Confira as baladas do fim de semana

No sábado (28), a Tropical Jihad, com curadoria da festa Muscles Cavern, realiza sua primeira edição. Na noite, DJs como Akin (foto), Fkoff1963, Whey e Rosa Rvbea apresentam sets que vão de alt R&B a house, passando por garage e cloud rap. Espaço S/A. R. Cardeal Arcoverde, 2.096, Pinheiros. Sáb. (28), 20h. R$ 10. Cc. e Cd.: não aceita. Inf.: 2538-6399.

A Lôca

A tradicional casa gay da cidade dá início à programação de fim de semana hoje (27) com a ‘Friends in The House’, movida a house progressiva tocada pelos DJs Diego Tavares e Amilcar, entre outros. No sábado (28), a ‘Víntimas Muito Lôca’ também vai de house, com sets de Alberto Neto e convidados. Domingo (29) é dia de ‘Grind’, que toca rock e começa cedo. R. Frei Caneca, 916, Bela Vista, 3159-8889. Hoje (27) e sáb. (28), 23h59; dom. (29), 20h. R$ 15/R$ 50. Cc.: M e V. Cd.: M e V. www.aloca.com.br

Anexo B

Hoje (27), a ‘Disk 90’, dedicada à cultura e à música da década, faz uma homenagem ao axé baiano, enquanto a ‘Neon Fever’ vai de pop, hip hop, funk e trap, tocando de Drake a Big Sean. No sábado (28), as festas na casa são a ‘Match’, com maçã do amor e chocolates, e a ‘Snap’, que dá ‘missões’ aos baladeiros pelo aplicativo Snapchat para que ganhem pequenas promoções e prêmios. R. Augusta, 430, Consolação, 3969-0203. Hoje (27) e sáb. (28), 23h. R$ 25/R$ 35. Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V. www.anexob.com

Neu Club

Hoje (27), a ‘Cosmopolish’ vai de pop, hip hop e funk, entre outros ritmos. No sábado (28), a ‘Indie Colosso’ tem os DJs Dago Donato, Pata e convidados discotecando música indie. As festas começam à meia-noite, mas quem chegar às 22h aproveita o ‘Esquenta’ – com discotecagem da casa, comidinhas e, nesta edição, show de Marina Gasolina (ex-Bonde do Rolê) – e não paga nada para continuar na balada. R. D. Germaine Burchard, 421, Barra Funda, 3862-0481. Hoje (27) e sáb. (28), 23h59. R$ 15/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos. www.neuclub.com.br

Festas

Calefação Tropicaos

A balada – que se inspira na cultura e na sonoridade da psicodelia brasileira dos anos 70, e também toca latinidades – realiza edição vespertina no domingo (29). Com discotecagem de DJs como Abud Mu’Tazz, Jjoão Paes e Pita de Suy, terá apresentação do Grupo Cangarussu. Além de música, haverá exibição de filmes e exposições fotográficas. Casa das Caldeiras. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Pompeia. Dom. (29), 16h. Grátis. Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V. Inf.: 98252-6940.

Clan.Dancestina

A edição ‘Don’t Trust The Hype’ é realizada no sábado (28) no Misture Bar. A pista do estabelecimento é pequena, com a vantagem de que o público fica reunido não só dentro do lugar, mas também na rua. O som é dos DJs Hero Zero, Mr Gil, e Artemii, entre outros, que tocam house e techno até a manhã do domingo (29). Misture Bar. R. da Consolação, 2.534, Consolação, 6090-8088. Sáb. (28), 23h. Grátis. Cc.: não aceita. Cd.: M e V. Inf.: http://oesta.do/clantrust

Gop Tun

O coletivo paulistano de música eletrônica faz a primeira edição da noite ‘Planetário’, que será realizada no sábado (28). O nome faz referência ao projeto de luz da dupla 28.room e a uma instalação, que integrarão a festa. A balada vai de house e disco, com discotecagem de DJs do coletivo, como Caio T, Kurc, Nascii e Gui Scott, além de apresentações ao vivo de TYV e Music Settlement. Hotel 115. R. Girassol, 115, V. Madalena. Sáb. (28), 23h. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos. Inf.: 3871-3168.

Pilantragi

A festa comandada pelo DJ residente Rodrigo Bento, antes realizada no Mundo Pensante, chega a uma casa nova, na Vila Madalena, nesta quinta (2). Apesar do novo local, continua movimentada ao som de brasilidades, com sets de Bento, Lia Macedo e o convidado Felipe Luz. Quem chegar até as 22h pode levar um acompanhante grátis ou uma dose de cachaça ou catuaba. Jongo Reverendo. R. Inácio Pereira da Rocha, 170, V. Madalena, 2769-0059. 5ª (2), 20h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos. www.jongoreverendo.com.br