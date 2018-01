Confira a seleção de bares e baladas da semana

+ No sábado (30), o coletivo paulistano de música eletrônica Gop Tun realiza a edição especial ‘Dekmantel Showcase’, com representantes do selo e festival holandês. Entre eles, Fatima Yamaha, que se apresenta ao vivo, e Young Marco (foto). Praça das Artes. Av. São João, 281, Centro. Sáb. (30), 15h. R$ 100. Cc. e Cd.: M e V. Inf.: bit.ly/gopdek

NOVOS

Las Magrelas

O bar é também café, oficina e loja de bicicletas. A casa de dois andares, com ambiente aconchegante, serve quitutes orientais como o ‘Niku Manju’ (R$ 6,50), pão no vapor com cogumelos ou carne de porco, e o Bloody Mary (R$ 20), simples e caprichado. R. Arthur de Azevedo, 922, Pinheiros, 3530-4638. 12h/ 22h (fecha dom.). Cc. e Cd.: todos.

Le Jazz Petit-Bar

A decoração da casa, comandada pelo barman chileno Rodrigo Sepúlveda, é à moda antiga, com um balcão de madeira que circunda o ambiente. Na carta, drinques como o dry martini (R$ 31) são situados nas épocas em que estavam em voga. Para comer, peça os croquetes de ‘Pied de Cochon e Chorizo’ (R$ 12, duas unid.), recheados com chorizo, pé e joelho de porco. R. dos Pinheiros, 262, Pinheiros, 2359-8141. 17h/0h (fecha 2ª). Cc. e Cd.: A, M e V.

BOTECOS

Bar do Luiz Fernandes

No bar, aberto em 1970, as bebidas são preparadas pelo seu Luiz, dono da casa. As batidas de vinho com morango (R$ 6) e de amendoim com licor de cacau (R$ 6) são algumas das opções de drinques. Uma boa pedida de petisco é o ‘Brasileirinho’ com carne defumada e couve manteiga (R$ 5). R. Augusto Tolle, 610, Santana, 2976-3556. 16h/0h (sáb. e dom., 11h/19h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.bardoluizfernandes.com.br

Benjamim

No bar de clientela fiel, peça Original (R$ 10,60) ou Itaipava (R$ 9,60). Um dos petiscos mais pedidos é a porção de ‘Pastel Benjamim’, de carne-seca com creme de gorgonzola (R$ 32,00, oito unid.), ou carne, queijo e alho poró (R$ 30, oito unid.). R. Vieira de Moraes, 1.034, Campo Belo, 5542-6196. 17h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.benjamimbotequim.com.br

BOTECO CHIQUE

Bar Birô

O tom nostálgico do bar é reforçado por fotos em preto e branco da cidade de Cristina (MG), onde nasceu uma das proprietárias. Da mesma cidade vem a linguiça, que compõe a porção ‘Fazendinha’, com torresmo e mandioca frita, que pode ser trocada por polenta (R$ 39,90). O prato vai bem com o chope Brahma (R$ 8,40, claro). R. Vergueiro, 1.889, V. Mariana, 5081-4040. 11h30/0h (fecha dom.). Couv. art.: R$ 10 (3ª a sáb., a partir das 20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Cervejas especiais

Coisa Boa

Mais do que a diversidade e esplendor da carta de cervejas, o que importa aqui é a oportunidade de harmonizar rótulos como a Czechvar chop (R$ 22, 330ml) com petiscos pouco usuais em bares. Entre as opções, canapé de carpaccio com endívia e molho de alcaparras (R$ 34). R. Pedroso Alvarenga, 909, Itaim Bibi, 3073-0773. 12h/15h e 18h/1h (sáb., 13h/1h; dom. 15h30/1h). Cc. e Cd.: todos.

Balada

Carnaval da Muda

A última edição da festa é comandada pelo DJ Thiagão. Além de seu set, a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, o Bixiga70 e a Nômade Orquestra se apresentam. Estúdio. Av. Pedroso de Moraes, 1.036, Pinheiros. Hoje (29), 23h. R$ 5/R$ 15. Cc.: M e V. Cd.: M e V. Inf.: http://bit.ly/carnmud

Marky & Friends

O DJ e produtor paulistano de drum ‘n’ bass realiza uma noite dedicada ao gênero eletrônico. No line-up, os convidados são o holandês Lenzman e a britânica Collette Warren. Audio SP. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (30), 23. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.