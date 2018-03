Confira as baladas para o fim de semana

A Sonido Trópico, cuja sonoridade é baseada em ritmos étnicos mesclados a música eletrônica, realiza no sábado (7) a edição ‘Regina Ensandecida!’. O line-up da noite inclui sets de Noema (foto), Don Plok e Felipe MD, além dos residentes Spaniol e Burkamina. Fábrica. R. Anhaia, 1.014, Bom Retiro, 96125-9546. Sáb. (7), 19h. R$ 20/R$ 30. Cc. e Cd: M e V.

Hoje (6), a ‘Shake It’ agita a casa ao som de música pop. Além do open bar, a noite tem outro detalhe especial: os baladeiros terão livre acesso ao Beco 203, casa que também fica na Rua Augusta. A ‘Cover Girl’, no sábado (7), se inspira no universo drag, com performance da transformista Hidra Von Carter e concurso de dublagem para quem for desinibido. Na 5ª (12), a ‘Inimigas’ vai de funk carioca nos sets. R. Augusta, 430, Consolação, 3774-0358. Hoje (6), sáb. (7) e 5ª (12), 23h. R$ 25/R$ 70. Cc: E, M e V. Cd.: E, M e V.

D-Edge

A programação de hoje (6) é a ‘Freak Chic’, com os DJs Davis, Rafael Moraes e Gustavo Miranda. Sábado (7) é dia de ‘Mothership’ – ao som de techno, eletro, minimal e deep house, discotecados por DJs como Andre Lodermann e Renato Ratier. A festa emenda com a ‘Superafter’, seguindo a mesma linha manhã adentro, a partir das 5h de domingo (8), com direito a café da manhã a partir das 6h. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 141, Barra Funda, 3665- 9500. Hoje (6) e sáb. (7), 23h59; dom. (8), 5h. R$ 40/R$ 120. Cc. e Cd.: todos. www.d-edge.com.br

Lions Nightclub

Hoje (6), a ‘Ultralions’ vai de pop, house e deep house nos sets dos DJs Roque Castro, Fernando Moreno e Theo Cochrane. No sábado (7), a ‘iFeelGood’ mistura MPB, jazz, soul e hip hop nos sets dos DJs Leonardo Ruas e Rafael Moraes. Na quarta (11), a ‘Cio’ tem sets de house, electro, techno e disco discotecados por Pil Marques, Alex Sander, Glaucia ++ e Magal.

Av. Brig. Luís Antônio, 277, Bela Vista, 3104-7157. Hoje (6), sáb. (7) e 4ª (11), 23h30. R$ 30/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos. www.lionsnightlub.com.br

Festas

A$$

A festa de aniversário de dois anos do coletivo voltado para hip hop, global bass e future beats é realizada hoje (6) no Superloft. Nas picapes, os DJs R I O T, do grupo Buraka Som Sistema, Dago, VINÍ, Silvio De Marchi, Raphael Pacheco e Guto Magalhães tocam de dancehall a miami bass, passando por estilos como funk, dubstep, drum n’ bass, rasteirinha, jungle e dubstep. Superloft. R. Cardeal Arcoverde, 2.926, Pinheiros, 98823-1782. Hoje (6), 23h. R$ 25/R$ 40. Cc: todos. Cd.: todos. www.superloft.com.br

Autobahn

A festa tem repertório e decoração inspirados na década de 80. Nos sets do DJ Marcos Vicente, New Order, The Smiths, Devo, Cindy Lauper, Soft Cell, The Human League e outros sucessos da época. Na edição deste sábado (7), sintonizada no verão, serão servidos sorvetes de graça durante a noite inteira. 80’s Club. R. Deputado Lacerda Franco, 342, V. Madalena. Sáb. (7), 22h. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Free Beats

A festa que se apresenta como uma balada de line-up sem rótulos ou estilos pré-definidos é realizada na tarde do domingo (8), de graça. A pista fica no Paribar e nas adjacências do bar, na praça Dom José Gaspar. Quem toca são os DJs Piero Chiaretti, Venga Venga, Tahira, Deivid, Zuzuka, Poderosa & Nego Moçambique e Suruba Sound System $$$, com estilos de música balcânica a eletrônica. Paribar. Pça. D. José Gaspar, 42, República, 3237-0771. Dom. (8), 14h. Grátis. Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V.

Talco Bells

Hoje (6), o Cine Joia recebe a festa que tem sets de soul e funk e conta com uma pista polvilhada de talco para facilitar os passos de dança. Comandada pelos DJs residentes Bruno Torturra, Elohim Barros, Filipe Luna e Guilherme Luna, a edição desta semana homenageia o cantor americano James Brown, cuja cinebiografia deve estrear em breve. Cine Joia.

Pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, 3101-1305. Hoje, (6), 23h59. R$ 30/R$ 45. Cc.: todos. Cd.: todos. www.cinejoia.tv