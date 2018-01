Confira as baladas do fim de semana

A festa Carlos Capslock e o coletivo de arte erótica Pornceptual realizam a Pornochanchada nas Noites do Terror, hoje (13). Com discotecagem de DJs como Paulo Tessuto (foto) e Urubu Marinka, a noite se divide entre dois lugares surpresa, divulgados na página da balada. Hoje (13), 23h. R$ 25/R$ 35. Cc. e Cd.: todos. Inf.: http://oesta.do/carlporn

A Lôca

A tradicional casa gay da cidade dá início à programação de fim de semana hoje (13) com a ‘Clandestina’, voltada para hits dos anos 80 e 90. No sábado (14), a ‘Pitch’ é comandada pelo DJ Gabriel Rocha, que toca house, techno e electro com convidados. Domingo (15) é dia da balada ‘Grind’, voltada ao rock, com apresentação da drag Ikaro Kadoshi. R. Frei Caneca, 916, Bela Vista, 3159-8889. Hoje (13) e sáb. (14), 23h59; dom. (15), 20h. R$ 15/ R$ 50. Cc.: M e V. Cd.: M e V. www.aloca.com.br

Club Yacht

Hoje (13), a ‘Republika’, inspirada nas festas de fraternidades universitárias americanas, comemora três anos de existência, com sets de DJs como Rafa Maia e Nicolas Abe. No sábado (14), a ‘Shout’, noite de pop, house e deep house, é comandada por Fernando Moreno e Roque Castro. Na quarta (18), a ‘Lux’ é movida a pop dos anos 80 aos 2000. Na quinta (19), a ‘Republika’ volta à casa. R. 13 de Maio, 703, Bela Vista, 3104-7157. Hoje (13), 23h50; sáb. (14), 23h30; 4ª (18), 23h50; 5ª (19), 23h30. R$ 30/ R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos. www.clubyacht.com.br

Neu

Hoje (13), a ‘Cosmopolish’ vai de hits de pop, hip hop e funk, entre outros ritmos. No sábado (14), a ‘Pracinha’ tem indie rock, pop e eletro-indie nos sets de DJs como Rafael Lebre e Paulo Santos. As festas começam à meia-noite, mas quem chegar às 22h aproveita o ‘Esquenta’ – com discotecagem da casa, comidinhas e, neste sábado, show da Terminal – e não paga nada para continuar na balada. R. D. Germaine Burchard, 421, Barra Funda, 3862-0481. Hoje (13) e sáb. (14), 23h59. R$ 15/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos. www.neuclub.com.br

Festas

Cajuína

A festa de música brasileira faz hoje (13) a edição ‘Divas’, com sets voltados para cantoras e bandas femininas, como Maria Bethânia, Valeska e Maysa. Quem faz a homenagem a elas são os DJs Cauê Marques, Mariele Góes, Wes Sacramento e o Coletivo Frida Kahlo e as Femininjas. Enquanto houver estoque, serão distribuídos shots de Busca Vida para os convidados. Puxadinho da Praça. R. Belmiro Braga, 216, V. Madalena, 2337- 9901. Hoje (13), 23h. R$ 15/R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos. www.puxadinhodapraca.com

Baile do Zé Ruela

A noite que realiza festas com ícones sambistas, rodas de samba e discotecagem chega ao Buffet La Luna no sábado (14). Desta vez, o show é da banda carioca Monobloco, cuja bateria toca de samba a funk. A balada ainda conta com sets dos DJs Joca Guarim, Marco Gargiulo e Beto Chuquer, entre outros. Buffet La Luna. R. Pirajussara, 212, Butantã. Sáb. (14), 17h. R$ 50/R$ 100. Cc: M e V. Cd.: M e V. Inf.: 3641-2119.

Obá

A festa, cujo nome significa ‘rei’ no candomblé, é realizada neste sábado (14). A edição é feita em homenagem aos 50 anos de carreira do baiano Gilberto Gil, que terá suas músicas incluídas nos sets dos DJ Jonatha Cruz e Mauricio Lima, que tocam de samba a hits de axé. Conta ainda com exposição de acessórios afro-brasileiros e apresentação de dança dos orixás. Armazém Cultural SP. R. dos Cariris, 48, Pinheiros, 2729-5137. Sáb. (14), 23h. R$ 15/R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos. www. armazemculturalsp.com.br

Sonido Trópico

O coletivo que promove festas relacionadas à cena de música eletrônica alternativa latino-americana realiza o ‘Barriado Pré Chanchado’ hoje (13). O line-up inclui os DJs residentes Spaniol, Burkamina e Salvador Araguaia, além dos convidados Bird Zzie, Meraki, Piero Chiaretti e o argentino Barrio Lindo, tocando eletrônica mesclada a ritmos étnicos. Trackers. R. D. José de Barros, 337, República, 3337-5750. Hoje (13), 22h. R$ 20/R$ 30. Cc: todos. Cd.: todos. Inf: http://oesta.do/barrpre