Confira as baladas para o fim de semana:

Hoje (9) é dia de ‘Ultralions’, dedicada ao pop, house e deephouse, minimal e outras vertentes da música eletrônica. A festa recebe o DJ convidado Adriano Rosa – que toca ao lado dos DJs residentes Fernando Moreno e Roque Castro. Av. Brig. Luís Antônio, 277, Bela Vista, 3104-7157. Hoje (9), 23h30. R$ 30/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos. ww.lionsnightlub.com.br

Club Yacht

Excepcionalmente, hoje (9) a casa recebe a ‘Recalque Di Verano’. Idealizada por Lily Scott e Pierre Artistta, a festa de pop, com poledance e distribuição de picolés, será tocada por DJs como Armando Saullo, Martelozzo e Nicolas Abe. No sábado (10), a ‘Shout’ é comandada por Fernando Moreno e Roque Castro, que recebem um DJ convidado surpresa. R. 13 de Maio, 703, Bela Vista, 3104-7157. Hoje (9) e sáb. (10), 23h30. R$ 40/ R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos. www.clubyacht.com.br

D-Edge A programação de hoje (9) é a ‘Freak Chic’, com os DJs Mr. C, Adnan Sharif, Davis e Millos Kaiser e Trepanado. Sábado (10) é dia de ‘Mothership’ – ao som de techno, eletro, minimal e deep house discotecados por Francesco Tristano, Gaturamo, Thomas Melchior e Ale Reis. A festa emenda com a ‘Superafter’, seguindo a mesma linha manhã adentro, a partir das 5h, com direito a café da manhã a partir das 6h. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 141, Barra Funda, 3665-9500. Hoje (9) e sáb. (10), 23h59; dom. (11), 5h. R$ 40/R$ 120. Cd.: todos. Cc.: todos. www.d-edge.com.br

NossaCasa Confraria das Ideias Hoje (9), a ‘Refestança’ ocupa a casa na Vila Madalena com tropicalismo – cujos representantes são discotecados por Marina Caires, Ruiva Pisacane e Jana Abaeté. No sábado (10) à tarde, o bloco ‘Pimentas do Reino’ faz ensaio geral e realiza um pequeno cortejo pelo quarteirão da casa, antes do início da festa ‘Apimentada’, que começa às 22h com picapes comandadas por nomes como Jonatha Cruz e João Laion. R. Belmiro Braga, 202, V. Madalena, 2371-8301. Hoje (9), 23h; sáb. (10), 14h. R$ 15. Cc.: todos. Cd.: todos.

Festas

Cosmopolish A programação do Neu Club, na Barra Funda, começa hoje (9) com noite movida a hits de pop, hip hop, indie, funk e rock discotecados pelas DJs Andressa Ferraz, Bruna Melo, Priscila Josefick e Thais Campione. A balada, agora, passa a ocupar semanalmente a casa, com a presença de DJs convidados. Os desta semana são Mexicano William e Rapha Dall’Annese. Neu Club. R. Dona Germaine Burchard, 421, 3862-0481. Hoje (9), 23h59. R$ 15/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos. www.neuclub.com.br

Indierokkers A balada voltada ao indie é realizada no sábado (10). A pista do Beco 203 recebe o som de bandas como Broken Social Scene, Chairlift, Bombay Bicycle Club e Death Cab for Cutie, discotecado pelos DJs Junior Tassini e Fernando Siciliano. Beco 203. R. Augusta, 609, Consolação, 3774-0358. Sáb. (10), 23h. R$ 30/R$ 40. Cc: E, M e V. Cd.: E, M e V. www.beco203.com.br

Odara A festa de ritmos brasileiros realizada no Centro Cultural Rio Verde tem a presença de dois filhos de figuras ilustres da MPB. Pedro Baby (herdeiro de Baby do Brasil e Pepeu Gomes) e Beto Lee (filho de Rita Lee e Roberto de Carvalho) cantam e tocam juntos na balada. A pista da casa tem discotecagem dos DJs Johnny Harp, Rubens Ca e Simoníssima.

Centro Cultural Rio Verde. R. Belmiro Braga, 181, V. Madalena, 3459-5321. Hoje (9), 22h. R$ 20/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos. www.centroculturalrioverde.com.br Vampire Haus A ‘Fadas-Vampiras’, terceira edição da balada do Casal Belalugosi – formado pelos DJs Suzana Haddad e Anderson Quindos – é realizada no sábado (10). Na Praça Ramos de Azevedo, a dupla e alguns convidados (como Mermaid Slut) tocam ‘techno vampiresco’. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, República. Sáb. (10), 17h. Grátis. Inf.: http://oesta.do/vamphaus