Confira as baladas do fim de semana

Domingo (22) é dia de festa de graça. A Calefação Tropicaos, que se inspira na psicodelia brasileira dos anos 1970, ocupa o chamado ‘mirante da Lapa’ com oito horas de música e arte. No line-up, DJs como Nuts, Pita De Suy e Moocado, além de oficinas de lambe-lambe e cisternas. Pça. Waldir Azevedo. Dom. (22), 16h. Grátis. Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V.

Anexo B

Hoje (20) é dia de ‘Party Time’, que anima cada pista da casa com pop atual e pop retrô. De hora em hora, a festa guarda surpresas para os convidados, de bebidas a pequenas guloseimas. No sábado (21), são duas as festas na casa: a ‘Match’, com clima de paquera e cinema romântico projetado no teto; e a ‘Snap’ que dá ‘missões’ aos baladeiros pelo aplicativo Snapchat para que ganhem pequenas promoções. R. Augusta, 430, Consolação, 3774-0358. Hoje (20) e sáb. (21), 23h. R$ 25/R$ 40. Cc: E, M e V. Cd.: E, M e V.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

D-Edge

A programação de hoje (20) é a ‘Freak Chic’, com DJs como Exequiel, Dani Souto e Club Soda. Sábado (21) é dia de ‘Mothership’, com um set da americana Kim Ann Foxman. A festa emenda com a ‘Superafter’, que traz sets de Adnan Sharif e Thiago & Pimpo. A partir das 5h de domingo (22), com direito a café da manhã a partir das 6h. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 141, Barra Funda, 3665- 9500. Hoje (20) e sáb. (21), 23h59; dom. (22), 5h. R$ 40/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos. www.d-edge.com.br

Neu Club

A programação da casa começa hoje (20) com a ‘Cosmopolish’, movida a hits de pop, hip hop, indie, funk e rock. No sábado (21), a ‘Pic Nic’ é para quem gosta de indie rock e pop, tocados pelos DJs Rafa e Lucas. As festas começam à meia-noite, mas quem chegar às 22h aproveita o ‘Esquenta’ – com discotecagem da casa, comidinhas e, neste sábado, show do Nevilton – e não paga nada para continuar na balada. R. Dona Germaine Burchard, 421, Barra Funda, 3862-0481. Hoje (20) e sáb. (21), 23h59. R$ 15/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos. www.neuclub.com.br

Festas

Blue Night

A festa da Blue Space, reduto clássico de drags na Barra Funda, tem, neste sábado (21), os DJs Hebert Tonn e Robson Mouse tocando hits de eletrônica tribal. Às 2h começam os shows performáticos das transformistas. Na noite em questão, quem se apresenta são Silvetty Montilla, Thália Bombinha e Natasha Rasha, que trazem seus shows de comédia. Blue Space. R. Brig. Galvão, 723, Barra Funda, 3666-1616. Sáb. (21), 23h. R$ 25/R$ 35. Cc: todos. Cd.: todos. www.bluespace.com.br

Pilantragi

A festa comandada pelo DJ residente Rodrigo Bento, no Mundo Pensante, realiza sua noite semanal só de música brasileira na quinta (26). O próprio Bento,além dos DJs Pedro Pinhel e PG, movimentam a pista do Mundo Pensante, tocando de Mutantes a Nação Zumbi. Quem chegar até as 22h escolhe entre levar um acompanhante grátis ou uma dose de cachaça ou catuaba. Mundo Pensante. R. 13 de maio, 825, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (26), 20h. R$ 20 Cc.: M e V. Cd.: M e V. www.mundopensante.com.br

Respect

A noite de música negra – soul, r&b, funk, disco e hip hop – realiza a edição ‘Alto Verão’ neste sábado (21), no bar Da Leoni, cujo nome homenageia um dos hits de Aretha Franklin. Os DJs residentes Fernando Galassi e Amauri Terto recebem os convidados David Carvalho e João Miguel, tocando de Jorge Ben a The Roots. Da Leoni. R. Augusta, 591, Bela Vista, 3926-3495. Sáb. (21), 23h. R$ 20/R$ 60. Cc.: M e V. Cd.: M e V. www.daleoni.com.br

Wobble

A programação de hoje (20) do Bar Secreto, em Pinheiros, é a ‘Wobble’, festa que vem do Rio, onde é realizada há mais de três anos. Na pista, bass music – com trap, drum ‘n bass e dubstep, entre outros ritmos desse tipo de música eletrônica tocados por DJs como Laudz e Santz. Bar Secreto. R. Álvaro Anes, 97, Pinheiros, 3032-4334. Hoje (20), 23h. R$ 30/R$ 40. Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V. www.barsecreto.com.br