Confira a nova loja da Cau Chocolates e outras dicas de Quitutes

Foto: Lufe Gomes/divulgação

A Cau Chocolates inaugura sua terceira loja na cidade, já recheada com ovos de Páscoa, no Shopping Iguatemi. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Jd. Europa, 3032-0060.

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

A bomba de morango com chocolate (foto) é um dos sabores da linha diet da Éclair Moi Paris, a R$ 12,50, cada. R. Afonso Braz, 668, V. N. Conceição, 2639-5899.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Flor Café

Depois de visitar as exposições, passe na simpática cafeteria para tomar um expresso (R$ 4,50), acompanhado de uma fatia de bolo de chocolate com calda de chocolate (R$ 6,50), de frente para o Jardim da Luz. A cozinha também prepara salgados, a exemplo da quiche de cogumelos (R$ 10, a fatia), e uma sugestão de prato do dia, por R$ 28,50, com entrada e sobremesa, durante a semana. Pça. da Luz, 2, Luz, 3313-1583. 10h/17h30 (fecha 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.pinacoteca.org.br

Sofá Café

É daqueles lugares para se sentir em casa. E você pode escolher se quer ficar ‘esparramado’ nos sofás ou usar as mesas comunitárias. Ótimos cafés torrados na casa convidam a ficar mais tempo (R$ 4, o expresso; R$ 6, com chantilly e cardamomo). Também serve pratos rápidos, com opções de saladas, omeletes, sanduíches e quiches (R$ 11/R$ 28). R. Bianchi Bertoldi, 130, Pinheiros, 3034-5830. 9h/18h30 (sáb., 10h/18h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos. ww.sofacafe.com.br

Doces

Dona Olinda e os Anjos

Na vitrine há sempre um bolo – um naked cake em versão como a ‘Dois Amores’, que mescla brigadeiros ao leite e branco (R$ 8, a fatia). Outras sobremesas são feitas na hora, caso do naked cake individual (R$ 7,50) e do churros com doce de leite (R$ 12). Para o Dia Internacional da Mulher, a casa faz diferentes mimos, como a rosa de chocolate na caixa (R$ 15). R. Costa Carvalho, 72, Pinheiros, 2639-6000. 11h/19h (fecha sáb., dom. e fer.). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Manteigaria Lisboa

Rede portuguesa especializada em fazer apenas pasteis de nata. Um sino na entrada da pequena loja – que também abriga a produção – avisa quando sai uma nova fornada do doce à base de massa folhada e recheio de creme de nata (R$ 5, a unidade; R$ 25, caixa com seis). Para acompanhar, serve vinho do Porto por R$ 10, a dose, e expresso da portuguesa Delta (R$ 4).

R. Pamplona, 674, Jd. Paulista, 3032-2229. 10h/21h (sáb. e dom., até 20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Mr. Baker

Especializada em produtos orgânicos, a casa é perfeita para um almoço frugal ou um reforçado café da manhã. Feitos com farinha orgânica, os pães podem ser devorados lá mesmo ou levados para casa, por R$ 49,90, o quilo, como multigrãos, figo e nozes. Outra boa pedida é o ‘Pain au Chocolat’, de massa folhada e recheado com muito chocolate belga (R$ 7,60, 100g). R. Pedroso Alvarenga, 655, Itaim Bibi, 3078-0045. 7h/23h (6ª e sáb., até 0h; dom., 8h/23h; 2ª, até 20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Rotisserias

Minha Avó Fazia

Mazé Felix uniu as receitas de suas avós italianas e árabes e criou a simpática rotisseria. Uma das especialidades é o ravióli de brie com pera (R$ 75, o quilo), que vai bem com o molho concassé, com pedacinhos de tomate (R$ 52, o quilo). Para quem não resiste a um doce, há tortinha de banana com doce de leite (R$ 9, cada). R. Fábia, 339, V. Romana, 2769-1539. 11h/19h30 (dom., 10h/15h; fecha 2ª). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V. www.minhaavofazia.com.br

Salgados

Catedral

A casa funciona desde 1947 com menu de especialidades árabes. As esfihas são oferecidas em três versões: aberta, fechada e com massa folhada. Entre os 12 sabores, experimente a esfiha de Catupiry com massa folhada (R$ 5,90). No menu, há também quibe com nozes (R$ 6,10) e pratos árabes que variam de R$ 16,50 a R$ 27,50. Entre os doces, peça o ‘Malabie’, manjar com calda de damasco (R$ 5,90). R. Domingos de Morais, 122, V. Mariana, 2893-5130. 12h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.confeitariacatedral.com.br

Sanduíches

Hot D.O.C.

Além dos caprichados hot-dogs – com 21 cm e que podem ser montados com dois sabores, como a versão meio ‘Japadog’ e meio ‘BLT’, com bacon (R$ 18) – a casa serve ‘Corn Dog’ (R$ 9), salsicha empanada na farinha de milho e frita, ainda porções de batatas rústicas, chips e onion rings (R$ 15, cada). Para beber, há cervejas e uma seleção de milk-shakes (R$ 15, cada). R. dos Pinheiros, 248, Pinheiros, 3571-6491. 12h/21h (4ª a 6ª, até 23h; sáb., até 0h; dom., 12h30/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Raw Burger N Bar

Com ambiente rústico e pegada industrial, a casa foca nos drinques e sanduíches. São oito opções, incluindo um de frango (R$ 22) e outro de grão-de-bico (R$ 25). Os demais são montados com um ou dois discos de carne bovina de 100 gramas cada. O ‘Raw Onion Burger’ (R$ 29) vem com hambúrguer duplo, cheddar, cebola roxa e maionese, no pão australiano. R. Aspicuelta, 176, V. Madalena, 3032-3610. 12h/0h (sáb., 13h/0h; dom., 13h/22h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Damp

Fundada em 1967, a sorveteria do Ipiranga mudou-se para uma casa maior em 2015. Entre os sorvetes cremosos, prove alguns sabores bem brasileiros como jabuticaba, pitanga e de abóbora com coco. Outros destaques são doce de leite com pedacinhos do doce, tapioca e castanha-do-pará. Ao todo, 51 sabores são expostos na vitrine, por R$ 78, o quilo. R. Lino Coutinho, 983, Ipiranga, 2274-0746. 10h/20h. Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V. www.dampsorvetes.com.br

Praça Rochinha

Sucesso no litoral paulista há mais de 30 anos, o sorvete de coco, que esbanja pedaços da fruta, e tantos outros sabores no palito, como abacate e milho verde (R$ 5/R$ 6), podem ser provados na casa de estilo caiçara e clima praiano. Há ainda sorvetes de massa (R$ 59,90, o quilo) e um cardápio com sobremesas, como salada de frutas com picolé (R$ 12,90), e com sanduíches naturais (R$ 11,90). Av. Pavão, 840, Moema, 3457-9000. 11h/22h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.