Confira as baladas para o fim de semana:

A segunda edição do Apenkooi Brasil, versão brasileira do festival holandês, traz sets do americano Seth Troxler, o produtor francês Agoria e o grego CJ Jeff. Do Brasil, DJs como Renato Ratier e Adnan Sharif. Aeroporto Campo de Marte. Av. Santos Dumont, 1979, Santana, 3087-5050. Sáb. (21), 12h. R$ 100/R$ 160. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Beco 203

Hoje (20) é dia de ‘Not So Cute’, que tem a proposta de ‘balada fofa’, com algodão doce, chuva de papel picado e sets com artistas como Lilly Allen, Florence and The Machine e Haim. Quem discoteca são os DJs Junior Passini e Fão Siciliano, com convidados. No sábado (21), é a vez da ‘F5’, que tem a proposta de tocar músicas recém-lançadas. R. Augusta, 609, Consolação, 3969-0203. Hoje (20) e sáb. (21), 23h. R$ 30/R$ 40. Cc: E, M e V. Cd.: E, M e V. www. beco203.com.br

Lions Nightclub

Hoje (20), a ‘Ultralions’, dedicada ao pop, house e deephouse, é comandada por Roque Castro e Fernando Moreno. No sábado (21), a ‘iFeelGood’ vai de MPB, jazz, soul e hip hop. Na quarta (25), a ‘Cio’ tem sets de house, electro, techno e disco discotecados por Glaucia ++, Magal e outros convidados. Na quinta (26), a ‘Groovelicious’ vai de hip hop, com discotecagem de Tamenpi. Av. Brig. Luís Antônio, 277, Bela Vista, 3104-7157. Hoje (20) e sáb. (21), 23h30; 4ª (25), 23h; 5ª (26), 23h55. R$ 30/R$ 130. Cc.: todos. Cd.: todos. www.lionsnightlub.com.br

Extravaganza

Voltada à disco music, a balada ocupa, no sábado (21), a pista do 355 com a edição ‘Voguing Special’. A discotecagem é de Benjamin Ferreira, America e Glittor, e a festa terá voguing, estilo de dança nascido na Nova York dos anos 80. A noite é parte do ‘Bapho da Bento Freitas’: por R$ 30, é permitida a entrada também na ‘Tenda’, realizada no mesmo horário, do outro lado da rua. R. Bento Freitas, Centro, 355. Sáb. (21), 23h45. R$ 20/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos. Inf.: 95050-5120.

Lua

A festa de house, disco, electro e funk, anteriormente realizada na Praça Dom José Gaspar, chega à Praça Desembargador Mário Pires no sábado (21) com novo formato. Das 18h às 22h, ocorre de graça na praça. A partir das 22h, passa para a pista do Ipê da Praça, com entrada paga. Ipê da Praça. Pça. Des. Mário Pires, s/nº, República, 3259-1794. Sáb. (21), 18h. R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

Respect

A noite de música negra – soul, r&b, funk, disco e hip hop – é realizada no sábado (21), no bar Da Leoni. O DJ residente Fernando Galassi recebe os convidados David Carvalho, Gabriel Rolim e João Migue. Da Leoni. R. Augusta, 591, Bela Vista, 3926-3495. Sáb. (21), 23h. R$ 20/R$ 60. Cc.: M e V. Cd.: M e V. www.daleoni.com.br

Sirigaita

A balada de rock, funk, soul e brasilidades comemora seu aniversário de dois anos neste sábado (21). No line-up, que já conta com os DJs Wladisonthelab, Marcelo Galli e Seffra, há ainda o convidado especial Johnny Harp, vindo da festa de brasilidades ‘Odara’. Bar D’Hotel Cambridge. R. Álvaro de Carvalho, 35, Centro, 3101-2537. Sáb. (21), 23h. R$ 20/R$ 60. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Tenda

A festa vai de house, disco, dance music, pop e hip hop para agitar a pista de um bordel no centro no sábado (21). No line-up, os DJs residentes Tiago Guiness e Guilherme Falcão, além do convidado Luca Lauri. A noite é parte do ‘Bapho da Bento Freitas’: por R$ 30, é permitida a entrada também na ‘Extravaganza’, realizada no mesmo horário, do outro lado da rua. L’Amour. R. Bento Freitas, Centro, 366, 3258-3523. Sáb. (21), 23h30. R$ 30. Cc.: M e V. Cd.: M e V. http://oesta.do/baphow1

Vampire Haus

A ‘Borboletas Morcegas na Praça Ramos’, quarta edição da balada do Casal Belalugosi – formado por Suzana Haddad e Anderson Quindos – ocorre no domingo (22). A dupla toca música eletrônica com convidados como o DJ Thomash. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, República. Dom. (22), 15h. Grátis. Inf.: http://oesta.do/vamphauss