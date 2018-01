Confira alguns destaques do 11º Burger Fest

Em sua 11ª edição, o Burger Fest vai até 26/11 em mais de 80 casas da cidade, entre lanchonetes, bares e restaurantes. Confira alguns sanduíches criados especialmente para o evento.

No MeGusta, a pedida é ‘X-MeGusta’ (R$ 33; foto acima), com burguer de costela, queijo, sour cream com pimenta, cebola caramelizada e picles de moyashi. R. Bela Cintra, 1.551, Consolação, 3081-8358. 19h/0h30 (sáb., 14h/1h; fecha dom. e 2ª).

A criação do Town Sandwich Co. é o ‘Purple Heinz’ (R$ 24; foto acima), que leva hambúrguer de 110 gramas, cebola roxa, cheddar, picles de maxixe, bacon e catchup com jabuticaba. R. Dr. Melo Alves, 445, Jd. Paulista, 3062-6757. 12h/0h (fecha 2ª).

Montado no pão brioche de mandioquinha, o ‘Zoiudin’ (R$ 33; foto acima), do Meats, vem com hambúrguer de 180 gramas, provolone, rúcula, aioli e gema de ovo mole. R. dos Pinheiros, 320, Pinheiros, 2679-6378. 12/0h (6ª e sáb., até 1h; dom., 13h/0h).

No Blue Sandwich Market, vale pedir o ‘Truffle Burger’ (R$ 26; foto acima), montado no pão de batata, com disco de carne de 150 gramas com crosta de pimenta-do-reino, cheddar derretido, duas fatias de bacon caramelizado, sweet relish e molho tártaro trufado da casa. R. Haddock Lobo, 1.396, Cerqueira César, 3062-7772. 12h/23h (6ª a dom., até 0h).

A Tradi Hamburgueria sugere o ‘Caprese di Alba’ (R$ 37,11; foto acima), com um blend secreto de carnes com trufa de Alba, molho de tomate cru, manjericão, azeitonas pretas, muçarela e, à parte, maionese de limão-siciliano. R. Diogo Jacome, 391, V. N. Conceição, 2339-7107. 12h/15h e 19h/23h30 (6ª, até 0h; sáb., 12h30/0h; dom., 12h30/22h30).

O ‘Thal Burger’ (R$ 31; foto acima) é a dica do Ambar Cervejas Artesanais. O lanche vem com hambúrguer bovino, queijo emmental e mix de cogumelos, acompanhado de batatas rústicas. R. Cunha Gago, 129, Pinheiros, 3031-1274. 12h/0h (5ª a sáb., até 1h; dom., 12h/18h; 2ª, 12h/16h).

A pedida no Butcher’s Market é o ‘Crack Bacon Burger’ (R$ 33; foto acima), que leva hambúrguer de 160 g, queijo coalho, ovo e bacon caramelizado e crocante. R. Bandeira Paulista, 164, Itaim Bibi, 2367-1043. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 13h/23h; fecha 2ª).

Instalado no Shopping Villa Lobos, o Cortés também participa do evento, com o ‘Hambúrguer de Salmão’ (R$ 35; foto acima). No pão australiano, vem com hambúrguer de salmão fresco e defumado com dill, acompanhado de sour cream. Av. das Nações Unidas, 4.777, 3024-4301. 12h/15h15 e 18h30/22h15 (sáb., 12h/23h15; dom. e fer., 12h/22h15).

Feio à base de picanha, o hambúrguer ‘Forneria Speciale’ (R$ 49; foto acima), da Forneria San Paolo, leva cheddar, queijo prato, cebola caramelada e bacon envoltos na massa da pizza. Para acompanhar, porção de batatas rústicas. R. Amauri, 319, Itaim Bibi, 3078-0099. 12h/0h (6ª e sáb., até 2h).

No descolado Jamile, restaurante do chef Henrique Fogaça, a sugestão para o festival é o ‘Pogliano’ (R$ 45; foto acima), burguer de fraldinha 150 g, pão de chia untado com tomate ralado, burrata e cavolo nero (couve toscana). R. 13 de Maio, 647, Bela Vista, 2985-3005. 12h/15h e 20h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/16h e 20h/1h; dom., 12h/17h).

