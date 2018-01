Confira a programação do evento 'Sozinho Juntos', no Sesc Belenzinho

Confira a programação completa do evento, que ocorre no Sesc Belenzinho

Espetáculos

QUADRADO

Livremente inspirado em Quad e Noite e Sonho de Samuel Beckett

Com Edson Beserra, Lavínia Bizzotto ou Alessandro Brandão, Leandro Menezes, Lina Frazão, Rafael Alves e Valéria Rocha.

De 22 a 31 de maio

Sextas e sábados, 21h30. Domingos, 18h30

Duração: 60 minutos

Sala de Espetáculos I (60 lugares)

Não recomendado para menores de 18 anos.

Ingressos à venda pelo Portal Sesc SP (www.Sescsp.org.br), a partir de 12/05/2015, às 15h30, e nas unidades do Sesc, a partir de 13/05/2015, às 17h30.

R$ 25,00 (inteira); R$ 12,50 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor da escola pública com comprovante); R$ 7,50 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes [Credencial Plena])

SOPRO

A partir dos textos Ato sem palavras I e Passos, de Samuel Beckett

Com Liliane Rovaris e Yara De Cunto

De 05 a 14 de junho

Sextas e sábados, 21h30. Domingos, 18h30

Duração: 60 minutos

Sala de Espetáculos I (50 lugares)

Não recomendado para menores de 16 anos.

Ingressos à venda pelo Portal Sesc SP (www.Sescsp.org.br), a partir de 26/05/2015, às 15h30, e nas unidades do Sesc, a partir de 27/05/2015, às 17h30. R$ 25,00 (inteira); R$ 12,50 (aposentado, pessoa R$ 25,00 (inteira); R$ 12,50 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor da escola pública com comprovante); R$ 7,50 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes [Credencial Plena]).

FÔLEGO

A partir dos textos Improviso de Ohio e Ato sem palavras II, de Samuel Beckett.

Com Emanuel Aragão e Mateus Ferrari

De 19 a 28 de junho

Sextas e sábados, 21h30. Domingos, 18h30

Duração: 70 minutos.

Sala de Espetáculos I (60 lugares).

Não recomendado para menores de 16 anos.

Ingressos à venda pelo Portal Sesc SP (www.Sescsp.org.br), a partir de 09/06/2015, às 15h30, e nas unidades do Sesc, a partir de 10/06/2015, às 17h30. R$ 25,00 (inteira); R$ 12,50 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor da escola pública com comprovante); R$ 7,50 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes [Credencial Plena])

Performances

NADA SE MOVE

Com Yara de Cunto

28 de maio

quinta-feira

Às 20h

Com Denise Stutz

04 de junho

quinta-feira

Às 18h30

Com Miwa Yanagizawa

11 de junho

quinta-feira

Às 20h

Duração: 60 minutos

Sala de Espetáculos I (50 lugares)

Não recomendado para menores de 16 anos

Grátis

Retirada de ingressos 1h antes da apresentação

59 MINUTOS E 59 SEGUNDOS

Com Liliane Rovaris

18 de junho

quinta-feira

Às 20h

Duração: 60 minutos.

Sala de Espetáculos I (50 lugares)

Não recomendado para menores de 16 anos

Grátis

Retirada de ingressos 1h antes da apresentação

99 A 1

Com Emanuel Aragão

25 de junho

quinta-feira

Às 10h e às 22h

Duração: 12 horas (O público poderá entrar e sair da sala a qualquer momento).

Sala de Espetáculos I (50 lugares)

Não recomendado para menores de 16 anos.

Grátis

Retirada de ingressos 1h antes da apresentação

Ciclo de Palestras

A materialidade do ausente

QUADRANGULARES

Com Marília Panitz

27 de maio

quarta-feira

Às 20h

Bate-papo. Duração: 60 minutos

Não recomendado para menores de 16 anos

Grátis

Retirada de ingressos 1h antes da apresentação

MATÉRIA E ANTIMATÉRIA: A INVISIBILIDADE ATIVA NA CENA BECKETTIANA

Com Luiz Fernando Ramos

03 de junho

quarta-feira

Às 20h

Bate-papo. Duração: 60 minutos

Não recomendado para menores de 16 anos

Grátis

Retirada de ingressos 1h antes da apresentação

DO POBRE MENTE AO PALCO E DE VOLTA: AS PONTES DE PALAVRAS NO ÚLTIMO BECKETT

Com Fábio de Souza Andrade

10 de junho

quarta-feira

Às 20h

Bate-papo. Duração: 60 minutos

Não recomendado para menores de 16 anos

Grátis

Retirada de ingressos 1h antes da apresentação

VAZIOS E REPETIÇÕES

Com Cassiano Sydow Quilici

17 de junho

quarta-feira

Às 20h

Bate-papo. Duração: 60 minutos

Não recomendado para menores de 16 anos

Grátis

Retirada de ingressos 1h antes da apresentação

Sesc Belenzinho

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

www.sescsp.org.br/belenzinho