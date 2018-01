Confira a programação completa da 10ª Mostra Latino-americana de Teatro de Grupo

(Com informações da assessoria de imprensa do evento)

Ledores no Breu

Cia do Tijolo (São Paulo/SP)

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

30 de outubro às 21h – Local: Sala Jardel Filho (CCSP)

06 de novembro às 20h – Local: Instituto Pombas Urbanas

08 de novembro às 20h – Local: SP Escola de Teatro

Duração: 65 min Recomendação: Livre

Sinopse: Inspirado no texto “Confissão de Caboclo” do poeta Zé da Luz e no pensamento e prática do educador Paulo Freire, o espetáculo trata das relações entre homem sem leitura e sem escrita com o mundo ao seu redor.

Ficha Técnica – Atuação: Dinho Lima Flor/ Direção: Rodrigo Mercadante/Assistente de direção: Thiago França/ Luz: Milton Morales e Cia do Tijolo/ Trabalho de corpo e direção de ator: Joana Levi/ Pesquisa dramatúrgica: Dinho Lima Flor/ Concepção de cenário de figurino: Dinho Lima Flor e Karen Menatti/ Música composta: Jonathan Silva/ Contra regra: Cida Lima/ Produção: Cris Rasec

A Cidade dos Rios Invisíveis

Coletivo Estopô Balaio de criação, memória e narrativa (São Paulo/SP)

31 de outubro às 15h – Local: CPTM

01 de novembro às 15h – Local: CPTM

02 de novembro às 15h – Local: CPTM

Obs: Por causa da lotação limitada e do uso de aparelhos de áudio pelos espectadores, esse espetáculo requer reserva antecipada pelo e-mail acidadedosriosinvisiveis@gmail.com (máximo de 2 reservas por pessoa). Os aparelhos serão emprestados mediante documento com foto.

Duração: 210 min Recomendação: Livre

Sinopse: Através do percurso Brás – Jardim Romano, pela linha 12 – Safira da CPTM, o público percorrerá as estações e encontrará bairros que se transformam em cidades fantásticas. Partindo do universo de Ítalo Calvino em “As cidades invisíveis”, os espectadores, munidos de aparelhos sonoros, serão guiados pelo som a imaginar universos possíveis, paisagens desconhecidas e uma vida urgente e pulsante. Ao chegar no Jardim Romano, o palco passa a ser os locais nos quais a enchente foi vivenciada pelo bairro, bem como, as casas, ruas, becos que buscam retratar o modo de vida daquele lugar. A travessia encerra-se no rio, matriz primeira do devaneio poético.

Ficha Técnica: Ideia original, roteiro e direção: João Júnior/ Dramaturgia: Estopô Balaio/ Atores: Ana Carolina Marinho, Juão Nin, Johnny Salaberg e Renato Caetano/ Atores-moradores: Adrielle Rezende, Bruno Cavalcante, Bruno Fuziwara, Keli Andrade e Paulo Oliveira/ Participação: Emerson Alcade/ Trilha Sonora: Marko Concá/ Sonoplastia: Carol Guimaris e Doutor Aeiuton/ Poesias: Debora Fiúza “Rata”, Emerson Alcade e Jacira Flores/ Canções: Diane Oliveira, Dustin Mc e Matheus Farias, Juão Nin, Marko Concá/ Figurino: João Júnior/ Artes Visuais: Paula Mendes, Renato Caetano e Clayton Lima/ Dança de Rua: Kel Look, Popper Diniz, Jeans, Bia Ferreira, Big Baby e Mell Reis/ Produção: Wemerson Nunes, Clayton Lima e Ana Maria Marinho/ Comunicação: Ramilla Souza

Jacy

Grupo Carmin (Natal/ RN)

31 de outubro às 21h – Local: Sala Jardel Filho (CCSP)

01 de novembro às 20h – Local: SP Escola de Teatro

03 de novembro às 20h – Local: Instituto Pombas Urbanas

Duração: 55 min Recomendação: 12 anos

Sinopse: O espetáculo revela o processo de uma investigação artística a partir de uma frasqueira, encontrada no lixo, contendo vestígios de vida de uma senhora de 90 anos. A peça de teatro documental convida a plateia para acompanhar a trajetória de uma mulher comum, que atravessou a Segunda Guerra Mundial e a ditadura no Brasil, esteve no centro de um importante conflito da política no Rio Grande do Norte, viveu um amor estrangeiro e terminou seus dias sozinha em Natal. De caráter tragicômico, revela fatos sobre o abandono dos idosos, a política e o crescimento desenfreado das cidades.

Ficha Técnica – Textos: Paulo Capistrano e Iracema Macedo/ Dramaturgia: Henrique Fontes e Pablo Capistrano/ Direção: Henrique Fontes/ Assistente de direção: Lenilton Teixeira/ Consultoria: Marcio Abreu/ Atores: Quitéria Kelly e Henrique Fontes/ Videomaker: Pedro Fiúza/ Designer de Luz: Ronaldo Costa/ Direção artística e cenografia: Mathieu Duvignaud/ Trilha sonora original: Luiz Gadelha e Simona Talma/ Coordenação de produção: Quitéria Kelly/ Assistente de produção e desenhista: Daniel Torres/ Designer gráfico: Vitor Bezerra/ fotógrafo: Vlademir Alexandre

Arqueologia do Presente – A Batalha da Maria Antônia

OPOVOEMPÉ (São Paulo/ SP)

01 de novembro às 20h – Local: Anexo (CCSP)

03 de novembro às 21h – Local: Anexo (CCSP)

04 de novembro às 21h – Local: Anexo (CCSP)

Duração: 120 min Recomendação: 12 anos

Sinopse: É um espetáculo teatral que busca, no entrecruzamento das linguagens, a força poética e propulsora do encontro de corpos dentro de um espaço cênico específico caracterizado pela operação da poesia sobre a realidade.

Ficha Técnica: Concepção, direção e dramaturgia: Cristiane Zuan Esteves/ Atores criadores: Manuela Afonso, Ieltxu Martinez, Mariana Senne/ Atriz convidada: Andrea Tedesco/ Iluminação: Grissel Piguillem/ Direção de arte: Vânia Medeiros/ Direção de produção: Manuela Afonso e Anayan Moretto/ Núcleo artístico opovoempé: Ana Luiza Leão, Cristiane Zuan Esteves, Manuela Afonso, Paula Possani.

Fidel-Fidel. Conflicto en La Prensa

El Bachin Teatro (Argentina)

01 de novembro às 17h – Local: CEU Inácio Monteiro (Zona Leste)

03 de novembro às 20h – Local: Azul da Cor do Mar (Zona Leste)

04 de novembro às 19h30 – Local: CEU Perus (Zona Oeste)

05 de novembro às 21h – Local: Sala Jardel Filho (CCSP)

06 de novembro às 20h – Local: CEU Casa Blanca (Zona Sul)

Duração: 60 min Recomendação: 12 anos

Sinopse: Fidel-Fidel. Conflicto en La Prensa é um espetáculo que se insere nos conflitos dos meios de comunicação, do poder que constituem e suas formas de incidir, operar e construir subjetividade, formando opinião de acordo com seus próprios interesses. Um espetáculo onde a figura de Fidel e a Revolução Cubana como brincadeira jogam de forma poética, convertendo-se em inspiração, possibilidade e exemplo de liberação para gerações passadas, presentes e futuras.

Ficha Técnica – Texto, encenação e direção geral: Manuel Santos Iñurrieta/ Atores e Atrizes : Iñurrieta Manuel Santos , Carolina Guevara , Jerome Garcia Julieta Grinspan , Marcos Peruyero e Federico Ramón/ Música original : Juliet Grinspan e Paul Grinspan/ Arranjos e interpretação: Paul Grinspan/ Costumes: Agustina Filipini / Perucas: Alejandra Maria Alonzo/ Cenografia : Marcos Peruyero – o Bachin teatro / Iluminação: o teatro Bachin/ Áudios e vídeos : Jerónimo García/ Assistência técnica: Marina Garcia e Diego Maroevic/ Fotografia : Nicholas F. Branco / Imprensa: Deborah Lachter/

Instrucciones para Abrazar El Aire

Grupo de Teatro Malayerba (Equador)

01 de novembro às 20h – Local: Sala Jardel Filho (CCSP)

03 de novembro às 20h – Local: CEU Casa Blanca (Zona Sul)

04 de novembro às 20h – Local: CEU Inácio Monteiro (Zona Leste)

05 de novembro às 20h – Local: CEU Azul da Cor do Mar (Zona Leste)

06 de novembro às 19h30 – Local: CEU Perus (Zona Oeste)

Duração: 80 min Recomendação: 12 anos

Sinopse: A peça, baseada em fatos reais, reconstitui certos fatos acontecidos numa casa da cidade de La Plata, Argentina, em 1976, porém não se trata de uma reconstituição ao pé da letra, em vez disso vemos a peça sem suas referências históricas; um documento de ficção que chama o autor a este trabalho.

Ficha Técnica – Autor: Arístides Vargas/ Direção: Arístides Vargas, Maria Del Rosário Francés e Gerson Guerra/ Elenco: Maria Del Rosario Francés e Arístides Vargas/ Iluminação: Gerson Guerra

Link: https://www.youtube.com/watch?v=qbgNTS7d3NQ

La Virgen Triste

Compañia Galiano 108 (Cuba)

02 de novembro às 17h – Local: CEU Casa Blanca (Zona Sul)

03 de novembro às 20h – Local: CEU Inácio Monteiro (Zona Leste)

04 de novembro às 20h – Local: CEU Azul da Cor do Mar (Zona Leste)

05 de novembro às 19h30 – Local: CEU Perus (Zona Oeste)

07 de novembro às 21h – Local: Sala Jardel Filho (CCSP)

Duração: 65 min Recomendação: 14 anos

Sinopse: A Virgem Triste não é um texto biográfico sobre Juana Borrero, senão uma peça inspirada em sua poesia. Juana Borrero foi uma poetiza e pintora cubana de fins do século XIX. Morreu poucos meses antes de completar 18 anos, foi uma menina prodígio e por direito, uma das figuras mais fascinantes do Modernismo Americano.

Ficha Técnica – Autora: Elizabeth Mena/ Direção e encenação: José A. González/ Elenco: Vivian Acosta/ Figurino: Raúl Martin/ Iluminação: Carlos Repilado/ Música: Juan A. Leyva/ Diretor Técnico: Pedro Balmaseda

Condomínio Nova Era

A Digna Companhia (São Paulo/ SP)

02 de novembro às 20h30 – Local: Espaço Sobrevento

03 de novembro às 20h30 – Local: Espaço Sobrevento

04 de novembro às 20h30 – Local: Espaço Sobrevento

Duração: 110 min Recomendação: 12 anos

Sinopse: O texto, inspirado em uma pensão real de São Paulo, aborda, por meio das histórias dos moradores, temas da atualidade como moradia, habitação, especulação imobiliária, ação militar e manifestações populares.

Ficha Técnica – Dramaturgia: Victor Nóvoa/ Direção: Rogério Tarifa/ Elenco: Adilson Azevedo, Eduardo Mossri, Flavio Barollo, Helena Cardoso, Jonathan Silva, Liz Mantovani, Karen Menatti, Rogério Tarifa, Victor Nóvoa e Zimbher/ Direção musical: Jonathan Silva e Zimbher/ Composição da trilha original: Jonathan Silva, Zimbher e Flavio Barollo (música: Homem Falido)/ Cenografia: Ana Rita Bueno e Rogério Tarifa/ Instalação audiovisual: Flavio Barollo/ Figurinos: Ana Rita Bueno/ Criação de luz: Marisa Bentivegna/ Workshop de preparação de atores: Ana Cristina Colla/ Operação Som e Luz: Igor Sane/ Atores nos vídeos: (Quarto Jucilene) Bruno Maldegan e Priscila Ortelã/ Design gráfico: Vertente Design/ Fotos Alécio

Link: https://www.youtube.com/watch?v=JBWfHCrrXHM

Página 469

Grupo Engasga Gato (Ribeirão Preto/ SP)

03 de novembro às 18h – Local: Praça Roosevelt

04 de novembro às 19h – Local: Instituto Pombas Urbanas

06 de novembro às 15h – Local: CCJ

Duração: 50 min Recomendação: Livre

Sinopse: Uma ambulância rompe o espaço público. De dentro dela, saem três integrantes cegos da “Liga Pública do Bem”, que tem a missão de encontrar e readequar funcionários municipais dissidentes. Guiados por uma denúncia anônima, os três enfrentam o caos do centro urbano em busca de Getúlio, um funcionário que abandonou seu posto de trabalho há alguns anos, fugindo do frio do ar condicionado e da opressão de sua pequena salinha. A peça envolve os espectadores num jogo de esperanças e tristezas, neste encontro entre figuras que refletem as invisibilidades que atravessam diariamente o espaço da cidade.

Ficha Técnica – Criação e concepção: Grupo Engasga Gato e André Carreira/ Direção: André Carreira/ Dramaturgia: André Felipe/ Elenco: Douglas Pires, Fausto Ribeiro, Fernanda Soto, Gabriel Galhardo, Monalisa Machado e Poliana Savegnago/ Ator convidados: Álvaro Cherubini/ Cenografia: Grupo Engasga Gato e André Carreira/ Figurinos: Zezé Cherubini/ Coordenação Geral: Grupo Engasga Gato/ Produção Executiva: Grupo Engasga Gato/ Assistente de Produção: Grupo Engasga Gato/ Registro Fotográfico: Rogener Pavinski/ Assessoria de Imprensa e Clipagem: Priscila Prado/ Realização: Grupo Teatral Engasga Gato

Caminos Invisibles… La Partida

Cia. Nova de Teatro (São Paulo/ SP)

03 de novembro às 20h – Local: Centro Cultural da Juventude

04 de novembro às 16h e às 20h – Local: Centro Cultural da Juventude

Duração: 70 mim Recomendação: 14 anos

Sinopse: O espetáculo, composto por atores brasileiros e bolivianos, narra a trajetória de imigrantes sul-americanos, com destaque para os povos andinos, que deixam seus países em busca de melhores condições de vida e chegam à grande metrópole paulistana. Este cenário se funde com as situações de ilegalidades na luta pela sobrevivência. O mercado da moda, que mobiliza a problemática social, ironicamente, satiriza o mercado de massa, enquanto é abastecido pela mão de obra escrava do imigrante.

Ficha Técnica – Direção e dramaturgia: Carina Casuscelli/ Direção artística e iluminação: Lenerson Polonini/ Atores performers: Carina Casuscelli, Cléo Moraes, Rosa Freitas, Roselaine Araújo, Giuliano Pallos e Juan Cusicanki/ Núcleo Andino: Richard Rivera, Freddy Wara, Verônica Yjura Quispe, Oscar Condori, Remy Quispe, Sonia Maribel, Janete Aline, Brayan Jorge, Victor Barrientos, Cesar Chui e Kelly Dav/ Participação especial: Conjunto Autoctono “Jach’a Sicuris de Italaque”/ Figurinos: Carina Casuscelli/ Vídeos e documentação audiovisual: Cristian Cancino e Giuliano Conti/ Direção musical: Wilson Sukorski/ Concepção espacial e produção: Carina Casuscelli e Lenerson Polonini

La Expulsión de Los Jesuitas

Tryo Teatro Banda (Chile)

03 de novembro às 19h30 – Local: CEU Perus (Zona Oeste)

04 de novembro às 21h – Local: Sala Jardel Filho (CCSP)

05 de novembro às 20h – Local: CEU Casa Blanca (Zona Sul)

06 de novembro às 16h – Local: CEU Azul da Cor do Mar (Zona Leste)

08 de novembro às 17h – Local: CEU Inácio Monteiro (Zona Leste)

Duração: 75 min Recomendação: 13 anos

Sinopse: Delineada na ideia bufonesca, musical, misteriosa e delirante, a peça nos mostra os religiosos da Companhia de Jesus chegando ao Chile e empregando um esforço sobre humano para deterem a Guerra de Arauco. No entanto será o próprio Rei da Espanha que acabará expulsando de seus reinos (1767) aqueles que talvez tenham sido seus ardentes defensores durante as guerras da independência.

Ficha Técnica – Dramaturgia: Francisco Sánchez e Neda Brikic/ Direção: Andrés Del Bosque/ Assistente de direção: José Araya/ Música: Tryo Teatro Banda/ elenco: Daniela ropert. Alfredo Becerra. Eduardo Irrazábal, José Araya e Francisco Sánchez/ Sonoplastia: Julio Gennari/ Iluminação: Tomás Urra/ Produção: Carolina González

Link: https://www.youtube.com/watch?v=BHP9sgZ_r5E

Aquilo que me arrancaram foi a única coisa que me restou

Motosserra Perfumada (São Paulo/ SP)

06 de novembro às 21h – Local: Anexo (CCSP)

Duração: 90 min Recomendação: 16 anos

Sinopse: O espetáculo persegue a trajetória de Matheus, um homem que corre atrás de tudo aquilo que perdeu em sua vida. Por trás de toda a correria de Matheus está a questão do gênero masculino, refletida no seu objetivo principal, que é o de reconquistar os seus olhos para conseguir chorar. Os testemunhos performáticos que interrompem a peça, entre uma cena e outra, nesse sentido, colocam em questão a construção deste gênero, o modo como os homens são educados na cultura machista a exibir sua dureza e como a eles é, brutalmente, negado o direito à fragilidade.

Ficha Técnica: Criação: A Motosserra Perfumada/ Dramaturgia e direção: Biagio Pecorelli/ Com: Alex Bartelli, Biagio Pecorelli, Camilla Rios, Felipe Vasconcellos, Bruno Caetano, Jonnata Doll e Paula Micchi/ Banda ao vivo: Jonnata Doll, Feiticeiro Julião, Edson Van Gogh e Augusto Coaracy/ Direção de arte e figurinos: Hugo Cabral/ Desenho de luz: Marcelo Lazzaratto/ Trilha composta: Jonnata Doll e Biagio Pecorelli/ Ilustração: Mozart Fernandes/ Adaptação e operação de luz: Marcela Katzin/ Técnico de som: Bruno de Castro/ Fotos de cena: Marcos Lobo/ Vídeo de divulgação: Saulo Tomé/ Direção de produção: Alex Bartelli/ Produção executiva: Leandro Brasilio e Marie Auip (Sofá Amarelo Produção e Arte)/ Produção geral: AzAyAh P&C/ Agradecimentos: Governo do Estado de SP – Cultura, Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal da Cultura, SP Escola de Teatro, Sulla Andreatto, Leandro Resende, Ivam Cabral, Beth Nespoli, Paulo Cesar Pereio, Renato Borghi, Suely Rolnick, Marcia Tiburi, Laerte Coutinho e Dimmy Kieer.

ATIVIDADES PARALELAS DA MOSTRA

Mesas de Intercâmbios:

>>> Cia Malayerba (Equador), Grupo Carmin (RN/Brasil) e Cia do Tijolo (SP/Brasil)

Dia 31 de outubro às 14h Local: Anexo (CCSP)

>>> Tryo Teatro Banda (Chile) e Motosserra Perfumada (SP/Brasil)

Dia 06 de novembro às 14h Local: Sala Jardel Filho (CCSP)

>>> A Digna Companhia (SP/Brasil), Compañia Galiano 108 (Cuba) e El Bachin (Argentina)

Dia 08 de novembro às 14h

Local: Sala Jardel Filho (CCSP)

Mesa Redonda: Teatro Cidade

Com Rudifran Pompeu (Cooperativa Paulista de Teatro), Bel Garcia (Secretaria Municipal de Cultura) e Valmir Santos (Crítico de teatro/ TeatroJornal)

Dia: 04 de novembro às 16h – Local: Anexo (CCSP)

Leitura Cênica Papa Highirte

31 de outubro às 19h – Local: Instituto Cultural Pombas Urbanas

06 de novembro às 21h – Local: Centro Cultural São Paulo – Sala Jardel Filho

07 de novembro às 21h – Local: SP Escola de Teatro

Crepúsculo da Terra Guarani

Dias 6 e 7 de novembro de 2015 – Sala 2 – CCSP – das 14h às 20h

Dia 8 de novembro de 2015 – Sala Jardel Filho – CCSP – às 20 h

SERVIÇO – TEATROS

Centro Cultural São Paulo (CCSP)

Os ingressos serão distribuídos GRATUITAMENTE duas horas antes do início das sessões

Rua Vergueiro, 1000 – Liberdade – Tel. 11 3397-4002

Capacidade da Sala Jardel Filho – 321 lugares

Capacidade do Anexo 1 – 70 pessoas

Capacidade da sala de Ensaio 2 – 40 pessoas

CEU Casa Blanca

Rua João Damasceno, s/n – Capão Redondo – Tel. 11 5519 5201/ 5519 5212

Capacidade do teatro: 450 lugares

CEU Inácio Monteiro

Rua Barão Barroso do Amazonas, S/N – Cohab Inácio Monteiro – Tel. 11 2518 9012

Capacidade do teatro: 450 lugares

CEU Perus

Rua Bernardo José de Lorena, S/N – Perus – Tel. 11 3915 8745

Capacidade do teatro: 450 lugares

CEU Azul da Cor do Mar

Av. Ernesto de Souza Cruz, 2171 – Cidade AE Carvalho – Tel. 11 3397 9000

Capacidade do teatro: 400 lugares

SP Escola de Teatro

Os ingressos serão distribuídos GRATUITAMENTE uma hora (1h) antes do início das sessões. Cada pessoa poderá retirar dois (2) convites.

Praça Franklin Roosevelt, 210 – Consolação – Tel. 11 3775 8600

Capacidade: 60 pessoas

CCJ – Centro Cultural da Juventude

Os ingressos serão distribuídos GRATUITAMENTE uma hora (1h) antes do início das sessões. Cada pessoa poderá retirar dois (2) convites.

Avenida Deputado Emília Carlos, 3641 – Vila Nova Cachoeirinha -Tel. 11 3984 2466

Auditório do CCJ – Caminos Invisibles > Capacidade: 80 lugares

Largo do Japonês (em frente ao CCJ) – Pagina 469 > Capacidade: (espetáculo de rua – capacidade variável)

Praça Roosevelt

Praça Roosevelt, s/nº

Espaço Sobrevento

Os ingressos podem ser reservados por e-mail info@sobrevento.com.br

Rua Albino Bairão 42 – Bresser – Tel. 11 3399 3589

Capacidade: 50 lugares

Instituto Pombas Urbanas

Os ingressos serão distribuídos GRATUITAMENTE duas horas (2h) antes do início das sessões.

Av. dos Metalúrgicos, 2100 – Cidade Tiradentes – Tel. 11 2285 5699

Capacidade: 80 lugares

CPTM – Estação Brás

Por causa da lotação limitada e do uso de aparelhos de áudio pelos espectadores, esse espetáculo requer reserva antecipada pelo e-mail acidadedosriosinvisiveis@gmail.com (máximo de 2 reservas por pessoa). Os aparelhos serão emprestados mediante documento com foto.

Ponto de encontro: Centro Cultural da Estação Brás da CPTM às 14h.

Capacidade: 40 pessoas