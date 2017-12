Confira a seleção de bares e baladas da semana

No Bureau: Studio Bar, os tons de preto e o rock dão o tom. Na casa, a decoração escura e simples, com algumas poltronas e um balcão, se inspira tanto nos pubs irlandeses quanto no tipo de música que parece unir a clientela, também vestida com roupas de cores sombrias.

Ao vivo, é possível ouvir as bandas que tocam num estúdio nos fundos da casa, espaço disponível para ensaios e gravações (R$ 35/R$ 70, por hora; são os grupos que escolhem se o som é transmitido ou não para o bar).

Para acompanhar a música, o cardápio é enxuto. As opções de petiscos e quitutes, todas por

R$ 12, não têm variedade animadora, mas a preparação das comidinhas compensa a escassez de opções. As coxinhas (cinco unid.) chegam à mesa cremosas e crocantes, assim como a porção de bolinho de arroz (cinco unid.). Também vale provar o trio de mini hambúrgueres.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cerveja ganha destaque na carta desse pub: são oferecidas 25 variedades da bebida, como a nacional Schornstein Stout (R$ 26, 500ml) e a belga Duvel (R$ 28). Também serve doses (R$ 15/R$ 20) e drinques clássicos (R$ 20/ R$ 24).

Serviço: R. Teixeira de Melo, 380, Tatuapé, 2091-5766. 18h/1h (dom., 15h/22h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V.

O Bar Higienópolis tem sangue novo na cozinha: Ângela Maria Ramos, do Maria Macaxeira, traz novidades ao cardápio da casa. Uma delas é a Feijuca Light (R$ 35, foto), com carne de sol, linguiça calabresa e paio, sem cartilagens e com menos gordura.

R. Pará, 2, Higienópolis, 3255-8676. 17h/0h (6ª., até 1h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

NOVOS

Laranjeiras

Despojada, mas elegante, a casa oferece uma ótima área externa. O cardápio alia opções simples com pequenos toques que fazem a diferença, como a pancetta assada (R$ 28), temperada com mel, pimenta preta e limão-cravo. Para beber, o destaque são as taças de vinho (R$ 12/R$ 14, 187 ml), além da sangria e do clericot (R$ 60, a jarra), que combinam com o espaço aberto. R. Inácio Pereira da Rocha, 87, V. Madalena, 3360-6527. 19h/0h (fecha 2ª). Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V.

BOTECOS

Bar do Ton

O cardápio exibe petiscos como o carpaccio de berinjela (R$ 19) e os bolinhos de arroz com carne moída, funghi, ervilha e muçarela (R$ 7,70, cada). Há chope Heineken (R$ 8,30) e Guiness (R$ 25,90, o pint). Há também a ‘Panelinha Guiness’, carne de boi cozida na cerveja stout (R$ 58). R. Dr. Augusto de Miranda, 711, Pompeia, 3232-1213. 11h30/0h (dom., 11h30/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Aurora

Na agradável varanda, grupos de engravatados aproveitam a happy hour com Heineken (R$ 9,90, long neck) e Xingu (R$ 8,80, long neck). Boa opção do menu é a porção de tiras de filé mignon ao molho gorgonzola (R$ 46,50). Aos sábados, tem feijoada e serviço de buffet (R$ 46,90). R. Prof. Atílio Innocenti, 277, Itaim Bibi, 2337-0648. 17h/últ. cliente (sáb., 13h/últ. cliente; dom. e fer., 14h/últ. cliente; fecha 2ª). Couv. art.: R$ 12. Cc. e Cd.: todos. www.baraurora.com.br

DRINQUES

Número

O bar tem projeto de Isay Weinfeld e drinques preparados por Derivan de Souza. Jovens vão à casa para bater papo e tomar o ‘Número’ (R$ 39), que leva saquê, cranberry, tangerina e licor Cointreau. Para petiscar, há crostini de atum trufado com broto de beterraba (R$ 38). Antes de ir, lembre-se de fazer reserva. R. da Consolação, 3.585, Cerq. César, 3061-3995. 20h/últ. cliente (fecha de dom. a 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Providência

O lugar é bastante arejado e faz o estilo boteco chique. Na carta de cervejas, há a alemã Franziskaner (R$ 20,90). A porção de bolinhos cremosos de mandioca recheados com queijo (R$ 25,90, oito unid.) é uma boa opção. Recheados com muçarela, os bolinhos de arroz custam R$ 24,90 (oito unid.). R. Dr. Amâncio de Carvalho, 262, V. Mariana, 5084-7282. 11h30/1h. Couv. art.: R$ 9. Cc. e Cd.: todos.

JAPONÊS

Izakaya Issa

O lugar, que está sempre cheio, é bem pequeno. As sugestões da casa são a porção de ‘Takoyaki’, bolinho assado de polvo (R$ 40), e o ‘Sara Udon’, macarrão seco com legumes e frutos do mar (R$ 45). Para beber, há uma grande variedade de saquês (a partir de R$ 20) e cerveja Original (R$ 12). R. Barão de Iguape, 89, Liberdade, 3208-8819. 18h30/23h30 (dom. e fer., 18h/23h). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

JOGOS

Snooker Rock Bar

Filial da unidade de Santana, o bar tem seis mesas de bilhar espalhadas nos dois primeiros pisos. O chope Germânia é vendido sempre de dois em dois (R$ 11,90). As caipirinhas, de vodca ou saquê, também são vendidas em duplas (R$ 21,90). Para comer, peça o bolinho de abóbora com carne-seca (R$ 35,90, 12 unid.). Al. Aicás, 1.245, Moema, 5092-3444. 17h/1h (6ª e sáb., 16h/4h; fecha dom.). Entrada: R$ 10 (6ª e sáb.). Cc. e Cd.: todos. www.snookerrockbar.com.br

BALADA

Blue Night

A noite realizada na Blue Space é movida a pop, black, house e tribal, discotecados por DJs como Breno Barreto e Robson Mouse, além do projeto Ratchet. A balada ainda conta com apresentações das drags Striperella, Danny Cowlt e Raphaella Faria. R. Brig. Galvão, 723, Barra Funda, 3666-1616. Sáb. (2), 23h. R$ 35/ R$ 70. Cc. e Cd.: todos.

Call the Cops

A festa, que chega ao Alberta #3 neste fim de semana, é comandada pelo coletivo de DJs de mesmo nome. Na pista, a música é bastante variada, com rock, pop, indie, electro e trap, entre outros ritmos, discotecados por DJs como Francisco, Mitkus e Bernardo Boca. Av. São Luís, 272, República. Sáb. (2), 23h. R$ 25/R$ 80. Cc. e Cd.: todos.

Eu Juro

A balada brinca com a data em que é realizada, o Dia da Mentira. Além de uma cartomante, haverá distribuição de doses grátis na pista. No som, DJs como Rodrigo Valentim, Thiago Silva e Wagner Joaquim tocam EDM, trap, rock, hip hop e twerk, entre outros ritmos. 1007. R. Augusta, 430, Bela Vista. Hoje (1º), 23h. R$ 15/R$ 40. Cc. e Cd.: todos.