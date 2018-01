Confira a nova safra de sorvetes e outras dicas de Quitutes

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Na paleteria Los Hermanos, a novidade fica por conta das linhas Detox e Caipirinha – nos sabores frutas amarelas (foto à dir.), kiwi e limão (R$ 10, cada). R. Dr. Cesar, 742, Santana, 3567-6006.

A rede America prepara até 28/2 quatro novas sobremesas à base de seu frozen iogurte, como o ‘Bolo de Coco Gelado da Vovó’ (R$ 22,90; foto à esq.). Av. Nove de Julho, 5.363, Jd. Europa, 3708-3620.

Criado para o verão, o refrescante sorbet ‘Detox’ da Dri Dri combina apenas ingredientes naturais: abacaxi, limão, gengibre e hortelã (R$ 10 a R$ 15). R. Padre João Manuel, 903, Jd. Paulista, 3061-9646.

Confira outras dicas de Quitutes:

Cafés

Santo Grão

Na maior casa do grupo, com uma varanda arejada na entrada, o café, expresso ou filtrado, pode ser feito com seis tipos de grão (de R$ 5,60 a R$ 7,10). Já o cappuccino duplo sai por R$ 12,90. Entre os gelados, prove o ‘Vienense’, com sorvete de creme, expresso, licor de chocolate e chantilly (R$ 20,10). Para acompanhar, há muffin (R$ 9) e croissant com geleia (R$ 10). R. Jerônimo da Veiga, 179, Itaim Bibi, 3071-3169. 7h30/1h (dom. e fer., até 0h; 2ª, 9h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.santograo.com.br

Doces

Brigadeiros by Cousin’s

A chef e proprietária Giuliana Loduca usa chocolates importados da Bélgica, Suíça e França para fazer as mais de 60 versões de brigadeiro. A vitrine no centro da loja expõe os produtos, entre eles os brigadeiros de Ovomaltine, de Leite Ninho, de caramelo e de limão (R$ 4,75, cada). Também há doces franceses, como o mil-folhas (R$ 19,50). R. Cardoso de Almeida, 1.371, Perdizes, 3862-5391. 10h/19h (dom., 11h/18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.brigadeirosbycousins.com.br

La Vie

A chef Carole Crema comanda a loja, que tem docinhos como fondant de nozes e hóstia de ovos (R$ 4, cada). O bolo úmido e gelado de coco (R$ 7,90) é o carro-chefe. Mas também recheiam a vitrine brigadeiros variados, como os de baunilha com uva e o de Nescau com paçoca (R$ 4,50, cada). Outra pedida são os discos de chocolate com paçoca (R$ 34,90, o pote). R. da Consolação, 3.161, Cerq. César, 3088-7172. 10h/19h (fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.lavieendouce.com.br

Salgados

Empada Brasil

A rede de Petrópolis (RJ) serve empadas com uma colher, para que o cliente saboreie o recheio cremoso. Há mais de 20 sabores (R$ 5,50, cada), entre eles, espinafre com ricota, berinjela, brócolis com cenoura e palmito. As mais pedidas são as tradicionais de palmito, camarão e frango com requeijão. R. Peixoto Gomide, 420, Bela Vista, 3288-3900. 8h/21h (sáb., até 20h; fecha dom. e fer.). Cc.: M e V. Cd.: todos.

Sanduíches

Rock’n’Roll Burguer

Enquanto curte a trilha sonora de rock clássico, peça o ‘R.a.m.o.n.e.s.’ (R$ 32,90), servido no pão de batata com disco de 150g de carne bovina, cebola roxa, alface, tomate e picles de pepino. Para acompanhar, a casa lança uma série de drinques, como o ‘Marilyn Monroe’ (R$ 25), com uísque, suco de limão-siciliano, xarope de açúcar e cerejas. Subindo as escadas, há um ambiente de bar com fliperama. R. Augusta, 538, Consolação, 3255-0351. 12h/1h (6ª e sáb., até 5h; dom., até 0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.rocknrollburguer.com.br

Especial

Degusta Praça

A primeira edição do evento vai reunir dez food trucks na Praça Rosa Alves da Silva, neste sábado (30) e domingo (31), a partir de 12h. Entre os participantes estão os trucks Irmão Coxinha, Kabine Bistrot, Igual da Feira, Guacamole en la Rua e L’Crepe Eiffel. Praça Rosa Alves da Silva, V. Mariana. Sáb. (30) e dom. (31), 12h/20h.