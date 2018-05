Confira a nova unidade da Bráz Elettrica e outras dicas de restaurantes em São Paulo

A Bráz Elettrica servirá suas pizzas individuais – de massa leve e feitas no forno elétrico napolitano – em três novas unidades na capital. A primeira foi inaugurada esta semana, nos Jardins, com uma receita exclusiva: a ‘Shroomz’ (R$ 28; foto), com cogumelo Paris, shimeji, gorgonzola, muçarela de búfala, alho, cebola roxa, raspas de limão-siciliano, salsinha e pimenta-do-reino. Al. Campinas, 1.289, Jd. Paulista. 12h/1h (6ª e sáb., 12h/2h; dom., 12h/0h).

Em homenagem ao premiado pizzaiolo napolitano Attilio Bachetti, que visita o País esta semana, a Napoli Centrale vai servir a pizza ‘Carnevale’ (R$ 35; foto), 6ª (18) e sábado (19). Invenção do chef, a massa de longa fermentação é moldada com oito pontas recheadas com ricota fresca e cobertura que mescla a margherita com linguiça artesanal. Mercado Municipal de Pinheiros. R. Pedro Cristi, 89, Pinheiros, 3031-1689. 10h/22h (fecha dom.).

O Max Abdo Bistrô realiza uma noite do poke na 3ª (22). Cabe ao cliente eleger os ingredientes que vão compor o prato típico havaiano (R$ 49; foto). Entre as opções, estão atum, quinoa, manga, milho e pepino agridoce. R. Peixoto Gomide, 1.658, Jd. Paulista, 3062-5557. 12h/15h e 19h30/23h (6ª e sáb., 12h/17h e 19h30/23h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).