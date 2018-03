Confira a seleção de bares e balada da semana

Aberto recentemente na região de Santa Cecília, o Kraut segue uma tendência em São Paulo: de festas a restaurantes, vários vêm se inspirando no visual e na cultura de Berlim. O Kraut realiza bem essa proposta. Com decoração minimalista, cardápio simples e móveis claros e despojados, a casa bem que poderia estar em alguma rua da capital alemã. Os petiscos servidos completam o clima emprestado da cidade europeia.

Uma das opções tipicamente alemãs é o ‘Schnitzel’ (R$ 25), carne de porco empanada servida em pedacinhos, com salada de batata ao estilo da Bavária. Já o ‘Brezel’ (R$ 18) consiste em três minipretzels quentinhos, que chegam à mesa com mostarda da casa e creme de queijo azedo.

Para fomes maiores, os sanduíches são uma boa pedida: o de carne empanada, com mostarda de cerveja stout, folhas verdes, cebola roxa e picles de pepino no pão de pretzel (R$ 24) é uma delícia.

Do balcão, cinco torneiras revezam rótulos de bons chopes, caso do Pilsen da Bamberg (R$ 8, 300 ml) e do IPA da Schornstein (R$ 13, 300 ml). Mas o destaque entre as bebidas vai para os drinques com Steinhager, o gim alemão de preço mais acessível. O ‘Gurke’ (R$ 15/R$ 25), por exemplo, leva tônica, xarope de flor de sabugueiro, pepino e limão-siciliano veio à mesa bem equilibrado.

Serviço: R. Barão de Tatuí, 405, V. Buarque, 4323-6390. 18h/0h (6ª e sáb., até 1h; fecha dom. e 2ª). Cc. e Cd.: E, M e V.

Dentro de um vagão, o BTNK (foto) serve dois drinques de inverno, como o ‘Midnight Tea’(R$ 33), com uísque, chá preto, zimbro e xarope de açúcar. Outra novidade: às sextas, a casa se dedica à música brasileira, com chorinho ao vivo e discotecagem. R. Visc. de Parnaíba, 1.253, Mooca. 21h/4h (sáb., 20h/4h; fecha de dom. a 5ª). Entrada: R$ 25. Cc. e Cd.: E, M e V.

NOVOS

75 Beer

O bar é também um empório – além de servir chopes como ‘Coruja Extra Viva’ (R$ 13,90, 330 ml) e a ‘Schornstein Pilsen’ (R$ 9,90, 330 ml), vende mais de 200 rótulos de cervejas nacionais e importadas. Experimente ‘Zucchini Fries’ (R$ 22,90), palitos de abobrinha empanados e servidos com maionese de jalapeño. A porção de fritas com cheddar e bacon (R$ 26,90) também vale a pedida. Av. Dr. Guilherme Dumont Villares, 693, Jd. Londrina, 2528-2302. 17h/0h (sáb., 14h/0h; dom., 18h/0h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

BOTECOS

Bar do Ton

O cardápio exibe petiscos como o carpaccio de berinjela (R$ 19) e os bolinhos de arroz com carne moída, funghi, ervilha e muçarela (R$ 7,70, cada). O chope Heineken custa R$ 8,60 e o Guiness, R$ 29,90 (o pint). Há também a ‘Panelinha Guiness’ (R$ 62), carne bovina cozida na cerveja stout.

R. Dr. Augusto de Miranda, 711, Pompeia, 3232-1213. 11h/1h (dom., 11h/17h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos. www.bardoton.com.br

Bezerra

O boteco – que chama atenção pelos objetos antigos na decoração – agrada pelos cerca de cem rótulos de cerveja, nacionais e importadas. Tem a boliviana Paceña (R$ 14,50), a irlandesa Guinness (R$ 34,90) e a dinamarquesa Tuborg (R$ 14,70). Para comer, peça o inusitado ‘Aparecidinho na Cama’ (R$ 68), o contrário do escondidinho, sobre um ninho de batata frita. Você também pode optar pela ‘Coxinha do Chef’ (R$ 35,50 seis unid.), recheada de iscas de frango com Catupiry, sem massa. R. Coriolano, 800, V. Romana, 3862-4646. 16h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/22h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: E, M e V. www.barbezerra.com.br

BOTECOS CHIQUES

Aurora

Na agradável varanda, grupos de engravatados na faixa dos 20 anos aproveitam a happy hour com os Heineken (R$ 9,90, long neck) e Xingu (R$ 8,80, long neck). Uma boa opção do menu é a porção de tiras de filé mignon ao molho gorgonzola (R$ 49,90). Aos sábados, serve feijoada em serviço de buffet (R$ 44,90). A partir de 5ª, recebe apresentações ao vivo de pop e rock. R. Prof. Atílio Innocenti, 277, Itaim Bibi, 2337-9648. 17h/últ. cliente (sáb., 13h/últ. cliente; dom. e fer., 14h/ últ. cliente; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos. www.baraurora.com.br

CACHAÇA

Cachaçaria Paulista

As mais de 300 garrafas de cachaça exibidas nas prateleiras da casa estão à venda. Se quiser prová-las, a dose da Seleta sai por R$ 6, e da Germana, por R$ 10. As cervejas Itaipava (R$ 9) e Original (R$ 12) também são opções. Às sextas e aos sábados, o cantor Luiz Baia faz som ao vivo de voz e violão com clássicos da MPB. R. Mourato Coelho, 593, Pinheiros, 3815-4756. 21h/4h (fecha de dom. a 5ª). Entrada: R$ 30. Cc. e Cd.: todos. www.cachacariapaulista.com.br

CHOPERIAS

Original

Em comemoração aos 20 anos da casa, o bar serve petiscos que fizeram sucesso em outras versões do cardápio. Em julho, é a vez do ‘Braca’ (R$ 32, cinco unid.), bolinho de mandioquinha com camarão, e do ‘Delírio’ (R$ 38), carne de panela cozida no chope escuro acompanhada de bolinho de batata. Em agosto e setembro, a casa retoma mais quatro petiscos clássicos do cardápio. R. Graúna, 137, Moema, 5093-9486. 17h30/2h (5ª e 6ª, até 3h; sáb., 12h/3h; dom. 12h/ 22h) Cc. e Cd.: todos. www.baroriginal.com.br

Pier 1327

O bar segue a temática marítima, com portas típicas de navio, paredes adornadas com mapas de navegação e boias salva-vidas. Prove a porção de bolinho de bacalhau (R$ 37, oito unid.). A carta especial de cervejas apresenta 200 rótulos, como a checa 1795 (R$ 31) e a australiana Coopers Vintage (R$ 44). R. Joaquim Távora, 1.327, V. Mariana, 5539-6213. 17h/ 1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/17h ). Cc. e Cd.: todos. www.pier1327.com.br

DRINQUES

Número

Jovens vão à casa para bater papo e tomar o ‘Número’ (R$ 39), que leva saquê, cranberry, tangerina e licor Cointreau. Para petiscar, há crostini de atum trufado com bro- to de beterraba (R$ 38). Antes de ir, lembre-se de fazer reserva. R. Con- solação, 3.585, Cerq. César, 3061-3995. 20h/últ. cliente (fecha de dom. a 3ª). Cc. e Cd.: todos.

BALADA

Priscilla

A balada de pop é realizada na The Week. Na noite, a convidada especial é Adore Delano, uma das participantes do programa de drag queens Ru Paul’s Drag Race. No line-up, os DJs Thiago Pereira, André Pomba, Gabriel Rocha e Álvaro Steininger, entre outros. The Week. R. Guaicurus, 324, Lapa, 3868-9944. Hoje (8), 23h. R$ 60/R$ 280.

Tocando Discos

A festa vespertina realizada pelo Mirante 9 de Julho, na região da Paulista, é dedicada à discotecagem em vinil. A balada conta com sets do DJ KL Jay, dos Racionais MCs, e do Puro Sulco (formado por André Palugan, Danilo Cabral e Guto Nunes), que tocam soul, funk, hip hop e trip hop, entre outros gêneros. R. Carlos Comenale, s/nº, Bela Vista, 3111-6342. Sáb. (9), 15h. Grátis.

Wine

A balada de rap e dancehall, que valoriza a cultura negra, realiza nova edição no centro da cidade. No line up, a DJ @Ladyybrownn e os residentes Alleh Mozziyah HiFi e Orelha Penharol. Executivo Club. R. 7 de Abril, 425, República. Hoje (8), 23h. R$ 10. Cc. e Cd.: todos.