17), no bar Da Leoni, cujo nome homenageia um dos hits de Aretha Franklin. Os DJs residentes Fernando Galassi e Amauri Terto recebem os convidados David Carvalho, Gabriel Rolim, tocando de Michael Jackson a Diana Ross, passando por Beyoncé e Solange. Da Leoni. R. Augusta, 591, Bela Vista, 3926-3495. Sáb. (20), 23h. R$ 20/R$ 60. Cc.: M e V. Cd.: M e V. www.daleoni.com.br