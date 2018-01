Confira a seleção de bares e balada da semana

Embora se apresente como um bar, o 75 Beer já foi empório. A casa mantém um espaço reservado para os 200 rótulos de cervejas nacionais e importadas, que podem ser harmonizados com as comidinhas do bar. Na nova roupagem, o 75 Beer segue a tendência mais recente na cidade: serve chopes dispensados por oito torneiras que revezam as marcas.

O ‘75’ se refere ao número de assentos do ambiente – com um quê de rústico, as paredes são cobertas por cartazes e símbolos de várias cervejarias. Apesar de ser simpático, o espaço tem alguns problemas: o rock saía alto demais das caixas de som enquanto eram servidos bons quitutes como as ‘Zucchini Fries’ (R$ 22,90), palitos de abobrinha empanados e servidos com maionese de jalapeño. A porção de fritas com cheddar e bacon (R$ 26,90) é caprichada, mas as coxinhas de ossobuco (R$ 29,90; seis unid.) vieram à mesa insossas e gordurosas demais.

Para beber, há opções como a ‘Coruja Extra Viva’ (R$ 13,90, 330 ml) e a ‘Schornstein Pilsen’ (R$ 9,90, 330 ml), mas os chopes servidos estavam um pouco aguados. Entretanto, há bons drinques de cerveja, como o ‘75 Spritz’ (R$ 20), com cerveja weiss e Aperol. Também há rodízios de chope (R$ 64/R$ 249,90) que incluem marcas servidas por três ou oito torneiras, de terça a sábado, em horários específicos.

Serviço: Av. Dr. Guilherme Dumont Villares, 693, Jd. Londrina, 2528- 2302. 17h/0h (sáb., 14h/0h; dom., 18h/0h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

O G&T Bar tem novos gins-tônicas, criados por Mario de Oliveira e Mariana Fonseca. O ‘Trancoso’ (R$ 25; foto), por exemplo, leva laranja, gengibre e cedilha. E de 2ª a 4ª, das 18h às 20h, qualquer drinque dá direito a um dos ‘classics’ da casa, de cortesia. R. Peixoto Gomide, 1.679, Jd. Paulista. 18h/0h (fecha dom.). Cc.: não aceita. Cd.: E, M e V. Inf.: bit.ly/gitton

O Tatu Bola (foto) acaba de abrir sua terceira unidade na cidade. Na casa, a decoração se mantém brasileira, e há uma rua cenográfica inspirada em Paraty. No cardápio, quitutes como os ‘Quadradinhos de Tapioca’ (R$ 32,99), recheados com gorgonzola. R. Augusta, 3.000, Cerq. César, 4328-1011. 18h/1h (sáb. e dom., 13h/1h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

NOVOS

Bar do Jiquitaia

A casa, com apenas 20 lugares, fica no primeiro andar do restaurante de comida brasileira. Lá, peça comidinhas em conta, como os tacos de pé de porco (R$ 16, duas unid.), com coentro, rabanete e salsa verde, e o ceviche de chuchu e camarão (R$ 16). Para beber, o ‘Celery Sour’ (R$ 27), com gim, limão, abacaxi, clara de ovo e bitter de salsão, é uma boa pedida. R. Antônio Carlos, 268, Consolação, 3262-2366. 19h/2h (fecha dom. e 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Huto Izakaya

O bar-restaurante serve versões sofisticadas dos quitutes de bo- tecos japoneses. Entre as opções, pratos como o ‘Spice No Shissô’ (R$ 23), tartar de atum temperado com pimenta Sriracha, ovas de massagô e gergelim torrado sobre tempurá de shissô (folha japonesa), e a robata de kobe beef com foie gras (R$ 18). Para beber, peça o ‘Dry Martini de Lichia’ (R$ 26) ou o ‘Aperol Spritz’ (R$ 35). R. Dr. Jesuíno Maciel, 682, Campo Belo, 5041-6809. 19h/0h (fecha dom.). Cc. e Cd.: A, D, M e V.

BOTECOS

Empanadas Bar

Fundado por um argentino e um chileno, serve 11 sabores de empanadas. O cliente pode optar por pedir apenas uma (R$ 6,30, a pequena; R$ 8,40, a grande), ou a porção com seis unidades, pequeninas, de carne, frango, palmito, carne seca e queijo roquefort (R$ 33,90). Para beber, peça uma garrafa

de 600 ml de Serramalte (R$ 11,90). R. Wisard, 489, V. Madalena, 3032-2116. 12h/2h (6ª e sáb., 12h/3h; dom., 13h/0h). Cc. e Cd.: todos. www.empanadasbar.com.br

Portella Bar

A casa tem sotaque e tempero nordestino. Os pequenos folhados com recheio de mortadela, pistache e requeijão (R$ 46,90, oito unid.) são uma boa para anteceder a moqueca de cação com camarão (R$ 73,90). Se ainda precisar de reforço para abrir o apetite, a ba- tida ‘Portella’ (R$ 21,90), com co- co, leite condensado e vodca, dá conta do recado. R. Prof. Sebastião Soares de Faria, 61, Bela Vista, 3262-2794. 17h/23h50 (sáb., 12h/22h50; dom. e fer., 12h/ 18h50; fecha 2ª). Cc. e Cd.:D, M e V. www.portellabar.com.br

BOTECOS CHIQUES

Bendito Bar

Com iluminação suave, o bar tem um balcão de tijolinhos à vista. O cliente pode pedir, por exemplo, o sanduíche de presunto cru com rúcula, servido no pão de ciabata (R$ 29,50). Para quem não dispensa um chope, o da Brahma custa R$ 8,50, o claro, e R$ 9,50, o black. Há também 26 opções de drinques, como o ‘Trilogy’ (R$ 25), feito com a vodca Absolut de manga, caju e lichia. R. Dr. Fonseca Brasil, 289, Morumbi, 3749-1066. 12h/1h. Cc. e Cd.: todos.www.benditobar.com.br

Mercearia ZN

Sossego é a marca do agradável bar – rodeado por prédios residenciais –, que serve chope Brahma (R$ 7,85, claro; R$ 8,65, black). A cozinha faz petiscos como a calabresa recheada com queijo derretido e orégano (R$ 39,70). Se a fome for maior, peça o filé de linguado com molho de alcaparras (R$ 46,99). R. Casa Forte, 438, Jd. França, 2996-8060. 17h/0h (sáb. e dom., 12h/0h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: D, M e V. www.merceariazn.com.br

Squat

O lounge no térreo e os camarotes recebem os frequentadores. Os pratos são de cozinhas variadas. O bolinho de risoto de alho-poró com queijo brie (R$ 32, oito unid.) é uma das opções mais contemporâneas. Para beber, o ‘Mojito’ (R$ 30) faz sucesso. Às sextas e sábados, o som é pop music. Al. Itu, 1.548, Jd. Paulista, 3081-4317. 19h/2h (6ª, 21h/5h; sáb., 21h/5h; fecha de dom. a 4ª). Cc. e Cd.: todos. www.barsquat.com.br

CACHAÇA

Barnabé

Da mesma família Almeida que criou o Mocotó, também tem car- dápio nordestino. A versão grande do baião de dois sai por R$ 37,90 e o escondidinho de carne-seca, por R$ 27,90. Para comer com os amigos, a porção de carne-de-sol com mandioca (R$ 44,90) é uma boa opção. Serve cervejas em garrafa (R$ 10,90, Skol e Itaipava; R$ 11,90, Original e Serramalte). Pça. Comandante Eduardo de Oliveira, 147, Pq. Edu Chaves, 2242-2435. 12h/23h (6ª e sáb., até 0h; dom., até 17h). Cc. e Cd.: todos. www.barnabe

restaurante.com.br

CERVEJAS ESPECIAIS

Empório Sagarana

Quem passa pela casa pode escolher entre doces artesanais, 150 rótulos de cervejas e 400 de cachaças, que podem ser levados para casa. Se a ideia é ficar, peça a ca- chaça mineira Severina do Popote (R$ 6/R$ 39, a dose). Para acompanhá-la, prove a bruschetta de quei- jo de cabra boursin com tomate sweet grape (R$ 30, quatro unid.) e os sensacionais bolinhos de mexidinho (R$ 32, oito unid.). E reserve espaço para o sanduíche de pancetta (R$ 27), o melhor da cidade. R. Marco Aurélio, 883, V. Romana, 3539-6560. 17h/0h (4ª a sáb., 17h/ 1h; fecha dom.). Cc. e Cd.: todos. www.emporiosagarana.com.br

CHOPERIAS

Original

O chope Brahma (R$ 7,70, claro; R$ 8,70, black) é tirado de uma chopeira restaurada, vinda do clássico boteco Joan Sehn. Da cozinha saem quitutes deliciosos, como a empadinha de camarão (R$ 10), o bolinho Botta Gallo (R$ 26, seis unid,) – que é preparado com ovos de codorna e envolto por linguiça –, e a ótima porção de coxinhas de frango (R$ 23, cinco unid.). R. Graúna, 137, Moema, 5093-9486. 17h/1h (5ª e 6ª, até 2h; sáb., 12h/3h; dom., 12h/22h). Cc. e Cd.: todos. www.baroriginal.com.br

DRINQUES

Número

Jovens vão à casa para bater papo e tomar o ‘Número’ (R$ 39), que leva saquê, cranberry, tangerina

e licor Contreau. Para petiscar, há crostini de atum trufado com broto de beterraba (R$ 38). Antes de ir, lembre-se de fazer reserva. R. Consolação, 3.585, Cerqueira César, 3061-3995. 20h/últ. cliente (fecha de dom. a 3ª). Cc. e Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Ilha das Flores

A localização é ao mesmo tempo incomum e privilegiada: a um quarteirão da Marginal Pinheiros, é distante o suficiente para fugir do barulho dos carros e também para escapar do tráfego intenso dos fins de tarde. Lá, a casa serve a ‘Caipirinha da Ilha’ (R$ 25), com vodca, limão, maracujá, morango e licor de laranja. O ‘Medalhão do Chef’ (R$ 54) é uma boa pedida: 200 g de filé mignon grelhado guarnecido de risoto de funghi (R$ 56). R. Curumins, 5, Cidade Jardim, 3031-5644. 12h/0h (dom., 12h/18h). Cc. e Cd.: todos. www.barilhadasflores.com.br

La Maison Est Tombée

O bar homenageia o passado no cardápio que brinca com expressões afrancesadas. Dos mesmos sócios do Vaca Véia, tem serviço azeitado. Prefira as mesinhas da calçada e peça o ‘Yeamangin’ (R$ 26), com gim, manjericão e limão-siciliano. Para comer, peça o aperitivo de polvo grelhado (R$ 64) ou o polpetone de carne ao molho pomodoro (R$ 44). R. Jerônimo da Veiga, 358, Itaim Bibi, 3071-2926. 12h/1h (2ª, 12h/0h). Cc. e Cd.: todos. www.maison.com.vc

Verissimo

A decoração é dedicada ao escritor Luis Fernando Veríssimo, com caricaturas e capas de livros nas paredes. Para comer, peça as ‘Asinhas do Avesso’ (R$ 36, oito unid.), asas de frango com recheio de mandioquinha, bacon e parmesão. Para beber, fique com o chope Brahma (R$ 8, claro; R$ 10, black) ou Stella Artois (R$ 10). Aos sábados, serve feijoada (R$ 55, por pessoa), animada por um grupo de chorinho. R. Flórida, 1.488, Brooklin, 5506-6748. 12h/1h. Couv. art.: R$ 10 (sáb.). Cc. e Cd.: todos. www.verissimobar.com.br

PARA COMER

Bar do Betinho

A feijoada da casa, com sete tipos de carne suína, é servida às quartas (R$ 36,50/R$ 56,50) e aos sábados (R$ 44,90/ R$ 62) e vai à mesa com acompanhamentos como arroz, couve, bisteca de porco, torresmo. Para acompanhá-la, peça uma Heineken (R$ 11,50, 600 ml). R. Wisard, 264, V. Madalena, 3813-4037. 11h30/15h (sáb., 12h30/17h; fecha dom.). Cc. e Cd.: todos. www.bardobetinho.com.br

Maria Lima

O bar é conhecido pelo carpaccio de carne (R$ 31,50). O quitute vai bem com as garrafas de Serra Malte (R$11,90) ou Norteña (R$20,60), servidas sempre em baldes com gelo. R. Carlos Weber, 1.490, V. Leopoldina, 3645-0932. 12h/15h e 18h/0h (6ª e sáb., 12h/ 0h30; dom., 12h/17h30; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Balada

Caldo

A balada de house realiza edição vespertina e gratuita numa praça. No line-up estão DJs como Caio Cravero, Flavio Bros, Bad_Mix e Akin, que tocam acid e tech house, entre outras variações do gênero. Praça dos Arcos. Av. Paulista, 2.599, Consolação. Dom. (3), 14h. Grátis. Inf.: bit.ly/calldoo

Fetsa

A balada, com proposta de festas a preço baixo e sempre às quintas, é realizada no Skorpios. Cashu, Nikatze, Andrea Gram e Carla Valenti tocam música experimental e techno, entre outros gêneros. R. Nestor Pestana, 231, Consolação. 5ª (7), 22h30. R$ 5/R$ 10. Cc. e Cd.: todos. Inf.: bit.ly/fetsa7

Néonloop!

A festa une shows e DJs. Na discotecagem, nomes como Fabiana Caso, Katz Rochlitz e Rodrigo Gobbet tocam de cold wave a pós punk. Paulo Beto, Ariane Stolfi e Tom Monteiro se apresentam em shows. Av. S. João, 108, Centro, 3228-6815. Sáb. (2), 17h. R$ 15. Cc. e Cd.: M e V. Inf.: bit.ly/neonlop