Confira a seleção de bares e balada da semana

No C.O.D. – Craft On Draft, em Higienópolis, a cerveja é chique, mas a proposta é simples. A casa segue a linha das muitas choperias que têm aberto recentemente na cidade – algumas com foco em rótulos nacionais -, cujas torneiras se voltam para a produção artesanal.

No novo bar, o despojamento não está apenas na decoração. Ele parece apostar no conceito ‘menos é mais’ em outros aspectos da casa, que tem clima descontraído, poucas e ótimas opções, sem firulas.

Nas torneiras, situadas em uma parede de azulejos brancos, atrás de um pequeno balcão, são servidas dez marcas de chopes por vez, que vão sendo substituídas à medida que os estoques acabam. A bebida vem em três tamanhos: 300 ml, 570 ml e 2 litros. Outra possibilidade é servi-la em growlers de até 3,6 litros. Na seleção, tem a Las Mafiosas Corleone (R$ 16, 300 ml), uma red ale, e a Orfeu Negro 2016 (R$ 24, 300 ml), uma stout sazonal.

A cerveja da casa, produzida pela Quinta do Malte, ganhou versões pilsen (R$ 7, 300 ml) e IPA

(R$ 12, 300 ml). Para petiscar, a seleção é pequena. Além de tábuas de queijos (R$ 35) e porções de embutidos (R$ 25), como o armênio basturma, que mudam toda semana, há comidinhas como a linguiça

curada (R$ 8, 100 g) e as deliciosas empanadas, como a de carne picante e a de frango (R$ 8).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serviço: R. Alagoas, 900, Higienópolis, 3938-5977. 15h/0h (sáb., 14h/0h; fecha dom.). Cc. e Cd.: todos.

Na 2ª (20), às 19h, o 10º Encontro Aberto da Confraria Paulista da Cachaça dá direito à degustação de até 20 rótulos, como a mineira Decisão e a baiana Matriarca. Haverá, também, um bazar da bebida – as mais baratas custarão 50% do valor de mercado. Bar das Batidas. R. Padre de Carvalho, 299, Pinheiros, 2856-0927. 2ª (20), 19h. R$ 40. Cc. e Cd.: todos.

BOTECOS

Academia da Gula

De nome curioso, a ‘Punheta’ (R$ 68) é uma receita de bacalhau cru des- fiado e temperado com azeite e cebola. Outros hits do boteco são os bolinhos de bacalhau (R$ 36, 12 unid.) e a porção de moela portuguesa feita na cerveja, com molho vermelho (R$ 34,90). Sempre geladas, as cervejas (Original, Bohemia e Serramalte) custam R$ 12,90. R. Caravelas, 374, V. Mariana, 5572-2571. 7h/23h (sáb. e fer., 11h/17h30; fecha dom.). Cc. e Cd.: todos. www.academiadagula.com.br

Famoso Bar do Justo

Movimentado, o bar serve bons petiscos. A empadinha folhada, recheada com pernil e requeijão (R$ 7,50), é um sucesso. Há também o bolinho de carne-seca e a almôndega (R$ 7,50, cada). As cervejas custam R$ 8,20 (Itaipava) e R$ 13,20 (Original, Serramalte e Bohemia). Marinada por 24 horas, a ‘Costela Indiana’ (R$ 32) leva ervas, é passada em ovo e farinha de rosca, e assada por mais 24 horas. R. Alferes Magalhães, 25, Santana, 2979-7195. 8h/4h. Cc. e Cd.: todos. www.bardojusto.com.br

CACHAÇA

Gogó da Ema

Os apreciadores de cachaça podem escolher entre os 970 rótulos da bebida. A mineira Canarinha

(R$ 19,90, ouro) e a paraibana Vo- lúpia (R$ 14,60, prata) são bastante requisitadas. Para quem não dispensa uma boa cerveja, a Origi-nal (R$ 10,90) combina com a porção de cebola empanada à moda australiana, com molho picante (R$ 32,70). R. José Jannarelli, 261, Morumbi, 3721-2777. 12h/0h (6ª e sáb., até 1h; fecha dom. e fer.). Cc. e Cd.: todos. www.gogodaema.com

CHOPERIAS

A Estalagem

Aberta em 1976, a choperia é uma das mais tradicionais da cidade. O chope Brahma (R$ 7,20, claro;

R$ 8, black) sai de uma chopeira de glicol com quatro bicos. Para acompanhar, vá de bolinho de bacalhau (R$ 27, dez unid.) ou frango à passarinho (R$ 27). No almoço, serve um farto bufê (R$ 29,90/R$ 49,90). R. Moema, 2, Mo- ema, 5051-8415. 11h30/15h30 e 18h/0h (6ª e sáb., 11h30/1h; dom., 12h/17h). Cc. e Cd.: todos. www.aestalagem.com.br

DRINQUES

Anexo SB

No início de 2011, foi construído um anexo ao Boteco São Bento, onde funciona o bar de luz baixa e menu mais elaborado. Experimente o ‘Bloody Mary’ (R$ 26,90), feito com suco de tomate artesanal defumado com infusão de picanha e defumado com alecrim no copo. Outra boa pedida é o ‘Moscow Mule’ (R$ 28,90), com vodca, infusão de gengibre, suco de limão e espuma cítrica. R. Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 480, Itaim Bibi, 3079-4389. 17h/últ. cliente (fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos. www.botecosaobento.com.br

Happy hour

Blá

O bar recebe um público jovem, saído dos escritórios da região. Lá, é servida a caipirinha ‘Blá’ (R$ 26), feita com limão, maracujá, licor Cointreau, cachaça e Red Bull. O chope Brahma custa R$ 8,90 – alternativa é o Stella Artois, que sai por R$ 12 –, e é ideal para ser saboreado com a ‘Milanesa no Palito’ (R$ 32) ou o tartare de salmão (R$ 31, com torradas). Av. Brig. Luís Antônio, 5.003, Jd. Paulista, 3052-2448. 18h/últ. cliente (sáb., 19h/últ. cliente; dom., 17h/últ. cliente; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos. www.blabar.net

Mercearia São Roque

Desde 1990 numa esquina tranquila, à sombra de coqueiros, o bar recebe um público mais arrumadinho e serve caipiroscas refrescantes. A de lima da pérsia sai por R$ 24,20. O cardápio é bem extenso – opte por pratos como a picanha com arroz Biro-Biro (R$ 77,30). O carro-chefe é o sanduíche ‘Mineirinho’ (R$ 25,10), com filé mignon e queijo prato no pão francês. R. Amauri, 35, Jd. Europa, 3085-6647. 12h/0h. Cc. e Cd.: todos. www.merceariasaoroque.com.br

HOTEL

Emiliano

No térreo do estiloso hotel estão cadeiras desenhadas pelos irmãos Campana e, em frente ao balcão, uma mesa comunitária. Serve menu executivo (R$ 59, sem sobremesa; R$ 72, com sobremesa). Aproveite para experimentar uma das sete opções de gins-tônicas (R$ 36) ou finalize com o dry martini (R$ 34). R. Oscar Freire, 384, Cerq. César, 3069-4369. 7h/1h. Cc. e Cd.: todos. www.emiliano.com.br

JOGOS

Ludus

O bar tem mais de 850 opções de jogos de tabuleiro. Entre um dado e outro, belisque as batatas fritas do balde de um quilo (R$ 46,90) acompanhadas do ‘Risco Total’ (R$ 55,90), drinque de um litro feito com vodca, guaraná, morangos e xarope de maçã verde, menta ou morango. As porções servem até seis pessoas, por isso, leve adversários. Recomenda-se fazer reserva. R. 13 de Maio, 972, Bela Vista, 3253-8452. 12h/15h (4ª e 5ª, 18h/0h; 6ª e sáb., até 3h; dom., 11h/23h). Cc. e Cd.: todos. www.ludusluderia.com.br

MEXICANO

Don Pancho

No bar-restaurante do mexicano Javier Valero, 33 rótulos de tequila acompanham os pratos típicos. Uma delas é a Jose Cuervo 1800 (R$ 18/R$ 29, a dose). Por R$ 49,50, é possível experimentar um rodízio com receitas como quesadillas e burritos ‘Arrachera’. O ‘Taco al Pastor’, feito na tortilha, com pernil de porco marinado com sucos cítricos, sai por R$ 34, e a ‘Margarita’, por R$ 18. R. Joaquim Távora, 1.315, V. Mariana, 2538-7494. 18h/0h30 (sáb., 12h/1h; dom., 12h/23h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos. www.donpancho.com.br

PARA COMER

Sala da Sogra

No menu da casa, há opções de entrada como a bruschetta com queijo de cabra (R$ 32), que pode ser seguida pelo penne ao funghi com escalope de mignon (R$ 40). O ‘Lemon Grass’ (R$ 22), um dos

15 drinques criados pelo bar, é preparado com limão siciliano, suco de pera, capim santo, xarope

de maple e vodca. Para a sobremesa, brownie com sorvete, calda de frutas vermelhas e amêndoas torradas (R$ 22). R. Luís Góis, 1.150, Mirandópolis, 2389-5519. 11h30/15h e 18h/23h (sáb., 12h/16h e 19h/23h; 2ª, 11h30/15h; fecha dom.). Cc. e Cd.: todos. www.saladasogra.com.br

PUB

The Blue Pub

A decoração é composta por cartazes e bandeiras de vários países e de times de futebol. O pint de Guin-

ness custa R$ 29, e a long neck de Heineken, R$ 11. Para jogar sinuca, a ficha custa R$ 5, ou 4 por R$ 12. O menu lista o ‘Blue Burger’ (R$ 25), sanduíche mais pedido da casa. Al. Ribeirão Preto, 384, Bela Vista, 3284-8338. 16h/2h (5ª a sáb., até 3h; dom., 15h/2h). Cc. e Cd.: todos. www.thebluepub.com.br

ESPECIAL

Choperia São Paulo

Na 4ª (22), às 20h, a casa realiza uma harmonização entre queijos e cervejas. Quem apresenta oito tipos brasileiros do quitute é Daniel Martins, do Queijo com Prosa, que realiza atividades que buscam valorizar e divulgar o produto. No evento, para cada queijo será servido um tipo de cerveja. R. dos Pinheiros, 315, Pinheiros, 3360-5101. 4ª (22), 20h. R$ 150 (35 vagas; reservas por telefone). Cc. e Cd.: todos.

Balada

Funky Nuggets

O repertório é música negra, do funk à disco music. Hoje (17), os ritmos são tocados em vinil pelos DJs Peba Tropikal, Pedro Pinhel e Claudio Costa. R. Barra Funda, 34, Barra Funda. Hoje (17), 22h. R$ 15. Cc. e Cd.: M e V. Inf.: bit.ly/prattod

Kubik

O pop-up club, criado na Alemanha e com itinerância mundial, realiza mais uma noite em São Paulo. A pista une música eletrônica e estruturas de tanques iluminados. Nesta semana, com curadoria de Bruno Natal, Hypno e Smartbiz, as baladas têm sets de DJs como Deckard e Dubstrong, hoje (17), e Anderson Noise e Renato Cohen, no sábado (18). R. João Passalaqua, 80, Bela Vista. Hoje (17) e sáb. (18), 23h. R$ 74,90/R$ 149,80. Cc. e Cd.: todos. Ingressos: bit.ly/ koubikk

Sapatômica

Voltada para o público lésbico, a festa é realizada no Espaço Madaloca. Na balada, DJs como Fernanda Fox, Keka Ritchie e Bianca Soares tocam R&B, funk, pop e eletrônica, entre outros ritmos. R. Luís Murat, 370, V. Madalena. Hoje (17), 23h. R$ 15/R$ 60. Cc. e Cd.: todas. Inf.: bit.ly/saparow