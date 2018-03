Confira as baladas para o fim de semana

Além de gastronomia, instalações e show do cantor Di Melo, o 3º Festival Órbita tem discotecagem eclética. O coletivo Macumbia toca latinidades, mas outros DJs, como Lovesteady (foto), trazem reggae, samba, soul e funk, entre outros ritmos. Casa das Caldeiras. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Pompeia, 3873-6696. Dom. (5), 16h. Grátis. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Beco 203

A atração de hoje (3) da casa é a festa ‘Open Beco!’, com cerveja, vodca, uísque, refrigerante e cinco drinques liberados. Na pista, muito indie rock, com bandas como Yuck, Bombay Bicycle Club e Yeah Yeah Yeahs nos sets. No sábado (4), a ‘Clube da Luta’ – com DJs como Luiz Felipe, Junior Passini e Caio Yumi – realiza batalhas de gêneros musicais que vão do indie ao pop, passando até por trilhas sonoras de filmes. R. Augusta, 609, Consolação, 3969-0203. Hoje (3) e sáb. (4), 23h. R$ 30/R$ 80. Cc: E, M e V. Cd.: E, M e V. www.beco203.com.br

Blitz Haus

Hoje (3), a ‘Trends’, cuja sonoridade é baseada nos hits e nos artistas mais quentes do pop, é comandada por DJs como Lucas Guillen, Fe Preradovic, Cello Zr e Mobster. No sábado (4), a ‘A$$’ é voltada para o hip hop, global bass e future beats, discotecados por Guto Magalhães, Aquabazz, Silvio De Marchi e Raphael Pacheco, entre outros. Na quarta (8), a ‘A.F.A.I.R.’ valoriza a house music. R. Augusta, 657, Consolação, 97676-0622. Hoje (3) e sáb. (4), 22h; 4ª (8), 22h. R$ 20/ R$ 80. Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V.

Club Yacht

Hoje (3), a ‘Bang!’ – com sets de DJs como Club Soda, 2Horsemen, 13Duo e Igloo Kid – tem a proposta de ressuscitar uma noite voltada para a música eletrônica que fez época no Vegas Club, casa fechada em 2012. No sábado (4), a ‘Shout’, noite de pop, house e deep house, é comandada por Fernando Moreno e Roque Castro. Na quarta (8), a ‘Lux’ é movida a pop dos anos 80 aos 2000. R. 13 de Maio, 703, Bela Vista, 3111-6330. Hoje (3), 23h50; sáb. (4), 23h30; 4ª (8), 23h50. R$ 30/ R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos. www.clubyacht.com.br

Tex

A casa, que se apresenta como um misto de boliche, balada, bar e karaokê, realiza hoje (3) a ‘Rock Bits’, voltada para rock’n roll e rockabilly, comandada pelos DJs Leo Buccia, Raphinha Lucchesi e Julia Bueno. No sábado (4), a ‘Yank’, movida ao som de rock clássico e pop rock, tem sets de DJs como Fish Nothing, Adan Stokinger, Gabriel Esteves e

Marçal Righi. R. Augusta, 1.053, Consolação, 99479-4409. Hoje (3) e sáb. (4), 22h. R$ 20/R$ 80. Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V. www.texbar.com.br

Festas

Festa Festa

A ‘Festa Festa’, balada vespertina que toca house, deep house e techno, é realizada hoje (3) na Trackers – um apartamento abandonado na República transformado em casa noturna. O som é dos DJs Rafael Moura, Rubens Peterlongo, Le Calve e Benjamin Ferreira, um dos DJs da ‘Poperô’. Quem chegar de bicicleta à festa não paga entrada – basta mandar o modelo para bike@trackers.cx. Trackers. R. Dom José de Barros, 337, República, 3337-5750.

Hoje (3), 16h. R$ 10/R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Funky Nuggets

O repertório da ‘Funky Nuggets’ – que faz festa de comemoração de aniversário de dois anos hoje (3) – é música negra, do funk à disco music, tocada em vinil pelos DJs Peba Tropikal e Pedro Pinhel. O convidado desta edição é o DJ Marco, residente das festas ‘Discopédia’ e ‘Sintonia’, especializado em hip-hop, nu-soul, funk e grooves. Morfeus Club. R. Ana Cintra, 110, Campos Elísios, 3361-3380. Hoje (3), 23h. R$ 10/R$ 15. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Mironga

A ‘Mironga’ faz, no sábado (4), uma noite de sons afro-brasileiros com intervenções de tambores e danças, na Vila Madalena. Com discotecagem de Pardí e Evelyn Cristina, a balada tem aula de dança afro a partir das 23h, comandada por Flavia Mazal. Jongo Reverendo. R. Inácio Pereira da Rocha, 170, V. Madalena, 2769- 0059. Sáb. (4), 23h. R$ 20/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos. www.jongoreverendo.com.br