Confira as baladas para o fim de semana

Neste sábado (7), é realizada a segunda edição do CCBB música.performance. No evento, o tema ‘Contami.AÇÃO’ é a base das apresentações conjuntas de performers como Felipe Vasconcellos (foto) e DJs como Marcio Vermelho, da festa ‘Laço’. Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb. (7), 16h. Grátis.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Casa da Luz

O novo espaço no centro antigo da cidade está aberto há apenas uma semana e une bazar, galeria e casa noturna. Hoje (6), a ‘Festa Intera Pra Nossacasa’, com afro-brasilidades e batuques, arrecada fundos para a reforma da Nossacasa Confraria das Ideias, atualmente fechada. No sábado (7), o Coletivo Blum ocupa o espaço com música eletrônica discotecada por Cianeto, Cashu e Noam, entre outros. R. Mauá, 512, Luz, 3326-7274. Hoje (6), 23h30; sáb. (7), 23h. R$ 15/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: to- dos. http://oesta.do/casaluz

D-Edge

A programação de hoje (6) é a ‘Freak Chic’, com os DJs Adnan Sharif, Lennox, Hubert e um live do britânico Ali Love. Sábado (7) é dia de ‘Mothership’ – ao som de techno, eletro, minimal e deep house, discotecados pelos DJs Gromma, Renan Mendes e Andre Torquato. A festa emenda com a ‘Superafter’, a partir das 5h de domingo (8), com direito a café da manhã a partir das 6h. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 141, Barra Funda, 3665- 9500. Hoje (6) e sáb. (7), 23h59; dom. (8), 5h. R$ 40/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos. www.d-edge.com.br

Da Leoni

Hoje (6), a ‘Supercarioca’ tenta trazer o clima do Rio para a casa paulistana, com sets de MPB, funk e pop rock brasileiro dos anos 80. No sábado (7), a ‘Todo Carnaval Tem Seu Fim’ é realizada para homenagear a reunião da banda Los Hermanos, com sets de brasilidades dos DJs Pinguin e Punk RO. Domingo (8) é dia de show da banda de reggae Alma Djem, com sets do DJ Deepclick. R. Augusta, 591, Bela Vista, 3926-3495. Hoje (6) e sáb. (7), 23h; dom. (8), 19h.

R$ 30/R$ 60. Cc.: M e V. Cd.: M e V. www.daleoni.com.br

Festas

Egrégora

A segunda edição da festa de música eletrônica, com house e techno na pista, é realizada hoje (6) num casarão do Jardim Paulista. Na casa, sets de dois convidados especiais – o ucraniano Vakula e o argentino Rudolf –, além da discotecagem dos DJs Ale Reis, Caio Baronti, Oliver Gattermayr e Robles. Av. 9 de Julho, 4.241, 97655-5572. Hoje (6), 23h. R$ 50. Cc: D, M e V. Cd.: D, M e V.

Galinhada Dalva e Dito

Para o aniversário de quatro anos da galinhada (com balada) do chef Alex Atala, as atrações especiais são carnavalescas. Na primeira edição do evento sob novo formato – que passa a ser realizado em outros espaços além do piso inferior do restaurante –, a bateria da Vai-Vai, escola campeã do carnaval 2015, anima a noite. Há também um set do DJ Rodrigo Bento e apresentações de Nereu do Pandeiro. Barracão da Vai-Vai. R. São Vicente de Paulo, 276, Bela Vista, 3266- 2581. Sáb. (7), 22h R$ 79. Cc: todos. Cd.: todos.

Mironga

A ‘Mironga’ faz, no sábado (7), uma noite de sons afro-brasileiros com intervenções de tambores e danças comandada pelo produtor cultural Leandro Pardí, na Vila Madalena. Com discotecagem de Pardí e da DJ Evelyn Cristina, as batucadas e danças – ritmos da Guiné e ritmos populares brasileiros, como o maracatu – são responsabilidade de Flavia Mazal e da Trupe Benkady. Jongo Reverendo. R. Inácio Pereira da Rocha, 170, V. Madalena, 2769-0059. Sáb. (7), 23h30. R$ 20/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos. www.jongoreverendo.com.br

Sampa City Rocks

No domingo (8), o PanAm Club, novo espaço localizado no topo do Maksoud Plaza, recebe a festa vespertina realizada pela agência #Hoytiene. Nas picapes, a dupla de trap brasileiro Tropkillaz, formada pelo paulistano Zegon (ex-integrante do Planet Hemp) e o curitibano Laudz, que tocam trap, rap e bass music. PanAm Club. Al. Campinas, 150, Jd. Paulista, 3034-2883. Dom. (8), 16h. R$ 50/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.