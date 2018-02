Passeios: é tempo de Natal

O clima natalino não está só à mesa. Neste mês, ele ocupa ruas, museus, salas de concerto, clubes, teatros e, claro, shoppings.

Mas, se você já engordou só de olhar as gostosuras provadas pela repórter Lucinéia Nunes http://blogs.estadao.com.br/divirta-se/especial-panetone-testamos-20-marcas-confira/ , não se preocupe: o Divirta-se também selecionou uma série de atrações que não tem a ver com comilança. São espetáculos, corais, presépios e decorações em ruas e shoppings. Se puder, vá de transporte coletivo ou bicicleta – assim, você se movimenta mais e aproveita para queimar as calorias do panetone.

FESTIVAL DE CORAIS: Imigrantes e descendentes se apresentam dias 7 e 14, às 11h e 15h, no renovado Museu da Imigração. Dia 19, às 18h, o local tem visita temática – ‘As Representações do Natal e as Celebrações de Fim de Ano’. R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca. 2692-1866. Grátis.

PAPAI NOEL SUMIU!: O episódio inédito da série ‘Aprendiz de Maestro’ – dia 13, às 11h – tem Daniel Warren e o Coro Juvenil da Osesp. Sala São Paulo. Pça. da Luz, 16. Inf.: 2344-1051. R$ 60/R$ 70.

ESPECIAL DE NATAL: O concerto matinal deste domingo (7), às 11h, conta com a presença dos coros Infantil, Juvenil e Acadêmico da Osesp. Sala São Paulo. Pça. da Luz, 16, 3367- 9500. Grátis.

PALAVRA CANTADA: O show natalino do grupo liderado por Sandra Peres e Paulo Tatit tem sessões neste sábado (6) e domingo (7), e também dias 13 e 14 – sempre às 17h. Um coro de crianças dá um toque especial à noite. E, no final, um convidado virá de trenó. Theatro Net. Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 4003-1212. R$ 50/R$ 160.

UM NATAL ENCANTADO: O Coral Paulistano Mário de Andrade faz três apresentações: sábado (6), às 17h, na Sala do Conservatório; domingo (7), às 12h, no CCSP; e dia 14, às 18h, junto com a Orquestra Experimental de Repertório, no Teatro Municipal (foto). Sala do Conservatório. Av. São João, 281, Centro, R$ 30. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso. Grátis. Teatro Municipal. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº Centro. R$ 1.

TEMPO DE NATAL: A Orquestra Pinheiros e o Coral do Esporte Clube Pinheiros se apresentam no dia 14, às 11h, no terraço do Museu da Casa Brasileira. No programa, estão ‘Hallelujah’, ‘Jingle Bells Jazz’, ‘Jesus, Alegria dos Homens’ e ‘We Wish You a Merry Christmas’, entre outras faixas temáticas. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. Grátis.

NATAL MÁGICO: O Homem de Lata e as irmãs Anna e Elsa (‘Frozen’) ajudam o Papai Noel. A parceria será no musical, que tem várias sessões: sábado (6) e dia 13, 15h, 18h e 21h; 5ª (11), 15h e 20h; dias 12, 15, 16, 18 e 19, 15h; dia 14, 11h, 15h e 18h; dias 20 e 21, 11h e 15h. Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, 4003-1212. R$ 80/R$ 190.

O QUEBRA-NOZES: O clássico encenado pela Cia. Cisne Negro ganha temporada este mês, entre os dias 11 e 21 (4ª e 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 17h e 20h; dom., 15h e 18h). No dia 14, às 18h, haverá uma apresentação especial, com presença da Orquestra Bachiana, sob a regência dos maestros João Carlos Martins e John Boudler. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. R$ 50/R$ 110.

TROVADORES URBANOS: Só a casa iluminada já vale a visita. Mas ainda tem a ‘Seresta de Sexta’, das 20h às 21h30, toda sexta, até dia 19. Um quarteto de Noéis toca canções típicas em divertidas apresentações. R. Aimberê, 651, Perdizes. Grátis. www.trovadoresurbanos.com.br

NATAL NO TIETÊ: Reformado, o Centro Esportivo Tietê tem programação temática, de sábado (6) até dia 21, das 14 às 22h: grupos de até 40 crianças são recebidos para passeio na fábrica de brinquedos de Noel. Av. Santos Dumont, 843, metrô Armênia. Grátis.

NATAL EM MOVIMENTO: No Metrô, além de um vagão decorado, o projeto inclui a circulação de Papai Noel e seus ajudantes pelos trens, até o dia 24. Será de segunda a sexta, das 10h às 16h, e nos fins de semana, das 10h às 20h, em estações da Linha 4 – Amarela. R$ 3 (valor do bilhete).

NATAL DOS DESEJOS: A decoração da famosa agência do Itaú na Paulista abre neste sábado (6) e fica até 2/1/2015, das 10h30 às 22h. Lá, os visitantes poderão entrar em uma árvore cheia de espelhos, que remetem a estrelas. No fim de semana, ‘neve’ a partir das 17h30. Av. Paulista, 1.811. Grátis.

NATAL ILUMINADO: Na fonte do Ibirapuera – diariamente, às 20h30 e 21h, até 6/1/2015 –, músicas e projeções coloridas. Sábado (6), às 19h, coral natalino. A árvore deve ser inaugurada dia 13. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº. Grátis.

PRESEPE DI CARTA: De sábado (6) a 6/1/2015, o Museu de Arte Sacra exibe 150 presépios de papel, pertencentes a uma coleção particular. A maioria foi impressa na Alemanha, entre 1890 e 1940. Av. Tiradentes, 676, Luz, 3326-3336. 9h/17h (sáb. e dom., 10h/18h; fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis).