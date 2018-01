Confira a torta bem-casado da confeitaria Leckerhaus e outras dicas de Quitutes

Foto: Fernanda Wainer/divulgação

Conhecida pelas tortas e biscoitos decorados com marzipã, a confeitaria alemã Leckerhaus incluiu nova receita em sua linha de produção: a torta ‘Bem-casado’ (foto), versão maior do tradicional bolinho de casamento, que pode ganhar recheio de Nutella (R$ 109, o quilo) ou de ovos moles (R$ 99, o quilo). R. Dr. Melo Alves, 293, Jd. Paulista, 2528-1234.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Por um Punhado de Dólares Café

No salão espaçoso, a parede de lousa apresenta o cardápio, de cafés com diferentes métodos de preparo – expresso (R$ 4), coado (R$ 5) e na prensa francesa (R$ 7) – a outras bebidas, como o chocolate quente (R$ 8) e o macchiato (R$ 5). Na vitrine, estão bolos como o de aipim com queijo meia cura (a partir de R$ 6, a fatia), e sanduíches, como o de abobrinha com shimeji e muçarela na ciabatta (R$ 16/R$ 18). R. Nestor Pestana, 115, Consolação, 3214-5891. 10h/22h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Suplicy

Além de ótimos cafés torrados na casa, serve salgados e doces, como o brigadeiro (R$ 4,50). Para acompanhar o ‘Café Mocha’, à base de expresso, leite, calda de caramelo e chantilly (R$ 10,50/R$ 13), ou o ‘Macchiato’, feito com expresso e espuma de leite (R$ 7,30, simples; R$ 9,30, o duplo), peça o pão de queijo (R$ 4,20). Al. Lorena, 1430, Jd. Paulista, 3061-0195. 7h30/21h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.suplicycafes.com.br

Doces

Gimbernau

Resistiu ao tempo e, sob a batuta da terceira geração, ainda é conhecida por fazer doces típicos catalães, como o ‘Chuchu’, uma massa de brioche recheada, que pode ser assada ou frita (R$ 7) – apenas sob encomenda. Mas vá à pequenina doceria pelos suspiros (R$ 4,50, 125g), que são soberanos no balcão. Estão lá em forma de discos de todos os tamanhos, pinguinhos e ninhos. R. Aimberê, 113, Perdizes, 3862-3795. 9h/20h (dom. e fer., até 13h). Cc.: M e V. Cd.: M e V. www.confeitaria

gimbernau.com.br

Nina Veloso

Movimentada logo depois do almoço, a pâtisserie é especializada em doces pequenos, como macarons (R$ 4,20, cada), trufas (R$ 3,80, cada) e docinhos, que também podem ser encomendados para festas, como o brigadeiro de colher no copinho (R$ 5,30). Bombons e bolos completam o cardápio da casa, que tem mesinhas ao ar livre onde se pode provar os doces e tomar um expresso (R$ 4,80). R. Costa Carvalho, 195, Pinheiros, 3032-6453. 9h/18h (2ª, 12h/18h; fecha sáb. e dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.ninaveloso.com.br

Pati Piva

A elegante doceira serve macarons, bolos e outras guloseimas açucaradas, além de um bom chá da tarde. Há bombons, trufas e docinhos (R$ 5, cada) de ovos, maracujá, pistache e damasco, além de casadinho, camafeu, brigadeiro e bicho de pé. O bem-casado custa R$ 6. Tem lojas nos shoppings Pátio Higienópolis, Cidade Jardim e Iguatemi. R. Oscar Freire, 1.119, mezanino, Cerq. César, 3085-1708. 10h/20h (dom., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.patipiva.com.br

Padarias

A Quinta do Marquês

A padaria prepara pães e doces portugueses, além de sanduíches, salgados e pizzas. A coxinha de camarão custa R$ 14,90 e o sanduíche recheado com peito de peru e queijo branco sai por R$ 15. As pizzas são vendidas em pedaços (R$ 6) ou inteiras, como a de calabresa (R$ 29,50). Os doces portugueses são os mais procurados. Há pastelzinho de Belém (R$ 5) e de Santa Clara (R$ 6). Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.853, Jd. Paulistano, 3371-2300. 6h/23h30. Cc.: todos. Cd.: todos. www.aquintadomarques.com.br

Blés d’Or

A casa com varanda convida a uma pausa no meio da tarde ou a um café da manhã sem pressa. No misto de café, pâtisserie e boulangerie, prove o croissant (R$ 6), o pão de chocolate com amêndoas (R$ 6,80) e leve para casa o pão de nozes (R$ 28, o quilo). Nos fins de semana e feriados, entregue-se ao brunch (R$ 42), boa alternativa para provar os doces do balcão, servido das 8h30 às 15h. R. Tuim, 653, Moema, 5532-0183. 7h30/18h (4ª a 6ª, até 22h; sáb., 8h30/22h; dom., 8h30/18h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.blesdor.com.br

Salgados

Jaber

Em ambiente simples e caseiro, prepara receitas árabes como as saborosas esfihas abertas de carne e de queijo (R$ 5, cada). Tem ainda quibe cru (R$ 22, 300 g) e o delicioso quibe redondo, recheado com nozes, hortelã e passas (R$ 7,50). Para adoçar, prove o doce de semolina (R$ 7). R. Afonso Braz, 281, V. Nova Conceição, 3842-8354. 8h/20h30 (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pãozin

Nesta casinha colorida e com evidente toque feminino, o pão de queijo é feito com queijo da Serra da Canastra e abraça recheios como pernil desfiado, servido com geleia de goiaba à parte (R$ 9). Ou ainda uma dose generosa do doce de leite Majestic (R$ 7; foto) ou de goiabada da Zélia (R$ 7). Para acompanhar, há expresso feito com Café do Centro Peneira 19 (R$ 4,50). R. Padre Carvalho, 117, Pinheiros, 3032-5769. 9h30/18h30 (sáb., 9h/15h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.paozin.com.br

Sanduíches

Classic Burger Haüs

Minúscula e colada às casas irmãs – The Dog Haüs e Tap Haüs – serve um único sanduíche, o cheese salada bacon com picles, por R$ 20. Os ingredientes estão escritos na parede e o cliente apenas exclui o que não gosta. O pão vem com disco de 100 g coberto com requeijão mineiro, molho da casa, bacon caramelizado e picles de pepino. Para beber, vá de limonada (R$ 8) ou chope da Tap Haüs (R$ 10). R. Bandeira Paulista, 406, Itaim Bibi, 2361-7189. 12h/15h e 16h/2h (sáb., 12h/2h; dom., 12h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mano

Todas as carnes e molhos (catchup, mostarda e maionese) são preparados na casa. No menu, há diferentes sanduíches, como o de salmão defumado, com coalhada, limão-siciliano e dill (R$ 20), montado na ciabatta branca ou integral. Outra pedida certeira é o hambúrguer com queijo prato, alface, tomate e picles (R$ 20). Há ainda lanche de pernil (R$ 20) e boas batatas fritas (R$ 8). R. Ferreira de Araújo, 381, Pinheiros, 3816-1725. 12h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tradi Hamburgueria

Ao som de rock’n’roll, prepara 13 hambúrgueres, um deles vegetariano, o ‘Cogú’ (R$ 29,11), montado com shitake, queijo brie e molho de tomate. No ‘Gringo’ (R$ 29,11), o hambúrguer de 180g vem com queijo prato, bacon, picles de pepino e maionese verde à parte. R. Diogo Jácome, 391, V. Nova Conceição, 2339-7107. 12h/15h e 19h/23h30 (6ª, até 0h; sáb., 12h30/0h; dom., 12h30/22h30). Cc.: todos. Cd.: todos. www.hamburgueriatradi.com.br

Sorvetes

Da Pá Virada

Preparados artesanalmente, os gelatos levam frutas frescas e nada de conservantes. Entre as novidades da estação, há ‘Romeu e Julieta’ (R$14), sorvete de requeijão com calda quente de goiabada; e ‘Vanilla Ball Waffle’ (R$ 16), um waffle quentinho com sorvete de baunilha, frutas vermelhas e calda de chocolate. R. Antônio Mariani, 240, Butantã, 3721-2320. 11h/19h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.pavirada.com.br

Gelato Boutique

Depois de circular com seu carrinho pela cidade, a sorveteira Marcia Garbin abriu a própria loja. Feitos diariamente, os gelatos aparecem em versões como chocolate 70%, avelã, doce de leite com cumaru, crocante de castanha de caju e abacate (R$ 10/R$ 14). O cardápio traz ainda sobremesas, como o folhado de maçã verde (R$ 7). R. Pamplona, 1.023, Jd. Paulista, 3541-1532. 11h/20h (6ª a dom., até 22h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.gelatoboutique.com.br

Especial

Sampa Gastronômica

A feira itinerante ocupa a Praça Heróis da FEB com barracas e trucks de comidas variadas, entre sopas, sanduíches e doces. Av. Santos Dummont esq. Av. Braz Leme, Santana. Hoje (3), 18h/22h; sáb. (4) e dom. (5), 11h/23h.