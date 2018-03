Confira as baladas do fim de semana

A Venga Venga realiza neste sábado (28) a edição ‘Mascarada’, numa antiga hospedaria da cidade. O line up, além dos residentes Denny & Don (foto) e Pita Uchoa, tem ainda o DJ búlgaro Kosta Kostov – tocando dub, música africana e mediterrânea, entre outros ritmos. R. Mauá, 512, metrô Luz. Sáb. (28), 22h. R$ 30. Cc. e Cd.: V e M. Inf.: http://oesta.do/vengamasc

Beco 203

A ‘Rocknbeats’, noite indie realizada em outras 27 cidades do País, homenageia as bandas The Killers e Bastille hoje (27). Além dos sets de DJs como Breno Oliveira e Junior Passini, a festa conta com karaokê, para quem quiser cantar. Na ‘História do Rock’, realizada no sábado (28), cada hora tem um set em torno de uma década do gênero – dos anos 1950, com Elvis, aos anos 2000, com Strokes e Arctic Monkeys. R. Augusta, 609, Consolação, 3969-0203. Hoje (27) e sáb. (28), 23h. R$ 30/ R$ 40. www.beco203.com.br

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Blitz Haus

Hoje (27), a ‘Smashroom’, edição especial ACDC, une o rock na pista à temática de games, com direito a quiz sobre o assunto valendo drinques e um andar com fliperamas, todos de graça. No sábado (28), a ‘Trends’, cuja sonoridade é baseada nos hits e nos artistas mais quentes do pop, como Nicki Minaj, Pharell Williams e Bruno Mars, é comandada por DJs como Lucas Guillen e Yakuza. R. Augusta, 657, Consolação, 2924-5083. Hoje (27) e sáb. (28), 20h. R$ 20/R$ 80. Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V.

Club Yacht

Hoje (27), a ‘Glow Pop’ volta à programação da casa, com canetas e tintas fluorescentes para os baladeiros se pintarem. No sábado (28), a ‘Shout’ é comandada por Fernando Moreno e Roque Castro, que recebem um DJ convidado surpresa para uma noite de pop, house e deep house. Na quarta (4), a ‘Lux’ é movida a pop dos anos 80 aos 2000. Na quinta (5), a ‘Quédizê’ movimenta a pista com brasilidades e música brega. R. 13 de Maio, 703, Bela Vista, 3104-7157. Hoje (27) e sáb (28), 23h30; 4ª (4), 23h50; 5ª (5), 23h30. R$ 30/ R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos. www.clubyacht.com.br

Lions Nightclub

Hoje (27), a ‘Ultralions’, dedicada ao pop, house e deephouse, recebe um DJ convidado surpresa. No sábado (28), a ‘Submission’ é focada em bass music, com direito a um live de Léo Grijó. Na quarta (4), a ‘Cio’ tem sets de house, electro, techno e disco discotecados por Glaucia ++, Magal e outros convidados. Na quinta (5), a ‘Groovelicious’ vai de hip hop. Av. Brig. Luís Antônio, 277, Bela Vista, 3104-7157. Hoje (27) e sáb. (28), 23h30; 4ª (4), 23h; 5ª (5), 23h55. R$ 30/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Festas

Autobahn

A festa realizada no sábado (28) tem repertório e decoração inspirados na década de 80. Nos sets, New Order, The Smiths, Devo, Cindy Lauper, Soft Cell e The Human League, entre outros sucessos da época. Desta vez, a edição é ‘New Wave’, gênero de bandas como os Talking Heads e Duran Duran. Quem se vestir nas cores típicas do movimento, como laranja e pink, ganha drinques igualmente coloridos. 80’s Club. R. Deputado Lacerda Franco, 342, V. Madalena, 3101-8826. Sáb. (28), 22h. R$ 25/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos. www.80sclub.com.br

Funfarra

Sucesso no Rio há três anos, a festa desembarca mais uma vez em São Paulo no sábado (28), na Liberdade. Quem comanda as picapes são os DJs Pedro Neschling, Matheus Puertas e Beto Artista. A pista conta com sets de lançamentos e clássicos dos anos 90 – com hits de Daft Punk, Azealia Banks, Beyoncé, Florence + The Machine, The Strokes, Phoenix e Mika, entre outros. Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, 3101-1305. Sáb. (28), 23h55. R$ 40/R$ 80. www.cinejoia.tv

Freedom 90’s

No sábado (28), a balada desembarca na Neu com uma série de hits dos anos 90. A discotecagem é dos DJs Bezze e Roots Rock Revolution. A festa começa à meia-noite, mas quem chegar às 22h aproveita o ‘Esquenta’ da casa – com discotecagem de residentes e quitutes. Neste sábado, a atração ao vivo e de graça é um show da banda instrumental Elma. Neu Club. R. Dona Germaine Burchard, 421, Barra Funda, 3862-0481. Sáb. (28), 23h59. R$ 15/R$ 60.

Cc.: todos. Cd.: todos. www.neuclub.com.br

Heineken Up On The Roof

O projeto que realiza baladas no terraço do Edifício Martinelli encerra sua temporada neste fim de semana. Hoje (27), recebe as festas ‘Party Intima’ e ‘Soul Sorry’. No sábado (28), um set de Laura Taylor, do Bonde do Rolê. No domingo (1º), DJs como Fiervo e Spavieri tocam. Para conseguir um dos poucos convites, é preciso cadastrar o nome no site da balada. Edifício Martinelli. Av. São João, 35, Centro. Hoje (27), sáb. (28) e dom. (1º), 17h. Grátis. Cc: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V. Inf.: http://oesta.do/heinekroo

Priscilla

Outra edição da ‘Priscilla’ é realizada hoje (27) na Blue Space. As convidadas da noite são Latrice Royale e Milk, participantes do Ru Paul’s Drag Race, programa de competição de transformismo. Na pista, música pop. Blue Space. R. Brig. Galvão, 723, Barra Funda, 3666-1616. Hoje (27), 23h59. R$ 45/R$ 65. Cc: todos. Cd.: todos. www.bluespace.com.br

Patropi

A festa criada pelos DJs Beto Chuquer e Leonardo Ruas realiza uma edição de carnaval hoje (27). A atração ao vivo – que, em outras noites, foi representada por Gabriel, O Pensador e o grupo 5 a Seco – é a banda de forró universitário Circuladô de Fulô. Os sets de Ruas e Chuquer têm de Dorival Caymmi a Timbalada, passando por Zeca Pagodinho e Revelação. Via Matarazzo. Av. Francisco Matarazzo, 764, Barra Funda, 3868-1014. Hoje (27), 23h. R$ 60/ R$ 80. Cc: D, M e V. Cd.: D, M e V. www.viamatarazzo.com

Selvagem

No domingo (1º) é realizada ‘Selvagem’, comandada por Millos Kaiser e Trepanado, que tocam house black music psicodélicos na marquise do Paribar. Paribar. Pça. D. José Gaspar, 42, República, 3237-0771. Dom. (1º), 16h.

Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V.